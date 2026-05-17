Wielu emerytów z pochodzeniem imigracyjnym, także Polaków, żyje w ubóstwie

W Holandii mieszka coraz więcej emerytów z pochodzeniem imigracyjnym – także Polaków. Niestety coraz więcej z nich żyje poniżej granicy ubóstwa.

Jak podaje RTL – ubóstwo wśród emerytów z pochodzeniem imigracyjnym, w tym także Polaków, w Holandii jest wysokie. Przyczyną jest fakt, że wielu z nich nie kwalifikuje się do pełnej emerytury państwowej i zgromadziło niewielkie dodatkowe oszczędności emerytalne.

Emeryci z pochodzeniem imigracyjnym żyją w ubóstwie

Podstawowa emerytura państwowa, znana jako AOW, naliczana jest na podstawie liczby lat spędzonych w Holandii. Pełne świadczenie wymaga 50 lat zamieszkania. Za każdy rok krótszy niż ten okres, wypłata jest obniżana o 2 proc. Na przykład osoba, która mieszkała w Holandii przez 40 lat, otrzymuje o 20 proc. mniej AOW.

Wielu imigrantów przybyło do Holandii w późniejszym wieku i pracowało w sektorach, które oferowały niskie lub żadne dodatkowe świadczenia emerytalne.

Jelle Lössbroek z Holenderskiego Interdyscyplinarnego Instytutu Demograficznego (NIDI), który badał emerytury tych grup, powiedział, że niższe zarobki w ciągu całego życia i słabsze naliczanie emerytur w tych branżach sprawiają, że wielu emerytów jest w trudnej sytuacji.

– W latach, w których pracowali, często zarabiali mniej euro za godzinę niż Holendrzy bez pochodzenia imigracyjnego, z różnych powodów na rynku pracy. Co więcej, często otrzymują niższe emerytury, ponieważ w tych sektorach na każde zarobione euro przypada mniej emerytury – powiedział Lössbroek.

Z badań wynika, że obecnie w Holandii 40 proc. emerytów z Maroka i Turcji żyje w ubóstwie. Niestety w nadchodzących latach taki los czeka także emerytów pochodzących z Polski, Afganistanu i Iraku. Dla porównania, wśród emerytów bez imigracyjnego pochodzenia lub z zachodnioeuropejskim pochodzeniem odsetek żyjących w ubóstwie wynosi zaledwie 3–6 proc.

Imigranci na emeryturze w Holandii

Na początku tego stulecia liczba emerytów z pochodzeniem imigracyjnym wyniosła w Holandii około 200 000. Od tego czasu podwoiła się do 400 000. Natomiast do 2050 roku przewiduje się, że wyniesie 900 000. Oczywiście nie wszyscy w tej pokaźnej grupie znajdą się poniżej granicy ubóstwa. Granicę tę ustalono na 1500 euro miesięcznie dla osoby samotnej i 2000 euro dla pary.

Holenderski rząd oferuje program zabezpieczenia społecznego o nazwie Uzupełniający Dochód dla Osób Starszych, w skrócie AIO. Jednak imigranci rzadko z niego korzystają. Co najmniej jedna trzecia uprawnionych osób albo nie wie o istnieniu programu, albo boi się o niego ubiegać – twierdzi Jelle Lössbroek.