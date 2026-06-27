Ile kosztuje wynajem mieszkania w UK i innych krajach Europy? Przewodnik 2026

Pytanie o koszty wynajmu to jedno z pierwszych, jakie zadaje sobie każdy, kto planuje przeprowadzkę za granicę. Ceny najmu w Europie różnią się dramatycznie — od kilkuset euro w Bukareszcie po ponad cztery tysiące euro miesięcznie w Zurychu czy Genewie. Poniżej znajdziesz rzetelny przegląd aktualnych stawek, który pomoże Ci zaplanować budżet i podjąć świadomą decyzję o miejscu zamieszkania.

Wielka Brytania — najdrożej w centrum, taniej na obrzeżach

Londyn

Londyn od lat pozostaje jednym z najdroższych rynków najmu na świecie. Według danych ONS i analiz Rightmove, średni czynsz w Londynie na początku 2026 roku wynosi około 2 700–2 750 funtów miesięcznie. Jeszcze rok wcześniej było to około 2 300 funtów — wzrost jest więc odczuwalny i nieprzerwany.

Co konkretnie oznacza ta kwota dla wynajmującego?

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Kawalerka (studio) w centrum Londynu to wydatek rzędu 1 500–1 800 funtów miesięcznie. Mieszkanie jednopokojowe (one-bedroom flat) kosztuje średnio 1 800–2 500 funtów. Za dwupokojowe trzeba zapłacić od 2 250 do nawet 3 000 funtów, szczególnie w prestiżowych dzielnicach. Wynajem pokoju we współdzielonym mieszkaniu to najtańsza opcja — od 500 do 900 funtów miesięcznie, w zależności od dzielnicy i standardu.

Różnice między dzielnicami są ogromne. Kensington i Chelsea to najdroższe rejony ze średnimi czynszami na poziomie około 3 460 funtów miesięcznie. Z kolei Barking & Dagenham, Havering, Bexley czy Croydon — dzielnice wschodnie i południowe — są znacznie tańsze, choć właśnie tam ceny rosną najszybciej, bo coraz więcej osób „wypychanych” z centrum szuka tam schronienia. Linie Elizabeth Line zrewolucjonizowały dojazdy z tych rejonów do centrum.

Warto wiedzieć, że w 2026 roku właściciele mieszkań coraz częściej wolą zatrzymać dobrego najemcę niż podnosić czynsz — negocjacje wróciły do gry. Warto szukać ofert poza sezonem, czyli w miesiącach od listopada do lutego.

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Pozostałe miasta Wielkiej Brytanii

Poza Londynem ceny są znacznie bardziej przystępne, choć i tu notuje się wzrosty:

Manchester — jedno z najpopularniejszych miast wśród imigrantów (w tym Polaków). Wynajem mieszkania jednopokojowego to średnio 900–1 300 funtów miesięcznie. W popularnych dzielnicach takich jak Deansgate czy Ancoats ceny bywają wyższe.

Birmingham — drugie co do wielkości miasto UK przyciąga liczne skupiska polskie (dzielnice Handsworth, Tyseley). Mieszkanie jednopokojowe kosztuje tu od 750 do 1 300 funtów miesięcznie.

Leeds — miasto akademickie z przystępnymi cenami wynajmu, od 700 do 900 funtów za kawalerkę.

Edinburgh — szkocka stolica jest droższa niż inne miasta poza Londynem; czynsze wzrosły tu w ostatnich latach o ponad 70%. Wynajem jednopokojowego mieszkania sięga 1 000–1 400 funtów.

Mniejsze miejscowości — w miasteczkach i na prowincji można wynająć mieszkanie już za 700–900 funtów miesięcznie, kosztem dłuższych dojazdów do pracy.

Dodatkowe koszty, o których musisz pamiętać

Podpisując umowę w UK, musisz uwzględnić kilka obligatoryjnych wydatków ponad czynsz:

Kaucja (deposit) — maksymalnie 5 tygodni czynszu (przy rocznym czynszu poniżej 50 000 GBP). Pieniądze muszą być zdeponowane w rządowym programie ochrony.

Council Tax — lokalny podatek miejski, płacony przez najemcę, zwykle od 100 do 200 funtów miesięcznie w zależności od gminy i liczby mieszkańców.

Rachunki za media (prąd, gaz, woda, internet) — dla 1–2 osób to zazwyczaj 150–300 funtów miesięcznie.

TV Licence w UK — jeśli oglądasz telewizję na żywo, płacisz około 14 funtów miesięcznie. Jeśli oglądasz tylko na platformach streamingowych np. na Netflix, obecnie nie musisz płacić. Natomiast rząd brytyjski, ciągle wraca do pomysłu, aby Netflixa objąć też Tv Licence.

Pierwsze miesiące w UK są finansowo najcięższe. Sama kaucja i pierwszy czynsz z góry to często kwota przekraczająca 5 000–6 000 funtów.

Europa — gdzie jest drogo, a gdzie można odetchnąć?

Wielka Brytania to jedno z droższych miejsc w Europie, ale nie jest osamotniona. Oto jak wyglądają ceny najmu w kluczowych europejskich stolicach i miastach (mieszkanie jednopokojowe, okolice centrum):

Najdroższe europejskie miasta

Londyn (UK) — czołówka europejskich rynków, powyżej 2 000 EUR miesięcznie za jednopokojowe mieszkanie.

