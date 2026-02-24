ETA do Wielkiej Brytanii – kompletny i praktyczny przewodnik

System ETA do Wielkiej Brytanii to nowy, cyfrowy mechanizm kontroli wjazdu do kraju. Nie jest to wiza i nie daje prawa pobytu. Natomiast w wielu przypadkach jest warunkiem wejścia na pokład samolotu i przekroczenia granicy. Kto potrzebuje ETA? Jak wygląda procedura wyrabiania Electronic Travel Authorisation ? Co z Polakami mieszkającymi w UK lub posiadającymi podwójne obywatelstwo?

Czym jest ETA i jak działa?

ETA to elektroniczne zezwolenie na podróż, które jest cyfrowo powiązane z numerem paszportu. Nie otrzymujesz żadnej naklejki ani dokumentu papierowego. Linia lotnicza i służby graniczne widzą w systemie, czy Twoja autoryzacja jest ważna.

Zezwolenie pozwala na przyjazd do UK na maksymalnie 6 miesięcy w charakterze osoby odwiedzającej (visitor). Obejmuje to turystykę, odwiedziny rodziny, krótkie podróże biznesowe, krótkoterminowe kursy oraz niektóre ściśle określone aktywności zawodowe. ETA jest ważna przez dwa lata albo do momentu wygaśnięcia paszportu. W zależności od tego, co nastąpi wcześniej – i w tym czasie umożliwia wielokrotne wjazdy, o ile każdy pobyt spełnia zasady visitor.

Najważniejsze jest zrozumienie, że ETA nie daje prawa do zamieszkania ani pracy w Wielkiej Brytanii.

Kto potrzebuje ETA, a kto jest zwolniony?

Zasadniczo ETA dotyczy obywateli państw bezwizowych, w tym Polski, którzy nie posiadają żadnego brytyjskiego statusu imigracyjnego i przyjeżdżają na krótki pobyt. Jeśli ktoś nie ma wizy, settled status ani innego prawa pobytu, a planuje podróż do 6 miesięcy – powinien założyć, że ETA będzie wymagana i zweryfikować to w oficjalnym narzędziu na GOV.UK.

Z obowiązku ETA zwolnione są osoby posiadające formalne prawo wjazdu i pobytu. Dotyczy to obywateli brytyjskich i irlandzkich, osób z ważną wizą UK, a także osób z settled lub pre-settled status w ramach EU Settlement Scheme. Również osoby posiadające right of abode lub inne „permission to enter or stay” nie potrzebują ETA, ponieważ ich prawo wjazdu wynika z innego tytułu prawnego.

ETA a podwójne obywatelstwo – obszar największych problemów

Szczególną ostrożność muszą zachować osoby posiadające podwójne obywatelstwo brytyjskie obok innego paszportu. Jeżeli ktoś jest obywatelem brytyjskim (nawet jeśli posiada też polski paszport), nie może ubiegać się o ETA. W systemie imigracyjnym będzie traktowany jako British citizen i powinien podróżować z odpowiednim brytyjskim dokumentem.

W praktyce oznacza to, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ważny brytyjski paszport. Próby podróżowania wyłącznie na paszporcie polskim w sytuacji, gdy przysługuje obywatelstwo brytyjskie, mogą prowadzić do dodatkowych kontroli lub nawet odmowy wejścia na pokład. Od 2026 roku przewoźnicy zostali zobowiązani do dokładniejszej weryfikacji takich przypadków.

Chaos spowodowany przepisami jest tak duży, że Ryanair wydał oświadczenie, że linia lotnicza będzie akceptowała nawet brytyjskie paszporty, które straciły ważność!

Jeżeli istnieje choćby cień wątpliwości co do prawa do brytyjskiego obywatelstwa, warto to wyjaśnić z wyprzedzeniem. Dlatego próba „obejścia” systemu poprzez ETA w dłuższej perspektywie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Polacy i ETA – najczęstsze scenariusze

Sytuacja obywateli Polski zależy głównie od miejsca zamieszkania i posiadanego statusu. Osoba mieszkająca w Polsce, która wybiera się do UK turystycznie, do rodziny czy na krótki wyjazd służbowy, co do zasady będzie potrzebować ETA.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób posiadających settled lub pre-settled status. Wracają one do UK jako rezydenci i nie potrzebują ETA, dlatego, że ich prawo wjazdu wynika ze statusu imigracyjnego.

Najbardziej ryzykowną grupą są osoby faktycznie mieszkające w UK bez formalnego statusu, które wjeżdżają za każdym razem jako visitor. W takich przypadkach ETA będzie wymagana. Natomiast częste i długie pobyty służby uznają za próbę nielegalnego zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii.

Osobną kategorią są Polacy legalnie mieszkający w Irlandii. Jeśli wjeżdżają do UK bezpośrednio z terytorium Common Travel Area i posiadają dowód legalnej rezydencji w Irlandii, mogą być zwolnieni z ETA. Jednak wylot do UK z Polski lub innego kraju oznacza powrót do standardowych zasad.

Co można robić na ETA, a czego nie wolno?

