Jak nie stracić settled status po wyjeździe z UK? / fot. Shutterstock
Jak po wyjeździe z UK nie stracić settled status?

Planując wyjazd z Wielkiej Brytanii cześć z nas obawia się utraty statusu zasiedlenia. Zwłaszcza, jeśli myślimy o powrocie na Wyspy w przyszłości. Czy musimy być zatem ograniczeni 5 latami, czy możemy wyjechać na dłużej?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w przypadku posiadania pre-settled status, nasz okres pobytu poza Wielką Brytanią nie powinien być dłuższy niż 2 lata. Po tym czasie nasz status wygaśnie.

Natomiast w przypadku settled status, poza Wyspami możemy przebywać przez maksymalny okres 5 lat. Po tym czasie, jeśli ponownie przyjedziemy do Wielkiej Brytanii, będziemy traktowani jak turyści. Jak jednak nie stracić swoich praw, jeśli chcemy wyjechać z UK na dłużej?

Jak nie stracić settled status?

Na jednej z grup na Facebooku pojawiło się konkretne pytanie dotyczące tego, jak nie stracić settled status mimo wyjazdu z Wielkiej Brytanii:

Chcemy z żoną i dziećmi po 20 latach zjechać do Polski. Córka ma lat 9 a syn 6. Oboje mają obywatelstwo brytyjskie (oczywiście też polskie). My z żoną posiadamy jedynie settled status (nie zdążymy teraz już zrobić obywatelstwa brytyjskiego). I teraz rozchodzi się o to, że jeśli za kilka lat nasi rodzice odejdą, a dzieci wyjadą do UK, to chcielibyśmy z żoną mieć możliwość powrotu do UK. Musielibyśmy zatem utrzymać settled status. Czy ktoś zjechał do PL i latał do UK, aby utrzymać/odnowić settled status? Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Na Internecie są różne informacje odnośnie przedłużenia settled status. Niektórzy piszą, że wystarczy tylko przylecieć, a inni, że trzeba pokazać, że nadal wiążemy nasze życie z UK. Czyli np. sugerują chwilowe podjęcie pracy.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na brytyjskiej stronie rządowej. Możemy tam przeczytać, że, jeśli przyjedziemy do Wielkiej Brytanii „na jakikolwiek okres w ciągu pięciu lat, będziemy mogli spędzić do pięciu kolejnych lat poza UK”.

Jedynie w przypadku obywateli Szwajcarii okres, na jaki możemy wyjechać z Wielkiej Brytanii, wynosi 4 lata. Natomiast w przypadku ponownego przyjazdu na Wyspy, nawet krótkiego, uzyskamy możliwość spędzenia kolejnych 4 lat poza granicami UK.

Jeśli posiadamy status zasiedlenia, lepiej przemyśleć swój dłuższy wyjazd z UK
Jeśli posiadamy status zasiedlenia, lepiej przemyśleć swój dłuższy wyjazd z UK / fot. Shutterstock

Sytuacja w przypadku pre-settled status

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pre-settled status. Okres przebywania poza Wielką Brytanią jest jednak – jak już wspominaliśmy – krótszy. Na stronie rządowej czytamy: „Jeśli posiadasz pre-settled status, musisz przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy w każdym okresie 12 miesięcy”.

Aby jednak po utracie statusu móc wrócić do Wielkiej Brytanii, musisz ubiegać się o wizę, żeby mieszkać i pracować na Wyspach legalnie. Jednak możesz też ponownie złożyć wniosek o settled lub pre-settled status, jeśli kwalifikujesz się do programu łączenia rodzin.

