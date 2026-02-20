Oświadczenie Ryanaira w sprawie osób z podwójnym obywatelstwem

Ryanair potwierdził, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo będą mogły korzystać z wygasłego brytyjskiego paszportu podczas podróży. W ten sposób nie muszą się obawiać zmian w przepisach imigracyjnych.

Ryanair poinformował, że osoby posiadające podwójne obywatelstwo (w tym brytyjskie) będą mogły wsiadać na pokład samolotu do Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli ich brytyjski paszport stracił ważność. Stanowi to ulgę dla osób zaniepokojonych nowymi przepisami imigracyjnymi, które wejdą w życie w przyszłym tygodniu.

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo będą mogły wjechać do UK na wygasłym paszporcie

Do niedawna według nowych przepisów osoby posiadające podwójne obywatelstwo miały otrzymać zgodę na wjazd do Wielkiej Brytanii wyłącznie z ważnym brytyjskim paszportem lub „Certyfikate of Entitlement to the Right of Abode”. Koszt tego ostatniego to 589 funtów. Łączy on zagraniczny paszport z obywatelstwem brytyjskim.

Przepisy te jednak wywołały dużą frustrację wśród wielu obywateli brytyjskich mieszkających za granicą. Zwłaszcza tych, którzy musieli spieszyć się z uzyskaniem ważnego brytyjskiego paszportu lub zrzec się brytyjskiego obywatelstwa, aby dostosować się do zmian. Dlatego rząd zdecydował się wprowadzić do nowych zasad ważną aktualizację.

Ryanair potwierdza zmiany

Ryanair potwierdził niedawno, że rząd Wielkiej Brytanii zmienił budzące niepokój przepisy. W ich aktualizacji zezwolono na korzystanie z wygasłych brytyjskich paszportów jako alternatywnej dokumentacji dla osób z podwójnym obywatelstwem podróżujących na Wyspy. Zgodnie z oświadczeniem Ryanair, przewoźnicy mogą teraz akceptować ważny lub wygasły brytyjski paszport. Lub też zaświadczenie o prawie pobytu jako ważny dokument dla podróżnych udających się do Wielkiej Brytanii.

Zaktualizowane przepisy

Zaktualizowane przepisy zapewniają pewną elastyczność osobom z podwójnym obywatelstwem, które mogą posiadać wygasły brytyjski paszport.

Z wygasłego brytyjskiego paszportu będzie można korzystać jako z dowodu obywatelstwa. Należy jednak pamiętać, że brytyjska straż graniczna nadal będzie kontrolować, czy dana osoba może wjechać do kraju. Oficjalne potwierdzenie tej nowej zasady nastąpiło po rozmowach z liniami lotniczymi, takimi jak Ryanair.

Ta zmiana może złagodzić stres osób posiadających podwójne obywatelstwo. Wiele z nich wcześniej starało się odnowić swoje brytyjskie paszporty. Albo też uzyskać zaświadczenie o uprawnieniach przed wejściem w życie nowych przepisów.