Na podstawie ETA można przyjechać do UK w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych o charakterze krótkoterminowym. Dozwolone są spotkania, konferencje czy krótkie kursy edukacyjne. Możliwe są także wybrane wystąpienia eksperckie lub działalność w ramach ściśle określonych koncesji.

Nie wolno natomiast podejmować normalnej pracy w Wielkiej Brytanii, prowadzić działalności samozatrudnionej ani korzystać z brytyjskich świadczeń publicznych. Niedozwolone jest także wykorzystywanie kolejnych wjazdów do faktycznego zamieszkiwania w kraju.

Koszt Electronic Travel Authorisation, ważność i czas oczekiwania

Najważniejsze parametry ETA są proste i warto je zapamiętać:

Opłata wynosi £16 i nie podlega zwrotowi.

Decyzja zazwyczaj przychodzi w ciągu 1 dnia (należy jednak przewidzieć do 3 dni roboczych).

ETA jest ważna przez 2 lata lub do końca ważności paszportu.

Nowy paszport oznacza konieczność uzyskania nowej ETA.

Procedura uzyskania ETA – krok po kroku

Proces aplikacji jest w pełni cyfrowy i składa się z kilku etapów.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem wniosku należy mieć ważny paszport, dostęp do adresu e-mail oraz możliwość dokonania płatności kartą lub systemem mobilnym. Konieczne będzie także wykonanie zdjęcia twarzy i zeskanowanie strony paszportu.

Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć poprzez aplikację mobilną UK ETA app lub bezpośrednio przez stronę rządową GOV.UK. Obie metody są równoważne.

Weryfikacja tożsamości

System poprosi o zeskanowanie dokumentu i wykonanie zdjęcia twarzy. Następnie należy uzupełnić dane osobowe oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa i historii podróży.

Opłata i oczekiwanie

Po opłaceniu £16 wniosek zostaje przesłany do systemu. Decyzja przychodzi e-mailem, a ETA zostaje cyfrowo przypisana do numeru paszportu.

Kontrowersje i realne trudności

Najwięcej problemów dotyczy osób z podwójnym obywatelstwem brytyjskim, które nie posiadają aktualnego paszportu UK. Drugim obszarem ryzyka jest nadużywanie statusu visitor poprzez częste i długie pobyty. System graniczny analizuje historię wjazdów i może zakwestionować cel podróży.

Dodatkowym problemem są strony pośredników podszywające się pod serwis rządowy i pobierające wyższe opłaty bez żadnych korzyści.

Co musisz wiedzieć o ETA do Wielkiej Brytanii?

ETA to element nowoczesnego, cyfrowego systemu kontroli granicznej Wielkiej Brytanii. Dla większości podróżujących to prosta formalność za £16 ważna przez dwa lata. Jednak dla osób z nieuregulowanym statusem, z podwójnym obywatelstwem lub próbujących mieszkać w UK poprzez kolejne wizyty, system może stać się realnym problemem.

Najrozsądniejsze podejście to uporządkowanie swojego statusu, sprawdzenie wymogów przed podróżą i traktowanie ETA zgodnie z jej przeznaczeniem – jako narzędzia do krótkich, legalnych wizyt, a nie alternatywy dla wizy czy prawa pobytu.

FAQ – ETA do Wielkiej Brytanii

Ile kosztuje ETA? Opłata wynosi £16 za wniosek. Płatność jest bezzwrotna – nawet jeśli decyzja będzie odmowna. Wniosek składa się wyłącznie przez oficjalną stronę GOV.UK lub aplikację rządową.

Ile trwa wyrobienie ETA? Decyzja najczęściej przychodzi w ciągu 24 godzin, ale oficjalnie należy założyć do 3 dni roboczych. Dlatego nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę – złóż wniosek kilka dni przed podróżą.

Jak długo ważna jest ETA? ETA jest ważna przez 2 lata albo do momentu wygaśnięcia paszportu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli wymienisz paszport, musisz złożyć nowy wniosek.

Co jeśli mam settled lub pre-settled status? Jeśli masz status w ramach EU Settlement Scheme, nie potrzebujesz ETA. Twoje prawo wjazdu wynika z przyznanego statusu, a nie z systemu dla odwiedzających.

Co jeśli mam podwójne obywatelstwo, w tym brytyjskie? Jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, nie możesz ubiegać się o ETA. Powinieneś podróżować na ważnym brytyjskim paszporcie. Próba wjazdu na innym paszporcie może spowodować problemy przy odprawie.

Co jeśli moja ETA zostanie odrzucona? W takiej sytuacji nie możesz podróżować na podstawie ETA. Zazwyczaj pozostaje wtedy ścieżka wizowa – trzeba sprawdzić, jaki typ wizy odpowiada celowi podróży i złożyć osobny wniosek.

Co jeśli polecę bez ETA, a była wymagana? Najczęściej linia lotnicza nie wpuści Cię na pokład. Przewoźnicy mają obowiązek sprawdzać uprawnienia do wjazdu jeszcze przed odlotem. To oznacza stracony lot i dodatkowe koszty.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz ETA – sprawdź to na stronach rządu UK przed zakupem biletu. To drobna formalność. Natomiast jej brak może zablokować całą podróż.