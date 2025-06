Holandia chce ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych

Holenderski rząd zapowiedział zdecydowane działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych. Wiążą się z tym mocno social media, ponieważ jedną z propozycji jest właśnie „zakaz” korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 lat.

Planowane są konkretne zalecenia skierowane do rodziców, szkół i opiekunów.

Dzieci poniżej 15. roku życia powinny ograniczyć obecność w wirtualnym świecie

Według informacji nadawcy NOS rząd nie wprowadzi sztywnych nakazów. Chce tylko jasno zarysować, co uważa za bezpieczne i odpowiednie w kontekście cyfrowego życia dzieci.

- Advertisement -

Dyrektywa ma zawierać propozycję ograniczenia używania smartfonów w szkołach oraz szczegółowe wskazówki dotyczące czasu, jaki dzieci – zwłaszcza w wieku przedszkolnym – mogą spędzać przed ekranami.

Pomysł rządu ograniczający dzieciom social media to odpowiedź na apel lekarzy i naukowców

W ostatnim czasie narastał społeczny niepokój związany z nadmiernym korzystaniem przez dzieci i młodzież z urządzeń mobilnych. Aż 1400 holenderskich lekarzy i naukowców wystosowało w związku z tym list otwarty. Zaapelowało w nim o ograniczenie dostępu dzieci do smartfonów i mediów społecznościowych. Autorzy proponują, aby dzieci otrzymywały pierwszy telefon najwcześniej w wieku 14 lat. Możliwość założenia konta na portalach społecznościowych przewidziano dopiero od 16. roku życia.

Mimo że wielu dorosłych zna media takie jak Facebook czy Instagram, to aplikacje takie jak TikTok czy Snapchat często pozostają dla nich obce, a tym samym trudne do kontrolowania. Z tego wynika część obaw – dorośli nie zawsze są świadomi, co dzieci robią w sieci, z kim rozmawiają i jakie treści przeglądają.

Dlaczego młodzi ludzie są tak bardzo przywiązani do social mediów?

Media społecznościowe to dla młodych ludzi przede wszystkim źródło rozrywki i emocji. Przyciąga ich dynamiczny, kolorowy świat, w którym mogą śledzić życie rówieśników. Mogą oglądać zdjęcia z imprez i informować o nowych znajomościach oraz wydarzeniach. Użytkownicy – zwłaszcza nastoletni – nie chcą być „poza obiegiem”, dlatego chętnie angażują się w życie online.

Dla wielu młodych osób social media to także sposób na utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami. Co istotne, dla wielu z nich łatwiej jest napisać wiadomość na czacie niż rozpocząć rozmowę twarzą w twarz.

Dodatkowo media społecznościowe pełnią funkcję informacyjną. Dzięki nim młodzi ludzie dowiadują się o wydarzeniach, mogą uczestniczyć w grupach klasowych, śledzić treści związane ze swoimi zainteresowaniami i pasjami.