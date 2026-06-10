Masz firmę w UK? 5 lipca mija kluczowy termin, o którym wielu nie ma pojęcia

Nowy system rozliczeń dla samozatrudnionych wszedł w życie 6 kwietnia 2026 roku, jednak wielu przedsiębiorców nadal nie zna nowych zasad. MTD for ITSA diametralnie zmienia rozliczenia samozatrudnionych (sole traders) oraz osób wynajmujących nieruchomości (landlords). Na razie uprzykrzy życie osobom o przychodach powyżej £50,000 rocznie. W kolejnych latach HMRC zmniejszy ten limit, aby rozliczeniami objąć jak najwięcej osób. Poniżej wyjaśniamy dlaczego 5 lipca jest tak ważny i co powinieneś zrobić.

Dlaczego lipiec 2026 roku to tak ważny moment?

5 lipca 2026 upływa koniec pierwszego okresu raportowania w systemie MTD. A że w nowym systemie musisz wysyłać raporty co kwartał, czeka cię mini rozliczenie.

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Ponieważ system zaczął działać 6 kwietnia, za kolejne 3 miesiące należy złożyć pierwszą deklarację i koniec tego okresu przypada właśnie 5 lipca. To oznacza, że musisz mieć w pełni wdrożone cyfrowe księgowanie. Wszystkie faktury, przychody i koszty z tego okresu muszą być wprowadzone do zatwierdzonego przez HMRC oprogramowania (np. Xero, QuickBooks). Jeśli nie zacząłeś cyfrowo działać w kwietniu, będzie trzeba wprowadzić wszystkie dane wstecz. Kwartalny raport przesłany do HMRC będzie zawierał łączne przychody oraz poniesione koszty.

Deklaracje składane za okres 6 kwietnia – 5 lipca, będą pierwszymi raportami wysłanymi w nowym systemie MTD i dla większości self-employed (poza tymi, którzy są zarejestrowania do VAT) będą pierwszymi kwartalnymi deklaracjami kiedykolwiek przez nich składanymi. Choć nie wydaje się to aż tak znaczące, to jednak jest to ogromna różnica dla tych, którzy do tej pory nie wprowadzali dokumentów do żadnego systemu, a z księgową widzieli się raz w roku. Kwartalne deklaracje będą wymagały systematyczności i nowych nawyków.

Ile czasu jest na złożenie pierwszego raportu?

Czas na fizyczne wysłanie kwartalnego raportu minie miesiąc później, czyli 7 sierpnia 2026 r. Wówczas wszystkie dane muszą być w systemie poprawnie opisane i skategoryzowane. Do wysyłanie kwartalnych danych nie będzie można użyć portalu HMRC, tak jak do tej pory.

HMRC potwierdziło, że w pierwszym roku działania systemu (tax year 2026/27) nie będzie nakładać kar punktowych za spóźnienia w wysyłaniu kwartalnych raportów, dając podatnikom czas na naukę nowego systemu. I to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich nieprzygotowanych do MTD.

Co po złożeniu raportu?

Po złożeniu kwartalnego raportu będziesz mógł zobaczyć szacunkowy podatek jaki będzie do zapłaty z self-employment albo najmu.

W lipcu także płaci się podatek (tzw. Second Payment on Account)

Cyfrowa rewolucja w postaci MTD została wprowadzona, ale stary kalendarz płatności wciąż obowiązuje. 31 lipca 2026 roku mija ostateczny termin na zapłatę drugiej raty na poczet podatku (Second Payment on Account) wyliczony na postawie poprzedniego roku podatkowego. Podatek na poczet kolejnego roku płacą tylko samozatrudnieni, których podatek w roku poprzednim wyniósł 1000 funtów lub więcej. Te płatności zaliczkowe” to wpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego, które pomagają rozłożyć koszt podatku na dwie raty. Każda rata stanowi połowę kwoty podatku należnego za poprzedni rok.

Co zrobić, jeśli nie przygotowałem się do MTD? Ekspert odpowiada

O najczęstsze pytania przedsiębiorców związane z nowym systemem rozliczeń zapytaliśmy Monikę Udałę FCCA, Chartered Certified Accountant z Accountancy 4 You Ltd.

Polish Express: Co zrobić teraz, jeśli nie przygotowałem się do MTD?

