Zarabiasz 40 000 funtów lub mniej? Możesz ubiegać się o zasiłek

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o zasiłek pracując. Przez tę niewiedzę tracą tysiące funtów, które otrzymaliby w ramach świadczeń, do których się kwalifikują.

Świadczenia takie jak Universal Credit i Child Benefit nie są przeznaczone tylko dla osób niepracujących. Według oficjalnych statystyk Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP), ponad jedna trzecia osób pobierających zasiłek UC, pracuje.

Wiele osób nie wie, że może ubiegać się o zasiłek

W dobie pogłębiającego się kryzysu związanego z kosztami utrzymania pomoc finansowa dla gospodarstw domowych jest szczególnie pożądana. Dlatego też mieszkańcy Wysp zachęcani są do sprawdzenia, czy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy. Osoby zarabiające 40 000 funtów rocznie i mniej mogą się do nich kwalifikować w ramach zasiłków.

Wsparcie państwa ma na celu pomóc osobom w różnych sytuacjach. Od tych borykających się z niskimi dochodami, przez młode rodziny, po osoby z długotrwałymi schorzeniami.

Jeśli zatem nasz roczny dochód wynosi 40 000 funtów lub mniej, warto sprawdzić za pomocą kalkulatora świadczeń, czy kwalifikujemy się do nich. Zwłaszcza jeśli wynajmujemy mieszkanie lub mamy dzieci.

Na stronie internetowej gov.uk czytamy: „Możesz ubiegać się o Universal Credit, jeśli masz niskie dochody lub potrzebujesz pomocy w pokryciu kosztów utrzymania. Możesz: być bezrobotny, pracować (w tym na własny rachunek lub w niepełnym wymiarze godzin). Lub być niezdolny do pracy, na przykład z powodu stanu zdrowia.”

Uprawnionym osobom przepadają świadczenia

Z raportu Policy In Practice, organizacji zajmującej się świadczeniami, wynika, że w ubiegłym roku uprawnione do świadczeń osoby nie odebrały aż 24,1 miliarda funtów. A najwięcej z tytułu Universal Credit. W raporcie organizacji czytamy:

„W latach 2025/26 w Wielkiej Brytanii nieodebranych zostanie około 24,1 miliarda funtów z tytułu świadczeń uzależnionych od dochodów. Dostęp do tego wsparcia pomógłby podnieść standard życia. A także zapobiec kryzysom i zmniejszyć presję na usługi publiczne. Ale nie dociera ono do osób, które go potrzebują.

Najwyższe kwoty nieodebranych świadczeń odnotowano w przypadku Universal Credit, Council Tax Support i Carer’s Allowance. Co pokazuje, gdzie podjęcie działań mogłoby przynieść największą różnicę finansową. Jednocześnie największa liczba niezrealizowanych wniosków dotyczy taryf socjalnych na Internet szerokopasmowy. A także zniżek na wodę i wsparcie w podatku lokalnym. Co podkreśla potrzebę poprawy widoczności i dostępu do wsparcia na codzienne potrzeby.”