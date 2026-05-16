Wielu mieszkańców Wysp nie wie, że pracując może ubiegać się o zasiłek
Wielu mieszkańców Wysp nie wie, że pracując może ubiegać się o zasiłek / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Zarabiasz 40 000 funtów lub mniej? Możesz ubiegać się o zasiłek

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o zasiłek pracując. Przez tę niewiedzę tracą tysiące funtów, które otrzymaliby w ramach świadczeń, do których się kwalifikują.

Świadczenia takie jak Universal Credit i Child Benefit nie są przeznaczone tylko dla osób niepracujących. Według oficjalnych statystyk Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP), ponad jedna trzecia osób pobierających zasiłek UC, pracuje.

Wiele osób nie wie, że może ubiegać się o zasiłek

W dobie pogłębiającego się kryzysu związanego z kosztami utrzymania pomoc finansowa dla gospodarstw domowych jest szczególnie pożądana. Dlatego też mieszkańcy Wysp zachęcani są do sprawdzenia, czy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy. Osoby zarabiające 40 000 funtów rocznie i mniej mogą się do nich kwalifikować w ramach zasiłków.

- Advertisement -

Wsparcie państwa ma na celu pomóc osobom w różnych sytuacjach. Od tych borykających się z niskimi dochodami, przez młode rodziny, po osoby z długotrwałymi schorzeniami.

Jeśli zatem nasz roczny dochód wynosi 40 000 funtów lub mniej, warto sprawdzić za pomocą kalkulatora świadczeń, czy kwalifikujemy się do nich. Zwłaszcza jeśli wynajmujemy mieszkanie lub mamy dzieci.

Na stronie internetowej gov.uk czytamy: „Możesz ubiegać się o Universal Credit, jeśli masz niskie dochody lub potrzebujesz pomocy w pokryciu kosztów utrzymania. Możesz: być bezrobotny, pracować (w tym na własny rachunek lub w niepełnym wymiarze godzin). Lub być niezdolny do pracy, na przykład z powodu stanu zdrowia.

Najwyższe kwoty nieodebranych świadczeń odnotowano w przypadku Universal Credit, Council Tax Support i Carer’s Allowance
Najwyższe kwoty nieodebranych świadczeń odnotowano w przypadku Universal Credit, Council Tax Support i Carer’s Allowance / fot. Shutterstock

Uprawnionym osobom przepadają świadczenia

Z raportu Policy In Practice, organizacji zajmującej się świadczeniami, wynika, że w ubiegłym roku uprawnione do świadczeń osoby nie odebrały aż 24,1 miliarda funtów. A najwięcej z tytułu Universal Credit. W raporcie organizacji czytamy:

W latach 2025/26 w Wielkiej Brytanii nieodebranych zostanie około 24,1 miliarda funtów z tytułu świadczeń uzależnionych od dochodów. Dostęp do tego wsparcia pomógłby podnieść standard życia. A także zapobiec kryzysom i zmniejszyć presję na usługi publiczne. Ale nie dociera ono do osób, które go potrzebują.

Najwyższe kwoty nieodebranych świadczeń odnotowano w przypadku Universal Credit, Council Tax Support i Carer’s Allowance. Co pokazuje, gdzie podjęcie działań mogłoby przynieść największą różnicę finansową. Jednocześnie największa liczba niezrealizowanych wniosków dotyczy taryf socjalnych na Internet szerokopasmowy. A także zniżek na wodę i wsparcie w podatku lokalnym. Co podkreśla potrzebę poprawy widoczności i dostępu do wsparcia na codzienne potrzeby.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Czy szczepienia na meningokoki również dla Polaków?

Jedna osoba nie żyje, a dwie kolejne są w szpitalu z potwierdzonym meningokokowym zapaleniem osób mózgowych. Po niedawnym wybuchu zakażeń w Kent, kolejne ognisko w Reading budzi wiele obaw
Praca i finanse

Landlordzi pod presją nowych podatków. Czy czynsze wzrosną jeszcze przed 2027 rokiem?

Od kwietnia 2027 roku wzrosną między innymi podatki od dochodów z wynajmu mieszkań. Czy czeka nas fala podnoszenia czynszów?
Business

Fachowiec bez głosu to fachowiec bez awansu. Jak nowoczesne technologie pomagają Polakom zarabiać więcej za granicą

Za granicą liczą się nie tylko umiejętności. Coraz częściej o lepszej pracy i wyższych zarobkach decyduje skuteczna komunikacja.
Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.
UK

ASDA i Sainsbury’s pilnie wycofują zabawki znanej firmy!

Sieci handlowe ASDA i Sainsbury’s pilnie wycofują zabawki znanej firmy z rynku po wykryciu potencjalnego zagrożenia zdrowotnego. Sieci proszą klientów o pilny zwrot zabawek.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie