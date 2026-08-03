Częściowe zaćmienie słońca już wkrótce. Jak je bezpiecznie oglądać?
Częściowe zaćmienie słońca już wkrótce. Jak je bezpiecznie oglądać? fot. Shutterstock
UKLondyn
1 min.czytania

Częściowe zaćmienie słońca już wkrótce. Jak je bezpiecznie oglądać?

Joanna Baran
Joanna Baran

Już wkrótce niebo nad Europą zaoferuje wyjątkowe widowisko astronomiczne. W środę, 12 sierpnia, Księżyc przesunie się między Ziemią a Słońcem, częściowo zasłaniając tarczę naszej gwiazdy. Będzie to jedno z najbardziej efektownych zaćmień widocznych z Wielkiej Brytanii od wielu lat. W Londynie Słońce zostanie przesłonięte w około 90 procentach, a w niektórych miejscach Europy zjawisko będzie jeszcze bardziej spektakularne.

Londyn na chwilę pogrąży się w niezwykłym świetle

W Londynie początek zaćmienia nastąpi o godzinie 18:17. To właśnie wtedy Księżyc zacznie przesłaniać fragment tarczy Słońca. Z każdą kolejną minutą cień będzie się powiększał, aż około godziny 19:12 zjawisko osiągnie swoje maksimum. Wówczas zakryte będzie około 90 procent Słońca.

W tym momencie mieszkańcy mogą zauważyć wyraźną zmianę otoczenia. Światło będzue bardziej przygaszone. Natomiast temperatura może lekko spaść. Zaćmienie zakończy się w Londynie około godziny 20:06.

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Nie patrz na Słońce bez ochrony. Chwila ciekawości może uszkodzić wzrok

Astronomowie i lekarze przypominają, że zaćmienie Słońca wymaga szczególnej ostrożności. Choć podczas zjawiska Słońce wydaje się znacznie mniej jasne, nadal emituje bardzo silne promieniowanie, które może trwale uszkodzić siatkówkę oka.

Problem polega na tym, że zmniejszona jasność może oszukać naturalne mechanizmy ochronne człowieka. Wiele osób odruchowo patrzy na przyciemnione Słońce dłużej niż zwykle. Nie czuje wówczas bólu ani natychmiastowego dyskomfortu. Uszkodzenie wzroku może jednak nastąpić bez żadnego ostrzeżenia.

Podczas pamiętnego całkowitego zaćmienia Słońca w Wielkiej Brytanii w 1999 roku kilkadziesiąt osób zgłosiło później problemy ze wzrokiem. Część z nich patrzyła na Słońce krócej niż minutę. Pokazuje to, jak niewiele czasu potrzeba, aby doszło do niebezpiecznego uszkodzenia.

Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą

Jednym z najczęstszych błędów podczas obserwacji zaćmienia jest używanie zwykłych okularów przeciwsłonecznych. Nie zapewniają one odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem słonecznym i mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczne oglądanie możliwe jest dzięki specjalnym okularom do obserwacji zaćmień lub certyfikowanym filtrom słonecznym. Warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych produktów, ponieważ tanie akcesoria niewiadomego pochodzenia mogą nie spełniać wymaganych norm ochrony.

Częściowe zaćmienie słońca już wkrótce. Jak je bezpiecznie oglądać?
Częściowe zaćmienie słońca już wkrótce. Jak je bezpiecznie oglądać?
fot. shutterstock.com

Dobrym i bezpiecznym sposobem obserwacji jest również metoda pośrednia, na przykład prosty projektor otworkowy. Pozwala on zobaczyć obraz Słońca rzutowany na kartkę papieru bez konieczności patrzenia bezpośrednio w jego stronę.

Kolejne widowisko – zaćmienie Księżyca pod koniec sierpnia

Miłośnicy astronomii nie będą musieli długo czekać na kolejne wydarzenie. W piątek, 28 sierpnia, nastąpi częściowe zaćmienie Księżyca. Rozpocznie się ono około godziny 3:33 nad ranem, a maksimum przypadnie na 5:12, gdy około 90 procent tarczy Księżyca znajdzie się w cieniu Ziemi.

 

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