Monika Udała: Jeżeli jeszcze nie przygotowałeś się do MTD, najważniejsze jest, aby zacząć działać jak najszybciej. W praktyce oznacza to:

sprawdzenie, czy nowe przepisy będą Cię obejmować,

przejście na cyfrowe przechowywanie dokumentów,

wdrożenie odpowiedniego oprogramowania księgowego,

ustalenie procesu regularnego dostarczania dokumentów.

Największym błędem, jaki obserwuję u przedsiębiorców, jest odkładanie przygotowań do ostatniej chwili. MTD to nie tylko nowy sposób składania deklaracji, ale przede wszystkim obowiązek prowadzenia cyfrowej ewidencji przez cały rok. Pierwszy okres raportowania w ramach Making Tax Digital for Income Tax obejmie okres od 6 kwietnia 2026 r. do 5 lipca 2026 r. Podatnicy będą mieli nieco ponad miesiąc na przygotowanie i przesłanie raportu, ponieważ termin złożenia pierwszej kwartalnej aktualizacji upływa 7 sierpnia 2026 r.

Moja rada: nie czekaj do pierwszego terminu raportowania. Już teraz zacznij zbierać faktury i paragony w formie elektronicznej oraz porozmawiaj ze swoim księgowym o planie wdrożenia. Również należy pamiętać, że formalności związane z autoryzacją doradcy podatkowego oraz weryfikacją AML zajmują czas. Warto przygotować się wcześniej, aby uniknąć problemów związanych z niedopełnieniem terminów HMRC.

Polish Express: Czy jeśli mam przychody zarówno z self-employment, jak i wynajmu nieruchomości, które łącznie przekraczają 50 tys. funtów, to obejmie mnie MTD?

Monika Udała: Tak.

Dla celów MTD HMRC bierze pod uwagę łączną wartość przychodów brutto z działalności gospodarczej (self-employment) oraz wynajmu nieruchomości (UK property income).

Przykładowo:

działalność gospodarcza – 35 000 GBP przychodu,

wynajem nieruchomości – 20 000 GBP przychodu.

Łącznie daje to 55 000 GBP, co oznacza objęcie obowiązkiem MTD.

Warto podkreślić, że mówimy o przychodzie, a nie dochodzie lub zysku. Koszty nie mają znaczenia przy ustalaniu, czy przekraczasz próg. HMRC bierze pod uwagę rozliczenie z roku podatkowego 2024/2025, a nie okres bieżący. Pamiętajmy również, że progi decydujące o objęciu nowym systemem będą stopniowo obniżane – najpierw do 30 000 GBP, a następnie do 20 000 GBP.

Moja rada: już teraz sprawdź swoje ostatnie zeznanie podatkowe (Self Assessment Tax Return) i zweryfikuj wysokość przychodów wykazanych w sekcji self-employment oraz property income. To pozwoli ocenić, czy będziesz objęty MTD od pierwszego etapu wdrożenia.

Polish Express: Czy będzie możliwość zrobienia korekty, jeśli nie uwzględnię jakiejś faktury w kwartalnym raporcie?

Tak. HMRC zdaje sobie sprawę, że w praktyce nie wszystkie dokumenty zawsze trafiają do księgowości na czas.

Kwartalne raporty składane w ramach MTD mają charakter aktualizacji danych i nie są ostatecznym rozliczeniem podatku. Jeżeli po złożeniu raportu okaże się, że pominięto fakturę sprzedażową lub kosztową, można ją uwzględnić w kolejnym kwartalnym zgłoszeniu lub podczas końcowego rozliczenia rocznego (Final Declaration).

Warto jednak pamiętać, że celem MTD jest prowadzenie możliwie aktualnej i rzetelnej ewidencji przez cały rok. Dlatego rekomenduję przedsiębiorcom wdrożenie prostego procesu regularnego przesyłania dokumentów – najlepiej na bieżąco lub co miesiąc.

Dobra wiadomość jest taka, że pojedyncze pominięte faktury nie powinny powodować problemów, pod warunkiem że zostaną prawidłowo uwzględnione w późniejszym terminie. Największym ryzykiem nie jest sama korekta, ale brak systematyczności w prowadzeniu dokumentacji.

„MTD nie ma karać podatników za pojedyncze przeoczenia. Kluczowe jest, aby dokumentacja była prowadzona na bieżąco, a ewentualne błędy były korygowane po ich wykryciu.” – Monika Udała FCCA, Chartered Certified Accountant.

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