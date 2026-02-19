W tych rejonach najtrudniej znaleźć pracę osobom pobierającym Universal Credit

W najnowszym raporcie New Economics Foundation wymieniono trzy najgorsze rejony Wielkiej Brytanii, w których najtrudniej znaleźć pracę osobom pobierającym Universal Credit.

Brytyjski rynek pracy nadal słabnie, a stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła w styczniu do 5,1 proc., w porównaniu z 4,4 proc. rok wcześniej. Znalezienie dobrej pracy jest trudne, gdyż gospodarka generuje wiele nisko płatnych i niepewnych stanowisk.

Obecnie Wielkiej Brytanii ponad 10 proc. miejsc pracy klasyfikuje się jako niepewne. Z niestabilnymi godzinami pracy, niskimi płacami i ograniczonymi prawami, jak wynika z ustaleń think tanku New Economics Foundation. Natomiast osobom pobierającym Universal Credit jest jeszcze trudniej znaleźć zatrudnienie.

Osoby pobierające Universal Credit mają jeszcze trudniej na rynku pracy

Brytyjski system opieki społecznej ma jedną z najsurowszych polityk dotyczących zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym spośród wszystkich krajów OECD, twierdzi New Economics Foundation.

W przypadku osób ubiegających się o zasiłki, istnieje jeszcze większa presja związana z poszukiwaniem pracy. Osoby te są bardziej narażone na zatrudnienie w zawodach niedopasowanych do ich umiejętności. Ponieważ grożą im szczególnie dotkliwe sankcje, jeśli nie spełnią wymogów Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP).

W niektórych przypadkach, jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek odmówi pracy, może stracić prawo do zasiłku.

New Economics Foundation apeluje do rządu o ponowne rozważenie kwestii zmuszania osób pobierających zasiłki do podejmowania niepewnej pracy. Gdyż ogranicza to ich perspektywy zawodowe i zwiększa prawdopodobieństwo ubiegania się o zasiłek w przyszłości.

Rejony, w których trudniej o pracę dla osób pobierających zasiłki

W nowym raporcie think tanku wymieniono najgorsze rejony do znalezienia pracy dla osób pobierających Universal Credit. Mniej niż pięć na 100 miejsc pracy jest tam dostępnych dla osób na zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby ubiegające się o świadczenia częściej mieszkają w obszarach z mniejszą liczbą wolnych miejsc pracy i niższą jakością zatrudnienia. Regiony te oferują mniej możliwości znalezienia stabilnej, dobrze płatnej pracy, co ogranicza wybór.

Think tank wymienił trzy obszary, w których znalezienie dobrej pracy jest najtrudniejsze. Znajdują się one w północnej Anglii. Do miejsc tych należy Rotherham w South Yorkshire. Oferuje mniej niż pięć wakatów (4,48) na 100 osób otrzymujących zasiłek.

Kolejnym jest Pendle w Lancashire. Ma pięć wakatów (5,06) na 100 osób pobierających UC. Natomiast trzecim jest Hartlepool w hrabstwie Durham. Oferuje ponad pięć wakatów (5,11) na 100 świadczeniobiorców poszukujących pracy.

Także północno-wschodniej części kraju, West Midlands i Walii – obszarach o jednym z najwyższych wskaźników wniosków o Universal Credit – brakuje dobrej jakości miejsc pracy.

Aby zaradzić tej trudnej sytuacji rząd planuje wzmocnić prawa pracownicze, a także wprowadzić przepisy zakazujące umów zerowych. Ponadto chce zapewnić pracownikom elastyczne godziny pracy od pierwszego dnia umowy.