W życie weszły już nowe zasady dotyczące Airbnb, które budzą spore kontrowersje. Określają one między innymi, o co gospodarze mogą prosić swoich gości.

Według nowych zasad dotyczących Airbnb gospodarze nie powinni już oczekiwać od gości wykonywania takich czynności jak zmywanie naczyń. Niektórzy goście uznawali dotychczasowe listy obowiązków za uciążliwe i niesprzyjające relaksowi.

Nowe zasady dotyczące Airbnb

Nowe zasady Airbnb, ogłoszone w zeszłym miesiącu, pozwalają gospodarzom wybierać spośród siedmiu standardowych reguł. Dotyczą one m.in. ustalenia maksymalnej liczby osób mogących przebywać w obiekcie, a także kwestii obecności zwierząt czy palenia tytoniu.

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Gospodarze mogą wprowadzać również własne, dodatkowe zasady. Jednak nie powinni wymagać od gości zmywania naczyń, zdejmowania pościeli, wynoszenia śmieci czy ograniczania korzystania z mediów.

Z kolei niektórzy gospodarze ostrzegają, że to klienci mogą być zmuszeni do pokrycia kosztów dodatkowego sprzątania.

Wzrost frustracji gospodarzy

Airbnb rozpoczęło przegląd ofert i będzie wysyłać wiadomości e-mail do gospodarzy, „którzy muszą podjąć odpowiednie kroki”. Według Airbnb konieczność wykonywania prac domowych może zniechęcać klientów do rezerwacji. Firma uważa, że bardziej przejrzyste zasady przyczynią się do wzrostu liczby rezerwacji.

Gospodarze mogą odwołać się do Airbnb, argumentując, że określona dodatkowa zasada jest niezbędna i poprosić o jej zatwierdzenie.

Jeśli firma nie zaakceptuje dodatkowej zasady, a gospodarz mimo to ją utrzyma, Airbnb poinformuje o tym gości na stronie oferty. Zamieści stosowny komunikat, na przykład: „oferta obejmuje obowiązki związane ze sprzątaniem”.

Nowe zasady pogłębiły frustrację wśród gospodarzy, która narastała już od czasu ubiegłorocznej podwyżki prowizji pobieranych przez Airbnb.

Wielu z nich inwestuje obecnie we własne strony internetowe oraz obecność w mediach społecznościowych, aby pozyskiwać rezerwacje bezpośrednie i unikać opłat narzucanych przez platformę.

Nie wszyscy gospodarze są jednak zaniepokojeni wprowadzonymi zmianami. Matt Porsz, który zawodowo zajmuje się wynajmem i zarządzaniem obiektami w serwisie Airbnb, powiedział wcześniej w rozmowie z BBC, że system ocen zachęca zarówno gospodarzy, jak i gości do rozsądnego zachowania.