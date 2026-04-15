Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

W związku z niepewną przyszłością osób, które mają pre-settled status i nie wiedzą czy otrzymają pełny status osiedlenia, przypominamy najważniejsze zasady. W tym przede wszystkim jak udowodnić ile faktycznie mieszkamy w Wielkiej Brytanii. I jakie dokumenty bierze pod uwagę Home Office.
Lata pobytu to lata płacenia składek National Insurance Contributions
Głównym kryterium w rozpatrywaniu przez Home Office aplikacji o settled status jest warunek co najmniej 5-letniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej w świetle obecnych przepisów (rok 2026).
Teoretycznie udowodnienie, że rzeczywiście mieszkasz w UK odpowiednio długo, leży po Twojej stronie. Jednak jeśli płacisz składki podanie numeru NIN, pozwoli na automatyczne sprawdzenie historii zatrudnienia a tym samym pobytu.
Niepełny rekord NIN lub błędy
Na podstawie informacji od naszych czytelników, wiemy, że zdarza się, że mimo podania NIN i ciągłej pracy w UK, Home Office nie może potwierdzić lat zamieszkania.
Dzieje się tak z powodu luk w zatrudnieniu (w rzeczywistości przerw w płaceniu NIN) lub błedów po stronie pracodawcy. Czasami problem z ciągłością składek mają osoby samozatrudnione.
Najczęstsze przyczyny problemów z ciągłością składek:
- przerwy w zatrudnieniu
- nieregularne opłacanie składek przez self-employed
- błędne zgłoszenia w HMRC po stronie pracodawcy
- błędnie podany NIN przez pracodawcę
Co jeśli Home Office nie może ustalić pobytu na podstawie NIN?
Należy przesłać inne dokumenty, potwierdzające realną długość pobytu w UK. Home Office zaznacza, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
Poniżej przedstawiamy wytyczne zamieszczone na oficjalnej stronie rządowej, dotyczące składania dodatkowych dokumentów, potwierdzających długość pobytu w Wielkiej Brytanii.
Najlepsze dowody na długość pobytu
Home Office preferuje dokumenty, które obejmują długie okresy czasu. Jeden taki dokument może „pokryć” kilka miesięcy lub nawet lat.
-
P60 lub P45: Najlepszy dowód pracy. P60 potwierdza cały rok podatkowy.
-
Annual Bank Statement: Roczny wyciąg z konta bankowego, wykazujący co najmniej 6 miesięcy płatności/wpływów na terenie UK.
-
Council Tax Bill: Rachunek za podatek lokalny za dany rok.
Inne dowody uzupełniające
Jeśli brakuje Ci pojedynczych miesięcy, możesz użyć dokumentów, które potwierdzają obecność w konkretnym momencie. Ważne: Jeden taki dokument liczy się jako dowód na jeden miesiąc.
-
Miesięczne wyciągi z konta: Muszą pokazywać wydatki dokonane fizycznie w UK (np. zakupy w sklepie).
-
Payslipy: Odcinek wypłaty od pracodawcy.
-
Rachunki za media: Gaz, prąd, woda, telefon stacjonarny lub internet (rachunki za telefon komórkowy nie zawsze są akceptowane).
-
Umowa najmu (Tenancy Agreement): Wraz z dowodami wpłat czynszu.
-
Pismo z uczelni lub szkoły: Potwierdzające daty rozpoczęcia i zakończenia nauki.
-
Dokumentacja medyczna: Rejestracja u lekarza GP lub potwierdzone wizyty w szpitalu.
-
Pisma z urzędów: Np. z Jobcentre Plus, HMRC lub DWP potwierdzające pobieranie benefitów.
Praktyczne wskazówki przy dostarczaniu dowodów na pobyt w UK do Home Office
1. Format i maksymalna liczba dokumentów
Home Office zaznacza, że koniecznie trzeba pamiętać, aby elektronicznie składane dokumenty miały odpowiedni format. Nie należy też składać ich zbyt wiele:
- każdy dowód pobytu musi być w formie zdjęcia lub skanu dokumentu
- każdy dokument musi być opatrzony datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby starającej się o settled status
- możesz złożyć MAKSYMALNIE 10 dokumentów potwierdzających cały Twój pobyt w UK – zastanów się więc dobrze, zanim wybierzesz, które dokumenty chcesz przedstawić Home Office
- maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 6 MB.
2. Dodatkowe wskazówki
W związku z tym, że możesz złożyć tylko 10 dokumentów, to pamiętaj, że lepiej złożyć jeden dokument potwierdzający dłuższy okres, niż kilka dokumentów potwierdzających krótsze okresy Twojego pobytu w UK.
Przykładowo, Home Office radzi, że – o ile to możliwe – lepiej składać np. roczne wyciągi bankowe, council tax bills czy certyfikaty uniwersyteckie, niż miesięczny rachunek za prąd czy dokument poświadczający wizytę u lekarza.
3. Dwa sposoby datowania dokumentów
Home Office na swojej stronie uczula również na to, w jaki sposób należy datować dokumenty, aby były dobrze zrozumiane przez urzędników. Istnieją dwa główne sposoby, które wyznaczają interpretację danego dokumentu przez Home Office:
dokumenty zawierające tylko jedną datę są uznawane za dowody jedynie miesięcznego pobytu
aby dany dokument został potraktowany jako dowód dłuższego (niż miesięczny) pobytu w UK, to muszą na nim widnieć dwie daty – początek i koniec okresu dłuższego niż miesiąc.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Home Office.
Zasada ciągłości: Aby uzyskać Settled Status, musisz udowodnić, że mieszkałeś(-aś) w UK przez co najmniej 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie przez 5 lat z rzędu.
Artykuł na podstawie wymogów i przepisów: „EU Settlement Scheme: evidence of UK residence” oraz zebranych doświadczeń redakcji i czytelników Polish Express.