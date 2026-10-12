Gdzie będzie można zobaczyć zorzę polarną? Niezwykły spektakl na brytyjskim niebie

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii przeżyli wyjątkowy weekend. Wzmożona burza geomagnetyczna sprawiła, że zorza polarna rozświetliła niebo daleko na południu wysp. Met Office informuje, do kiedy utrzymają się szanse na obserwację tego zjawiska i w jakich regionach warto wypatrywać kolorowych rozbłysków.

Mieszkańcy hrabstw takich jak Devon, Hampshire, Kent, a także z okolic Lyme Regis czy Sheerness, mogli podziwiać tańczące na niebie purpury i zielenie. Wyjątkowe kadry uchwycono również w Irlandii Północnej, gdzie zorza podświetliła słynną Groblę Olbrzyma (Giant’s Causeway). Zjawisko można będzie obserwować jeszcze przez kolejne dni. Warto to zrobić, bo tak przepiękne spektakle są zwykle zarezerwowane dla Islandii.

Do kiedy potrwa zjawisko? [DNI I GODZINY]

Met Office oraz amerykańska agencja NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) potwierdziły wystąpienie silnej burzy geomagnetycznej (kategorii G2/G3).

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Największa szansa na obserwacje: Szczyt aktywności przypadł na miniony weekend, jednak warunki sprzyjające widoczności zorzy utrzymają się od niedzielnego wieczoru do wtorku włącznie (oraz w noc z wtorku na środę).

Najlepszy czas na obserwacje to godziny od 22:00 do 02:00 w nocy, kiedy niebo jest najciemniejsze, a aktywność geomagnetyczna osiąga lokalne maksima.

Prognoza na drugą połowę tygodnia: Od środy i czwartku aktywność słoneczna zacznie powoli słabnąć, a szanse na zorzę na niższych szerokościach geograficznych znacząco spadną, przenosząc się wyłącznie w rejon podbiegunowy. Dlatego jeśli chcemy zobaczyć zorz, należy się pospieszyć.

Gdzie dokładnie będzie widoczna zorza?

Szanse obserwacyjne w najbliższych dniach są różne dla poszczególnych regionów. Wygląda to następująco:

Bardzo wysokie prawdopodobieństwo zobaczenia zorzy polarnej:

Cała Szkocja (szczególnie Szetlandy, Orkady, Highlands oraz Aberdeenshire).

Irlandia Północna (wybrzeża Antrim i County Down).

Umiarkowane/Dobre prawdopodobieństwo:

Północna Anglia (Cumbria, Northumberland, Lake District, Yorkshire).

Północna Walia (wyspa Anglesey, wybrzeże).

Niska szansa (wymagana idealna przejrzystość nieba):

Środkowa Anglia (Midlands) oraz Home Counties.

Wybrzeża południowe (Devon, Kent) – tutaj ponowne pojawienie się zorzy w kolejnych dniach jest mniej prawdopodobne niż w weekend, chyba że nastąpi kolejny, niespodziewany wyrzut masy (CME) ze Słońca.

Szczyt 11-letniego cyklu słonecznego

Rok 2026 jest wyjątkowym okresem dla pasjonatów astronomii. Słońce znajduje się obecnie w tzw. maksimum słonecznym – szczytowym momencie swojego 11-letniego cyklu aktywności. Oznacza to, że plamy słoneczne generują silne rozbłyski i wyrzuty naładowanych cząstek znacznie częściej niż zazwyczaj. A to umożliwia obserwację zorzy polarnej w miejscach, gdzie na co dzień ona nie występuje.

Jak i gdzie szukać najlepszych warunków do zobaczenia zorzy?

Aby zwiększyć szanse na dostrzeżenie zorzy w swojej okolicy, warto zastosować się do kilku zasad: