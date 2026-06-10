Choroby psychiczne, przy których DWP często przyznaje świadczenia. Poznaj najczęstsze
Choroby psychiczne, przy których DWP często przyznaje świadczenia. Poznaj najczęstsze fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
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Choroby psychiczne, przy których DWP często przyznaje świadczenia. Poznaj najczęstsze

Joanna Baran
Joanna Baran

Rośnie liczba wniosków i decyzji DWP w przypadku chorób takich jak lęki czy depresja. W ostatnich latach coraz więcej osób ubiega się o wsparcie finansowe z tytułu problemów zdrowotnych, a szczególnie widoczny jest wzrost wniosków dotyczących zdrowia psychicznego. W systemie świadczeń prowadzonym przez Department for Work and Pensions najważnieszą rolę odgrywa Personal Independence Payment. Świadczenie to wspiera osoby z długotrwałymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

W praktyce „choroby psychiczne” są obecnie jedną z najczęstszych podstaw przyznawania tego świadczenia, obok schorzeń fizycznych i neurologicznych. Dane administracyjne pokazują, że zaburzenia psychiczne odpowiadają za znaczącą część nowych decyzji pozytywnych.

Choroby psychiczne – najczęstsze przypadki w decyzjach PIP

W kontekście świadczeń DWP najczęściej powtarzające się kategorie obejmują przede wszystkim zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe oraz reakcje na przewlekły stres. W dokumentacji urzędowej wszystkie te przypadki często mieszczą się w szerokiej grupie określanej jako „psychiatric disorders”.

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Dlatego  oznacza to, że choroby psychiczne takie jak depresja mogą być uznane za podstawę do wsparcia. Oczywiście, jeśli realnie ograniczają zdolność osoby do wykonywania codziennych czynności. Podobnie działa to w przypadku przewlekłych stanów lękowych. Te wpływają na koncentrację, kontakt z innymi ludźmi czy samodzielne podejmowanie decyzji.

Ocena codziennego funkcjonowania przez DWP w przypadku problemów zdrowotnych natury psychicznej

System PIP nie opiera się wyłącznie na diagnozie. Fundamentalne znaczenie ma to, jak choroby psychiczne wpływają na codzienne życie osoby wnioskującej. Specjaliści DWP oceniają konkretne obszary funkcjonowania, takie jak przygotowywanie posiłków, zarządzanie leczeniem, komunikacja z innymi czy planowanie podróży.

Dlatego w praktyce nawet te same choroby psychiczne mogą skutkować różnymi decyzjami.  Urzędnicy analizują bowiem stopień trudności, częstotliwość objawów oraz to, czy osoba potrzebuje wsparcia innej osoby lub dodatkowych sprzętów, aby poradzić sobie z codziennymi obowiązkami.

Choroby psychiczne – rosnąca skala i zmieniający się profil wnioskodawców

Dane DWP pokazują wyraźny trend. W ostatnich latach liczba przyznawanych świadczeń, w których główną przyczyną są choroby psychiczne, znacząco wzrosła. Szczególnie widoczny jest wzrost w grupie osób zgłaszających depresję i zaburzenia lękowe jako główny problem zdrowotny.

Choroby psychiczne, przy których DWP często przyznaje świadczenia. Poznaj najczęstsze
Choroby psychiczne, przy których DWP często przyznaje świadczenia. Poznaj najczęstsze
fot. shutterstock.com

To zjawisko jest interpretowane przez analityków jako efekt kilku czynników: większej świadomości zdrowia psychicznego, łatwiejszego dostępu do diagnozy oraz rosnącej presji społecznej i ekonomicznej, która może nasilać objawy takich zaburzeń.

Realne wsparcie finansowe – ile funtów można dostać?

Świadczenie PIP ma charakter kompensacyjny. Nie jest uzależnione od samej diagnozy, ale od tego, jak choroby psychiczne wpływają na zdolność do samodzielnego życia. Wsparcie może wynosić od kilkudziesięciu do ponad stu dziewięćdziesięciu funtów tygodniowo. Przyznawana kwota zależy od poziomu trudności w funkcjonowaniu.

W praktyce oznacza to, że osoby, u których choroby psychiczne powodują istotne ograniczenia w codziennych aktywnościach, mogą uzyskać realne wsparcie finansowe, które ma pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów życia wynikających z ich stanu zdrowia.

Choroby psychiczne i system wsparcia – co dalej?

Rosnąca liczba decyzji związanych z problemami psychicznymi stawia przed systemem DWP nowe wyzwania. Z jednej strony chodzi o zapewnienie wsparcia osobom, które rzeczywiście go potrzebują. Patrząc z drugiej drugiej – ważne jest utrzymanie spójnych i sprawiedliwych kryteriów oceny.

W efekcie problemy psychiczne są nie tylko kwestią medyczną, ale również jednym z kluczowych elementów debaty o przyszłości systemu świadczeń w Wielkiej Brytanii.

 

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