31 lipca rusza program szczepień przeciwko meningokokom. Kogo obejmie?

W UK jest niezwykle głośno o meningokokach od czasu marcowej epidemii w Kent. Wówczas tysiące studentów było zagrożonych infekcją. Dlatego rząd uruchomił program szczepień przeciwko meningokokom. Kto może się zaszczepić?

Program szczepień przeciwko meningokokom rozpocznie się 31 lipca i ma na celu ochronę grup najbardziej narażonych na ciężkie zakażenie meningokokami grupy B (MenB). W pierwszej kolejności bezpłatne szczepienia dostanie młodzież kończąca szkołę średnią oraz osoby rozpoczynające studia wyższe. Właśnie w tej grupie ryzyko zakażenia znacząco wzrasta.

Meningokoki grupy B są jedną z głównych przyczyn bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsy. Choroba rozwija się bardzo szybko i może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Choć zakażenie jest stosunkowo rzadkie, jego przebieg bywa gwałtowny. Dlatego eksperci od lat podkreślają znaczenie profilaktyki poprzez szczepienia.

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31 lipca rusza program szczepień przeciwko meningokokom

Nowy program szczepień przeciwko meningokokom jest odpowiedzią na zwiększone ryzyko zachorowań wśród nastolatków i młodych dorosłych. To właśnie osoby rozpoczynające studia często po raz pierwszy mieszkają w akademikach lub innych wspólnych miejscach zakwaterowania. Tam, gdzie mają bliski kontakt z wieloma nowymi osobami. Meningokoki przenoszą się drogą kropelkową oraz poprzez bliski kontakt, m.in. podczas pocałunków, wspólnego korzystania z butelek, kubków czy e-papierosów.

Kogo obejmą szczepienia?

Do programu zakwalifikowano uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz osoby do 25. roku życia, które tej jesieni po raz pierwszy rozpoczną studia licencjackie lub zamieszkają w akademiku. Szczepionka będzie podawana w dwóch dawkach, w odstępie około 28 dni. Specjaliści zalecają przyjęcie obu dawek jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, aby organizm zdążył wytworzyć odpowiednią odporność.

Decyzja o uruchomieniu programu została podjęta po analizie najnowszych danych epidemiologicznych oraz po przypadkach zachorowań odnotowanych wśród młodych ludzi. Eksperci zwracają uwagę, że choć meningokokami może zarazić się każdy, to właśnie nastolatki i młodzi dorośli należą do grup o najwyższym ryzyku nosicielstwa bakterii i przenoszenia jej na inne osoby. Przebieg zakażenia w Kent z licznymi poważnymi zachorowaniami i hospitalizacjami pokazuje również, że młodzi są bardzo narażeni. Zarówno na poważny przebieg z zapaleniem opon mózgowych jak i niestety, śmierć.

Objawy zakażenia meningokokami

Lekarze przypominają również o objawach, które powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji medycznej. Wysoka gorączka, silny ból głowy, sztywność karku, światłowstręt, senność, zaburzenia świadomości czy charakterystyczna wysypka mogą świadczyć o rozwijającym się zakażeniu meningokokowym. W takich przypadkach liczy się każda godzina.

Eksperci podkreślają, że szczepienia pozostają najskuteczniejszą metodą zapobiegania ciężkim zakażeniom meningokokowym. Uruchamiany program szczepień przeciwko meningokokom ma nie tylko chronić osoby najbardziej narażone na zachorowanie, ale także ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii w środowiskach, w których młodzi ludzie przebywają i mieszkają razem przez dłuższy czas.

Pierwsze dawki szczepionki będą dostępne od 31 lipca, a organizatorzy programu zachęcają osoby uprawnione do jak najszybszego zgłoszenia się na szczepienie, aby uzyskać pełną ochronę jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i akademickiego.