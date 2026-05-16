5% cashback od Barclays za tankowanie na Tesco. Czy ta oferta jest opłacalna?

Koszty codziennego życia w Wielkiej Brytanii wciąż dają się we znaki, dlatego każda okazja do oszczędności jest na wagę złota. Jeśli masz konto osobiste w banku Barclays i posiadasz samochód, możesz skorzystać z najnowszej oferty banku. Dzięki współpracy Barclays z siecią Tesco możesz odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo. Ze względu na ograniczenie cashbacku do maksymalnie £10 miesięcznie, mieliśmy wątpliwości co do opłacalności tej oferty. Jednak po przejrzeniu warunków i przeliczeniu oszczędności, uważamy, że warto z niej skorzystać.

Na czym polega promocja?

Bank Barclays, we współpracy z Tesco, uruchomił specjalny program lojalnościowy. Od 1 maja do 31 lipca kierowcy mogą zyskać 5% cashbacku (zwrotu gotówki) za tankowanie na stacjach paliw Tesco.

Promocja pozwala na zdobycie maksymalnie £10 zwrotu w każdym miesiącu kalendarzowym. Oznacza to, że przez cały okres trwania akcji (maj, czerwiec, lipiec) możesz zaoszczędzić łącznie aż £30.

Jak skorzystać ze zwrotu za paliwo? Krok po kroku

Aby zniżka została naliczona, musisz spełnić kilka prostych warunków.

Przede wszystkim za paliwo należy zapłacić osobistą kartą debetową Barclays (promocja dotyczy klientów indywidualnych, a nie kont biznesowych). Karta musi być powiązana z jednym z niżej wymienionych kont:

Barclays Basic Current Account

Barclays Bank Account

Premier Current Account

Student Additions/Higher Education Account

Wealth Current Account

Promocja obowiązuje na stacjach benzynowych Tesco i tam należy zatankować. Cashback nie zostanie naliczony, jeśli zatankujesz na stacjach należących do sieci Esso (nawet jeśli znajduje się przy nich sklep partnerski Tesco Express). Zapłacić musisz bezpośrednio na stacji Tesco. Nie musisz używać fizycznej kart. Możesz zapłacić telefonem.

Zwrot otrzymasz jeśli zakupisz diesla oraz benzynę E5 i E10. Nie otrzymasz jeśli będziesz ładować samochód elektryczny.

Czy muszę coś aktywować?

Oferta nie wymaga wcześniejszego aktywowania.

Czy opłaca się to dla £10 zwrotu miesięcznie?

Aby zyskać £10 funtów w danym miesiącu, musisz w nim wydać na paliwo £200, to jest zatankować około 125 litrów. Co dla przeciętnej osobówki zapełnienie baku 2-2,5 raza. Dla osoby, która codziennie dojeżdża samochodem do pracy, do szkoły dzieci itd, taka ilość tankowań jest realna. Odzyskując £10 na 125 litrach, realnie mamy paliwo taniej o 8p na litrze. Stacje Tesco zazwyczaj i tak mają tańsze paliwo (mapa UK z cenami paliw jest tutaj), więc będziesz tankować naprawdę najtaniej.

Jeśli przez 3 miesiące zbierzesz £30, masz około 18-19 litrów paliwa za darmo.

Podsumowanie

Czas trwania: Od 1 maja do 31 July.

Wysokość zwrotu: 5% wartości transakcji.

Limit: Maksymalnie £10 miesięcznie na konto.

Gdzie tankować: Stacje paliw Tesco (z wyłączeniem Esso).

Metoda płatności: Osobista karta debetowa Barclays.

Biorąc pod uwagę zbliżający się sezon letni i wyjazdy urlopowe, limit £10 miesięcznie można bardzo łatwo wykorzystać. Jeśli oboje partnerów w gospodarstwie domowym posiada osobne konta w Barclays, możecie zyskać podwójnie.

