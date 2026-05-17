Emeryci z pochodzeniem imigracyjnym często mają trudną sytuację finansową w Holandii
Emeryci z pochodzeniem imigracyjnym często mają trudną sytuację finansową w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaFinanse i świadczeniaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Wielu emerytów z pochodzeniem imigracyjnym, także Polaków, żyje w ubóstwie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Holandii mieszka coraz więcej emerytów z pochodzeniem imigracyjnym – także Polaków. Niestety coraz więcej z nich żyje poniżej granicy ubóstwa. 

Jak podaje RTL – ubóstwo wśród emerytów z pochodzeniem imigracyjnym, w tym także Polaków, w Holandii jest wysokie. Przyczyną jest fakt, że wielu z nich nie kwalifikuje się do pełnej emerytury państwowej i zgromadziło niewielkie dodatkowe oszczędności emerytalne.

Emeryci z pochodzeniem imigracyjnym żyją w ubóstwie

Podstawowa emerytura państwowa, znana jako AOW, naliczana jest na podstawie liczby lat spędzonych w Holandii. Pełne świadczenie wymaga 50 lat zamieszkania. Za każdy rok krótszy niż ten okres, wypłata jest obniżana o 2 proc. Na przykład osoba, która mieszkała w Holandii przez 40 lat, otrzymuje o 20 proc. mniej AOW.

- Advertisement -

Wielu imigrantów przybyło do Holandii w późniejszym wieku i pracowało w sektorach, które oferowały niskie lub żadne dodatkowe świadczenia emerytalne.

Jelle Lössbroek z Holenderskiego Interdyscyplinarnego Instytutu Demograficznego (NIDI), który badał emerytury tych grup, powiedział, że niższe zarobki w ciągu całego życia i słabsze naliczanie emerytur w tych branżach sprawiają, że wielu emerytów jest w trudnej sytuacji.

– W latach, w których pracowali, często zarabiali mniej euro za godzinę niż Holendrzy bez pochodzenia imigracyjnego, z różnych powodów na rynku pracy. Co więcej, często otrzymują niższe emerytury, ponieważ w tych sektorach na każde zarobione euro przypada mniej emerytury – powiedział Lössbroek.

Z badań wynika, że obecnie w Holandii 40 proc. emerytów z Maroka i Turcji żyje w ubóstwie. Niestety w nadchodzących latach taki los czeka także emerytów pochodzących z Polski, Afganistanu i Iraku. Dla porównania, wśród emerytów bez imigracyjnego pochodzenia lub z zachodnioeuropejskim pochodzeniem odsetek żyjących w ubóstwie wynosi zaledwie 3–6 proc.

Wielu imigrantów nie kwalifikuje się do pełnej emerytury państwowej i zgromadziło niewielkie dodatkowe oszczędności emerytalne
Wielu imigrantów nie kwalifikuje się do pełnej emerytury państwowej i zgromadziło niewielkie dodatkowe oszczędności emerytalne / fot. Shutterstock

Imigranci na emeryturze w Holandii

Na początku tego stulecia liczba emerytów z pochodzeniem imigracyjnym wyniosła w Holandii około 200 000. Od tego czasu podwoiła się do 400 000. Natomiast do 2050 roku przewiduje się, że wyniesie 900 000. Oczywiście nie wszyscy w tej pokaźnej grupie znajdą się poniżej granicy ubóstwa. Granicę tę ustalono na 1500 euro miesięcznie dla osoby samotnej i 2000 euro dla pary.

Holenderski rząd oferuje program zabezpieczenia społecznego o nazwie Uzupełniający Dochód dla Osób Starszych, w skrócie AIO. Jednak imigranci rzadko z niego korzystają. Co najmniej jedna trzecia uprawnionych osób albo nie wie o istnieniu programu, albo boi się o niego ubiegać – twierdzi Jelle Lössbroek.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Sprzedawcy ostrzegają – ceny w supermarketach będą zbyt wysokie dla konsumentów

Sprzedawcy ostrzegają, że ceny w supermarketach będą niebawem dla wielu konsumentów w Holandii zbyt wysokie.

Oddajesz butelki w Holandii? Teraz możesz wygrać nawet 400 euro tygodniowo!

Mieszkańcy Holandii mogą oprócz odzyskiwania kaucji za oddane butelki i puszki automatycznie brać udział w losowaniach nagród.

Darmowe przejazdy pociągami dla najbiedniejszych już od 1.07.2026. Kogo obejmie program?

Darmowe przejazdy pociągami w Amersfoort są więc nie tylko lokalnym eksperymentem. Są również testem kierunku, w jakim może zmierzać europejska polityka transportowa.

Fachowiec bez głosu to fachowiec bez awansu. Jak nowoczesne technologie pomagają Polakom zarabiać więcej za granicą

Za granicą liczą się nie tylko umiejętności. Coraz częściej o lepszej pracy i wyższych zarobkach decyduje skuteczna komunikacja.

Nowe opłaty ETS2 uderzą w rachunki. Kto może ich uniknąć?

Opłaty ETS2 to nowy unijny system, który od 2028 roku obejmie emisje CO₂ z ogrzewania budynków i transportu drogowego. W praktyce oznacza to, że gaz, benzyna i diesel staną się droższe

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport