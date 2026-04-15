Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

W związku z niepewną przyszłością osób, które mają pre-settled status i nie wiedzą czy otrzymają pełny status osiedlenia, przypominamy najważniejsze zasady. W tym przede wszystkim jak udowodnić ile faktycznie mieszkamy w Wielkiej Brytanii. I jakie dokumenty bierze pod uwagę Home Office.

Lata pobytu to lata płacenia składek National Insurance Contributions

Głównym kryterium w rozpatrywaniu przez Home Office aplikacji o settled status jest warunek co najmniej 5-letniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej w świetle obecnych przepisów (rok 2026).

Teoretycznie udowodnienie, że rzeczywiście mieszkasz w UK odpowiednio długo, leży po Twojej stronie. Jednak jeśli płacisz składki podanie numeru NIN, pozwoli na automatyczne sprawdzenie historii zatrudnienia a tym samym pobytu.

Niepełny rekord NIN lub błędy

Na podstawie informacji od naszych czytelników, wiemy, że zdarza się, że mimo podania NIN i ciągłej pracy w UK, Home Office nie może potwierdzić lat zamieszkania.

Dzieje się tak z powodu luk w zatrudnieniu (w rzeczywistości przerw w płaceniu NIN) lub błedów po stronie pracodawcy. Czasami problem z ciągłością składek mają osoby samozatrudnione.

Najczęstsze przyczyny problemów z ciągłością składek:

przerwy w zatrudnieniu

nieregularne opłacanie składek przez self-employed

błędne zgłoszenia w HMRC po stronie pracodawcy

błędnie podany NIN przez pracodawcę

Co jeśli Home Office nie może ustalić pobytu na podstawie NIN?

Należy przesłać inne dokumenty, potwierdzające realną długość pobytu w UK. Home Office zaznacza, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy wytyczne zamieszczone na oficjalnej stronie rządowej, dotyczące składania dodatkowych dokumentów, potwierdzających długość pobytu w Wielkiej Brytanii.

1. Format i maksymalna liczba dokumentów

Home Office zaznacza, że koniecznie trzeba pamiętać, aby elektronicznie składane dokumenty miały odpowiedni format. Nie należy też składać ich zbyt wiele:

każdy dowód pobytu musi być w formie zdjęcia lub skanu dokumentu

każdy dokument musi być opatrzony datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby starającej się o settled status

możesz złożyć MAKSYMALNIE 10 dokumentów potwierdzających cały Twój pobyt w UK – zastanów się więc dobrze, zanim wybierzesz, które dokumenty chcesz przedstawić Home Office

maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 6 MB.

2. Dodatkowe wskazówki

W związku z tym, że możesz złożyć tylko 10 dokumentów, to pamiętaj, że lepiej złożyć jeden dokument potwierdzający dłuższy okres, niż kilka dokumentów potwierdzających krótsze okresy Twojego pobytu w UK.

Przykładowo, Home Office radzi, że – o ile to możliwe – lepiej składać np. roczne wyciągi bankowe, council tax bills czy certyfikaty uniwersyteckie, niż miesięczny rachunek za prąd czy dokument poświadczający wizytę u lekarza.

3. Dwa sposoby datowania dokumentów

Home Office na swojej stronie uczula również na to, w jaki sposób należy datować dokumenty, aby były dobrze zrozumiane przez urzędników. Istnieją dwa główne sposoby, które wyznaczają interpretację danego dokumentu przez Home Office:

dokumenty zawierające tylko jedną datę są uznawane za dowody jedynie miesięcznego pobytu

aby dany dokument został potraktowany jako dowód dłuższego (niż miesięczny) pobytu w UK, to muszą na nim widnieć dwie daty – początek i koniec okresu dłuższego niż miesiąc.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Home Office.

Zasada ciągłości: Aby uzyskać Settled Status, musisz udowodnić, że mieszkałeś(-aś) w UK przez co najmniej 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie przez 5 lat z rzędu.

Artykuł na podstawie wymogów i przepisów: „EU Settlement Scheme: evidence of UK residence” oraz zebranych doświadczeń redakcji i czytelników Polish Express.