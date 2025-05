Dodatek urlopowy w Holandii może być niższy w tym roku

W maju rozpocznie się wypłata dodatku urlopowego w Holandii. Jednak ze względu na zmiany w systemie podatkowym, niektórzy otrzymają mniej pieniędzy, a inni więcej.

Wiele osób w Holandii otrzyma niższy dodatek urlopowy w 2025 roku. Będą to między innymi osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin. Natomiast pracownicy pełnoetatowi o niskich dochodach dostaną nieco więcej. Osoby zarabiające ponad 3000 euro miesięcznie otrzymają nieco mniejszy dodatek.

Dodatek urlopowy w Holandii będzie inny w 2025 roku

Zgodnie z obliczeniami ADP dodatek urlopowy w 2025 roku może być inny niż w poprzednich latach, co zależy od sytuacji osoby pracującej. Ci, którzy nie pracują na pełnym etacie i zarabiają mniej niż 1000 euro miesięcznie otrzymają w tym roku taki sam dodatek jak w roku poprzednim.

Natomiast osoby, które nie pracują na pełnym etacie i zarabiają 1000 euro miesięcznie, dostaną prawie 20 procent mniej. Pracownicy na niepełnym etacie zarabiający od 1000 do 2000 euro miesięcznie otrzymają o kilka euro mniej.

Pracownicy zatrudnieni na pełen i niepełny etat, którzy zarabiają od 2000 do 3000 euro miesięcznie, otrzymają nieco większy dodatek urlopowy w tym roku.

Z kolei pracownicy zarabiający od 3000 do 5382 euro miesięcznie odnotują nieznaczne obniżenie dodatku urlopowego. Każdy, kto zarabia więcej niż 5832 euro miesięcznie otrzyma taki sam dodatek urlopowy jak w zeszłym roku.

Osoby o niskich dochodach najbardziej poszkodowane

Obliczenia pokazują, że osoby o najniższych dochodach odczują najmocniej skutki nowych przepisów podatkowych. I będą one w związku z tym najbardziej poszkodowane. Otrzymają one mniejszy dodatek urlopowy.

Sam dodatek urlopowy, zwany Vakantiegeld wypłacany jest raz w roku – w maju lub w czerwcu. Wynosi on zwykle 8 proc. rocznego wynagrodzenia brutto. Oblicza się go na podstawie wynagrodzenia za poprzedni rok podatkowy (od 1 czerwca do 31 maja).

Dodatek ten przysługuje wszystkim pracownikom. Również zatrudnionym na umowach tymczasowych przez agencje pracy. Warto pamiętać, że Vakantiegeld jest opodatkowany.

Można przeznaczyć go na cele rekreacyjne i z taką myślą został stworzony. Jednak nie jest to konieczne. Nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby wykorzystać go w konkretnym celu. Aby obliczyć swój dodatek wakacyjny, wystarczy pomnożyć kwotę miesięcznych zarobków z czerwca ubiegłego roku przez 12 (gdy nasza pensja nie uległa zmianie), a później obliczyć z tego 8 proc.