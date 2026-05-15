Nadchodzi zmiana pogody w Wielkiej Brytanii. Kiedy zrobi się cieplej?

Po tygodniach zmiennej aury i częstych opadów w Wielkiej Brytanii widać sygnały pogodowej poprawy. Końcówka maja oraz początek czerwca mają przynieść więcej słońca i dać temperatury bliższe sezonowej normie. To dobra wiadomość dla mieszkańców spragnionych prawdziwej wiosny. Niestety pogoda w UK zmienną jest i kapryśną, a pojawiające się zapowiedzi natychmiastowej fali upałów są zdecydowanie przedwczesne.

Synoptycy studzą emocje i podkreślają, że najpierw kraj czeka jeszcze okres przejściowy z deszczem, chłodniejszym powietrzem i lokalnie niespokojną aurą.

Deszcz i wiatr. Met Office zapowiada

Perspektywa gorącego lata staje się coraz bliższa, aczkolwiek pogoda w UK raczej obierze kierunek stopniowego ocieplania się niż nagłego uderzenia ekstremalnych temperatur. Mieszkańcy mogą liczyć na przyjemne 20–26 stopni Celsjusza, ale na przekroczenie granicy 30 stopni trzeba będzie poczekać.

Met Office wskazuje, że od połowy maja do około 26 maja pogoda pozostanie niestabilna. Nad krajem często ma utrzymywać się niż baryczny. Sprowadzi on przelotne opady, a miejscami ulewy, poprzetykane porywami wiatru i suchymi przerwami ze słońcem w tle.

Koniec maja z ociepleniem

Temperatury mają utrzymywać się poniżej średniej dla drugiej połowy maja, więc czekają nas chłodniejsze poranki, świeże popołudnia i warunki bardziej przypominające początek wiosny niż pełnoprawne wejście w lato. Później wysokie ciśnienie zacznie rozbudowywać się od południa i ten układ atmosferyczny otworzy drogę do stabilnej, cieplejszej pogody.

Największe szanse na mocny wzrost temperatur pojawią się pod koniec maja. Modele meteorologiczne sugerują, że wtedy słupki rtęci mogą lokalnie wzrosnąć nawet do 26 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki prognozowane są dla południowej części kraju, na południe od Londynu. Mimo że temperatury rzędu 24–26°C to nadal nie jest fala upałów, jest to na pewno ciepła i przyjemna prognozowana końcówka maja.

Kiedy padnie 30 stopni? Szansa na gorące lato

Znacznie ciekawiej wyglądają kwartalne prognozy długoterminowe, w których pojawia się około 40-procentowa szansa na sezon letni cieplejszy od średniej. Jeśli pogoda znad Hiszpanii oraz kontynentalnej części Europy przesunie się dalej na północ, Wielka Brytania może szybko znaleźć się pod wpływem bardzo ciepłej masy powietrza.

W takim scenariuszu pierwsze 30°C mogłoby pojawić się w ciągu kilku tygodni i osiągnąć szczyt w lipcu i sierpniu z temperaturą zbliżającą się do 40 stopni.