Zurych i Genewa (Szwajcaria) — liderzy cenowi w całej Europie. Czynsz za trzypokojowe mieszkanie w centrum przekracza tu 4 250 EUR miesięcznie. Wynagrodzenia są jednak proporcjonalnie wysokie.

Amsterdam (Holandia) — jeden z najtrudniejszych rynków najmu w Europie. Mieszkanie jednopokojowe kosztuje około 1 800 EUR miesięcznie, a podaż jest dramatycznie niska w stosunku do popytu.

Dublin (Irlandia) — pod względem ceny za metr kwadratowy najdroższe miasto w Europie (32,8 EUR/m²). Mieszkanie jednopokojowe to wydatek rzędu 1 800–2 200 EUR.

Paryż (Francja) — typowa kawalerka w centrum kosztuje około 1 200 EUR miesięcznie, a mieszkanie jednopokojowe — blisko 1 900 EUR. W 2025 roku ceny w Paryżu rosły nieprzerwanie.

Monachium i inne miasta Niemiec — Berlin plasuje się na poziomie 1 200–1 600 EUR za jednopokojowe mieszkanie, choć w popularnych dzielnicach znacznie więcej. Monachium jest około 30% droższe od Berlina.

Kopenhaga (Dania) — wysoki standard życia i wysokie czynsze, powyżej 2 000 EUR za jednopokojowe mieszkanie w centrum.

Luksemburg — małe państwo, ogromne ceny. Czynsz za trzypokojowe mieszkanie przekracza 3 000 EUR miesięcznie.

Miasta ze średnimi cenami

Madryt i Barcelona (Hiszpania) — ceny drastycznie wzrosły przez ostatnie lata (o 59–65% od 2020 roku). Dziś za jednopokojowe mieszkanie w centrum Madrytu płaci się 1 000–1 500 EUR, a w Barcelonie jeszcze więcej, nawet 1 600–1 800 EUR.

Lizbona (Portugalia) — Lizbona przeszła przez boom cenowy i ceny wzrosły o ponad 80% od 2020 roku. Obecnie jednopokojowe mieszkanie w centrum to 1 200–1 500 EUR.

Rzym i Mediolan (Włochy) — Rzym jest zaskakująco drogi w relacji do zarobków; czynsze za jednopokojowe mieszkanie sięgają 2 800 EUR, choć poza centrum jest taniej. Mediolan to wydatek od 1 400 EUR wzwyż.

Wiedeń (Austria) — jedno z lepiej zarządzanych rynków najmu w Europie, z systemem mieszkań komunalnych. Czynsz za jednopokojowe mieszkanie wynosi od 900 do 1 400 EUR.

Najtańsze kraje i miasta w Europie

Warszawa (Polska) — dla porównania, w polskiej stolicy jednopokojowe mieszkanie w centrum kosztuje około 1 010 EUR miesięcznie. Wzrost cen od 2020 roku przekroczył 50%.

Praga (Czechy) — podobny poziom co Warszawa, około 1 260 EUR za jednopokojowe mieszkanie.

Ateny (Grecja) — nominalnie tańsze (ok. 950 EUR), choć czynsz pochłania prawie 70% średnich dochodów Greków, co czyni Ateny de facto jednymi z droższych miast w stosunku do siły nabywczej.

Bukareszt (Rumunia) — najtańsze duże miasto w Europie. Czynsz za jednopokojowe mieszkanie to około 600 EUR miesięcznie, a ceny za metr kwadratowy należą do najniższych na kontynencie.

Budapeszt (Węgry) — podobny poziom co Bukareszt, ceny za m² na poziomie ok. 9,6 EUR/m².

Jak Londyn i UK wypadają na tle Europy?

Londyn pozostaje bezsprzecznym liderem cenowym w całej Europie, jeśli chodzi o wynajem mieszkań. Czynsze za trzypokojowe mieszkanie w centrum sięgają tu 5 088 EUR miesięcznie — o ponad 1 000 EUR więcej niż w Zurychu i prawie 2 000 EUR więcej niż w Amsterdamie. Jednocześnie od 2020 do 2025 roku ceny w Londynie wzrosły o kilkadziesiąt procent, choć tempo wzrostu było wolniejsze niż w Stambule, Lizbonie czy Pradze.

Dla imigrantów przyjeżdżających do UK kluczowe jest jedno: Londyn nie jest jedynym miejscem do życia. Manchester, Birmingham, Leeds czy Glasgow oferują znacznie niższe koszty najmu, wciąż chłonny rynek pracy i silne społeczności polonijne i imigranckie.

Ceny najmu w Europie zmieniają się dynamicznie, ale jedno pozostaje niezmienne: im wcześniej zaczniesz szukać i im lepiej znasz lokalny rynek, tym większe masz szanse na znalezienie dobrego miejsca w rozsądnej cenie.

Artykuł przygotowany na podstawie danych ONS, Rightmove, Euronews, Eurostat i raportów rynku najmu za lata 2025–2026.