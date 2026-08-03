Gdzie od 1 sierpnia wzrosły ceny biletów transportu publicznego?

Od 1 sierpnia wzrosły ceny biletów za przejazd transportem publicznym. Odczują to pasażerowie metra, kolei miejskiej, tramwajów i autobusów w Niemczech.

Lokalne związki komunikacyjne w Niemczech co pewien czas podnoszą ceny biletów. 1 sierpnia nadszedł ten moment i siedem niemieckich związków komunikacyjnych podniosło ceny za przejazd transportem miejskim.

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Ceny biletów za przejazd komunikacją miejską poszły w górę

Jednym ze związków komunikacyjnych, które obciążą pasażerów wyższymi kosztami przejazdu, jest Mitteldeutscher Verkehrsverbund. Obsługuje on transport publiczny w aglomeracji Halle, w tym w Lipsku, Halle i Dessau.

Związek komunikacyjny podniósł ceny biletów średnio o 5 procent. Zmiany dotyczą 14 różnych rodzajów biletów. Natomiast koszt biletów ABO Light, ABO Light 10 Uhr, BildungsTicket i innych pozostał bez zmian.

Jednak jeden bilet stał się tańszy: 24-Stunden-Karte. Od 1 sierpnia bilet jest o 50 proc. tańszy dla jednego lub dwóch pasażerów. Z kolei pasażerowie posiadający 24-Stunden-Karte mogą podróżować bezpłatnie z maksymalnie trójką dzieci.

Podwyżka biletów w regionie Mainfranken

Kolejna podwyżka dotyczy pasażerów Nahverkehr Mainfranken (NVM). Firma obsługuje transport publiczny w regionie Mainfranken, obejmującym Würzburg i Schweinfurt. Od 1 sierpnia związek transportowy podniósł ceny biletów średnio o 4,8 proc. Jednak koszt biletu NVM w cenie 365 euro pozostanie niezmieniony do końca lipca 2027 roku.

Podwyżka w Zwickau

Od 1 sierpnia stowarzyszenie Vogtlandbahn podniosło ceny średnio o 8,49 proc. Obsługuje ono połączenia w Zwickau, Gerze, a nawet w niektórych częściach sąsiednich Czech. Z kolei koszt biletu jednodniowego wzrósł z 12 do 13 euro. Cena BildungsTicket, Sachsen-Ticket, EgroNet-Ticket, FerienTicket Sachsen oraz FerienTicket VVV + VMS pozostanie bez zmian.

Transport publiczny w środkowej Turyngii

Natomiast Verkehrsverbund Mittelthüringen obsługuje transport publiczny w środkowej Turyngii, w tym w Erfurcie, Weimarze, Jenie i Gerze. Koszt biletów wzrósł tam o 4,69 proc. Dotyczy to także transportu obsługiwanego przez lokalne Jenaer Nahverkehrs (JNV) i JES Verkehrsgesellschaft.

Podwyżki w Dreźnie, Cottbus, Görlitz i Budziszynie

Z kolei Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien świadczy usługi transportowe w niektórych częściach Brandenburgii i Saksonii, w tym w Dreźnie, Cottbus, Görlitz i Budziszynie. Koszt biletów poszedł w górę średnio o 7,3 proc. Ale BildungsTicket, SeniorenTicket i bilety grupowe dla szkół pozostaną bez zmian.

Podwyżki w Emden, Wilhelmshaven i Fryzji

Verkehrsverbund Ems Jade (VEJ) obsługuje 22 miliony pasażerów rocznie. A także 237 linii, między innymi w Emden, Wilhelmshaven i Fryzji. Koszt biletów wzrósł średnio o 3 proc.

Przewozy w Ravensburg i Lindau

Związek Komunikacyjny Bodensee-Oberschwaben (Bodo), który obsługuje przewozy w powiatach Ravensburg i Lindau (Jezioro Bodeńskie) podniósł ceny średnio o 3,9 proc. W ten sposób cena biletu jednorazowego wzrosła z 3 euro do 3,10 euro. Natomiast biletu grupowego jednodniowego z 23,80 euro do 24,80 euro.