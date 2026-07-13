Kryzys mieszkaniowy ma negatywny wpływ na studentów, szczególnie zagranicznych
Kryzys mieszkaniowy ma negatywny wpływ na studentów, szczególnie zagranicznych / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
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Jak kryzys mieszkaniowy w Holandii wpływa na studentów zagranicznych, w tym Polaków?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Studenci zagraniczni w Holandii, w tym także Polacy, znajdują się w gorszej sytuacji niż rodowici Holendrzy w wyniku kryzysu mieszkaniowego.

Przez kryzys mieszkaniowy w Holandii cierpią studenci zagraniczni. Są narażeni na większe ryzyko wykorzystywania przy szukaniu mieszkania. W tym roku na Infolinię Krajowego Związku Studentów (LSVb) wpłynęły już 263 prośby o pomoc.

Kryzys mieszkaniowy w Holandii uderza w studentów

Wśród studentów szukających mieszkania narasta desperacja. Wielu z nich nie wie, gdzie się zwrócić, gdy ma problem z wynajęciem lokum. Część z nich boi się bezdomności, nie może liczyć na wsparcie rodziców i naraża się na pogarszające się warunki wynajmu.

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LSVb zaapelowało do uniwersytetów, aby lepiej informowały studentów o ich prawach i możliwościach działania w przypadku wyzysku. Okazuje się bowiem, że wielu z nich mieszka w małych pokojach bez okien z wątpliwymi umowami za 725 euro miesięcznie. Niektórzy muszą zmagać się z plagą pluskiew, gdyż właściciele mieszkań nie reagują na ich skargi.

Wielu studentów w Holandii nie jest świadomych swoich praw i decyduje się na mieszkanie w trudnych warunkach
Wielu studentów w Holandii nie jest świadomych swoich praw i decyduje się na mieszkanie w trudnych warunkach / fot. Shutterstock

Studenci zagraniczni podatni na oszustwa

Szczególnie podatni na oszustwa na rynku wynajmu w Holandii są studenci zagraniczni. Po przyjeździe muszą zmierzyć się z kryzysem mieszkaniowym i rynkiem pracy. Poszukując niedrogich pokoi, wielu z nich napotyka na nielegalne umowy najmu. A także na niehigieniczne warunki i jest podatnych na oszustwa internetowe.

W 2026 roku międzynarodowa społeczność studencka odnotowała historyczną zmianę w liczbie zapisów na studia osób z zagranicy. Po latach stałego wzrostu o 10–20 proc. rocznie, liczba studentów zagranicznych w Holandii spada. A niektórzy eksperci spodziewają się dalszego spadku w nadchodzących latach.

Obecnie na uniwersytety w Holandii zapisanych jest 129 764 studentów zagranicznych. Dla porównania – stanowi to około połowę populacji Groningen.

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