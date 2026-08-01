Bramki bezdotykowe w transporcie publicznym w Amsterdamie pomyślnie przeszły testy
Bramki bezdotykowe w transporcie publicznym w Amsterdamie pomyślnie przeszły testy / fot. Shutterstock
HolandiaTransportŻycie w Holandii
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Amsterdam testuje bramki, które same „widzą” pasażera. Koniec z wyciąganiem karty?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Korzystanie z publicznego transportu w stolicy Holandii może być niebawem dużo prostsze. Amsterdam testuje z powodzeniem bramki bezdotykowe, dzięki którym pasażerowie nie będą musieli wyciągać kart.

Amsterdamska spółka transportu publicznego GVB przetestowała niedawno nową technologię o nazwie Ultra-Wideband (UWB), która umożliwia podróżnym przechodzenie przez bramki bez konieczności wyjmowania kart lub smartfonów.

Amsterdam testuje bramki bezdotykowe

W ciągu ostatnich kilku miesięcy GVB i producent kolei Hitachi Rail przeprowadzały testy bramek bezdotykowych na stacji Amsterdam Centraal z wykorzystaniem technologii UWB. Dzięki automatycznemu otwieraniu bramek w miarę zbliżania się podróżnych, osoby podróżujące transportem publicznym w stolicy Holandii nie musiały wyjmować biletu ani telefonu komórkowego, aby przez nie przejść.

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Według Het Parool technologia działa tak samo jak AirTag, AirDrop lub inteligentny kluczyk samochodowy, który automatycznie odblokowuje samochód, gdy jesteśmy w pobliżu.

Jak powiedział rzecznik GVB w rozmowie z AT5:

Celem testu było sprawdzenie w praktyce, czy ta technologia działa niezawodnie na bramkach wjazdowych. Ten test zakończył się sukcesem. Zaobserwowaliśmy, że technologia ultraszerokopasmowa (UWB) jest wystarczająco dokładna, aby umożliwić podróżnym automatyczne przejście przez bramkę. Poprzednie testy z Bluetooth nie wykazały wystarczającej dokładności.

Co istotne system UWB ma dokładność 110 milimetrów. Sprawia to, że przejście przez bramkę jest prostsze.

Dzięki bramkom bezdotykowym osoby korzystające z transportu publicznego nie będą musiały wyjmować biletu ani telefonu komórkowego, aby przez nie przejść
Dzięki bramkom bezdotykowym mieszkańcy Amsterdamu nie będą musieli wyjmować biletu ani telefonu komórkowego, aby przez nie przejść / fot. Shutterstock

Kiedy bramki pojawią się na stałe?

Mimo że test bramek zakończył się sukcesem, może jeszcze minąć trochę czasu, zanim bramki bezdotykowe zostaną wprowadzone na stałe. Konieczne jest jeszcze podjęcie dalszych działań w tym kierunku, gdyż technologia wymaga optymalizacji wraz z systemem.

Rzecznik GVB powiedział:

Jeśli w przyszłości zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu tej technologii, sensowne jest połączenie jej z momentem wymiany bramek. W ten sposób możemy wprowadzać innowacje w sposób, który przyniesie korzyści podróżnym. I jednocześnie będzie odpowiedzialny pod względem kosztów oraz inwestycji.

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