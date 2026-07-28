HMRC ostrzega 864 000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przed terminem rozliczenia / fot. Shutterstock
HMRC ostrzega 864 000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przed terminem rozliczenia / fot. Shutterstock
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HMRC ostrzega przed terminem składania deklaracji podatkowych w ramach MTD

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zbliża się termin pierwszej kwartalnej aktualizacji programu MTD. W związku z tym HMRC ostrzega, że ponad 864 000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i landlordów ma zaledwie dwa tygodnie na złożenie deklaracji podatkowej.

HMRC ostrzega przed terminem rozliczenia w ramach programu Making Tax Digital. Urząd skarbowy twierdzi, że ponad 864 000 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wynajmujących nieruchomości ma zaledwie dwa tygodnie na spełnienie nowego wymogu podatkowego.

HMRC ostrzega przed terminem rozliczenia

Urząd skarbowy podkreślił, że kwartalna aktualizacja nie jest zeznaniem podatkowym w ramach Self Assessment. Jest to natomiast krótkie, cyfrowe podsumowanie dochodów i wydatków. Jego wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut za pomocą oprogramowania.

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Osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały, mogą to zrobić przed upływem terminu. Natomiast ci, którzy korzystają z usług biura księgowego, mogą je poprosić o rejestrację.

Osoby zarabiające ponad 50 000 funtów z samozatrudnienia lub nieruchomości muszą złożyć pierwszą kwartalną aktualizację do 7 sierpnia 2026 roku. Obejmuje ona dochody i wydatki za pierwsze trzy miesiące roku podatkowego. I musi zostać złożona za pośrednictwem oprogramowania uznanego przez HMRC.

Niektóre programy zawierają również HMRC Assist, cyfrowe narzędzie, które sygnalizuje potencjalne błędy przed złożeniem zeznania. A także podaje użytkownikom szacunkową kwotę podatku, która prawdopodobnie będzie do zapłaty.

Przełomowy moment dla systemu podatkowego

Craig Ogilvie, dyrektor ds. cyfryzacji podatków w HMRC, powiedział:

To przełomowy moment dla systemu podatkowego. Setki tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych i wynajmujących prowadzi obecnie ewidencję cyfrową. A w nadchodzących tygodniach wyśle swoją pierwszą kwartalną aktualizację. Dla osób korzystających już z oprogramowania powinno to być proste i zająć kilka minut.

Osoby zarabiające ponad 50 000 funtów z samozatrudnienia lub nieruchomości muszą złożyć pierwszą kwartalną aktualizację do 7 sierpnia
Osoby zarabiające ponad 50 000 funtów z samozatrudnienia lub nieruchomości muszą złożyć pierwszą kwartalną aktualizację do 7 sierpnia / fot. Shutterstock

Jak działa program Making Tax Digital?

Program „Making Tax Digital” dla podatku dochodowego stał się obowiązkowy od kwietnia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A także dla wynajmujących z kwalifikującymi się dochodami powyżej 50 000 funtów.

Program zostanie rozszerzony na osoby zarabiające powyżej 30 000 funtów od kwietnia 2027 roku. A następnie ponownie rozszerzony na osoby zarabiające powyżej 20 000 funtów od kwietnia 2028 roku.

HMRC przypomniało również podatnikom, że nowe kwartalne aktualizacje nie zastępują rocznego zeznania podatkowego Self Assessment. Osoby objęte programem muszą nadal złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić należny podatek do 31 stycznia 2027 roku.

Chociaż HMRC potwierdziło, że w pierwszym roku obowiązywania programu nie będą naliczane punkty karne za spóźnione kwartalne aktualizacje, nadal obowiązują standardowe kary za spóźnione zeznania podatkowe i płatności.

Od drugiego roku wprowadzony zostanie system kar oparty na punktach karnych za niedotrzymanie kwartalnych terminów.

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