Czterodniowy tydzień szkolny w Szkocji? Dramatycznie brakuje nauczycieli, a uczniowie mają braki w wiedzy

W brytyjskiej edukacji narasta problem, który coraz częściej przestaje być traktowany jako przejściowa trudność, a zaczyna być opisywany w kategoriach systemowego kryzysu. W Szkocji, ale także w innych częściach Wielkiej Brytanii, szkoły średnie mierzą się z niedoborem nauczycieli. To wymusza ograniczanie oferty edukacyjnej, redukcję godzin lekcyjnych. W niektórych przypadkach nawet pojawia się czterodniowy tydzień szkolny jako rozwiązanie problemu.

Nauczyciele specjaliści w przedmiotach ścisłych to rzadkość

Największe braki kadrowe dotyczą przedmiotów najbardziej istotnych dla współczesnej gospodarki: matematyki, fizyki, chemii, informatyki i technologii. Dyrektorzy szkół alarmują, że rekrutacja nauczycieli w tych dziedzinach od lat nie nadąża za potrzebami systemu.

Efekt jest widoczny w codziennym funkcjonowaniu szkół. Tam, gdzie brakuje specjalistów, zajęcia prowadzą nauczyciele zastępczy lub pedagodzy uczący poza swoją główną specjalizacją. Oznacza to, że lekcje matematyki mogą prowadzić osoby bez pełnego przygotowania matematycznego. Natomiast zajęcia z informatyki odbywają się w ograniczonym zakresie lub w trybie rotacyjnym.

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W praktyce uczniowie nie zawsze otrzymują ciągłość nauczania danego przedmiotu. Zdarza się, że niektóre przedmioty znikają z planu na jeden rok szkolny, by powrócić dopiero w kolejnych klasach jako opcja wybieralna.

„Kryzys” w szkołach i presja na dyrektorów

Przedstawiciele samorządów i organizacji edukacyjnych w Szkocji mówią wprost o „kryzysie” kadrowym. Dyrektorzy szkół coraz częściej podkreślają, że ich rola zmieniła się z zarządzania jakością edukacji na zarządzanie niedoborem kadry.

W wielu placówkach układanie planu lekcji przestało wynikać z programu nauczania. Jest podporządkowane temu, jacy nauczyciele są aktualnie dostępni. Oznacza to kompromisy, które bezpośrednio wpływają na jakość kształcenia.

W niektórych szkołach uczniowie mają ograniczony dostęp do przedmiotów praktycznych, takich jak technika czy gospodarstwo domowe, ponieważ brakuje specjalistów. W innych szkołach przedmioty te funkcjonują w trybie rotacyjnym lub skróconym.

Nauczyciele zastępczy jako stały element systemu

Jednym z najbardziej widocznych skutków niedoborów jest rosnąca rola nauczycieli zastępczych. W teorii mają oni uzupełniać krótkoterminowe braki kadrowe. Jednak w praktyce coraz częściej stają się stałym elementem systemu.

Problem polega na tym, że nie zawsze są to specjaliści w danym przedmiocie. To z kolei wpływa na jakość nauczania, szczególnie w przedmiotach ścisłych, gdzie brak specjalistycznej wiedzy może oznaczać uproszczenie programu, wolniejsze tempo realizacji materiału lub ograniczenie ćwiczeń praktycznych.

Dyrektorzy szkół przyznają, że w takich warunkach utrzymanie pełnej jakości edukacji staje się coraz trudniejsze.

Czterodniowy tydzień jako odpowiedź na brak nauczycieli?

W tle dyskusji o niedoborach kadrowych pojawia się także temat organizacji czasu pracy szkół. Dlatego w niektórych częściach Wielkiej Brytanii testowane są lub rozważane modele czterodniowego tygodnia szkolnego.

Choć rozwiązanie to bywa przedstawiane jako sposób na poprawę dobrostanu uczniów i nauczycieli, w kontekście Szkocji budzi ono kontrowersje. Krytycy podkreślają, że skrócenie tygodnia może jeszcze bardziej ograniczyć czas nauki w sytuacji, gdy już teraz brakuje zajęć z wielu przedmiotów.

Zwolennicy wskazują natomiast, że krótszy tydzień mógłby pomóc w zatrzymaniu nauczycieli w zawodzie i uczynieniu pracy bardziej atrakcyjną.

Choroba, która dotyka całą edukację

Niedobory nauczycieli nie są zjawiskiem wyłącznie szkockim. W całej Wielkiej Brytanii rosną trudności z rekrutacją i utrzymaniem kadry w szkołach, szczególnie w przedmiotach wymagających wysokich kwalifikacji.

Dane dotyczące studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela pokazują, że od lat nie udaje się osiągnąć zakładanych celów rekrutacyjnych. Tysiące miejsc na kursach pedagogicznych pozostają niewykorzystane, co bezpośrednio przekłada się na przyszłe braki kadrowe. Dlatego system działa w coraz większym napięciu między rosnącymi oczekiwaniami wobec edukacji a realnymi możliwościami szkół.

Edukacja pod presją przyszłości

Jakie będą długofalowe konsekwencje obecnej sytuacji? Ograniczanie przedmiotów, brak ciągłości nauczania i zastępowanie specjalistów nauczycielami ogólnymi mogą wpływać na poziom kompetencji uczniów w kluczowych dziedzinach.

W praktyce oznacza to ryzyko powstania luk edukacyjnych. Te ujawnią się dopiero na dalszych etapach kształcenia lub dopiero w pracy.

Na razie szkoły próbują „łatać” system. Ratunkowo dostosować go do dostępnych zasobów. Jednak coraz więcej głosów wskazuje, że bez systemowych zmian w rekrutacji i warunkach pracy nauczycieli, obecny model może być trudny do utrzymania w dłuższej perspektywie.