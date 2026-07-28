Przełomowa reforma edukacji na Wyspach. Czy brytyjskie szkoły się zmienią na dobre?
Przełomowa reforma edukacji na Wyspach. Czy brytyjskie szkoły się zmienią na dobre? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
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Przełomowa reforma edukacji na Wyspach. Czy brytyjskie szkoły się zmienią na dobre?

Joanna Baran
Joanna Baran

Wielka Brytania staje przed widmem kryzysu na rynku pracy młodych ludzi, gdzie ponad milion nastolatków pozostaje poza systemem edukacji, zatrudnienia czy szkoleń zawodowych. Odpowiedzią rządzących ma być jedna z najbardziej gruntownych reform szkolnictwa od dekad. Czy przełomowa reforma edukacji na Wyspach realnie zmieni los młodych osób? 

Premier Andy Burnham ogłosił plan, zgodnie z którym brytyjskie szkoły się zmienią. Zaoferują uczniom już od 14. roku życia możliwość wyboru praktycznych ścieżek zawodowych. Obok tradycyjnych przedmiotów akademickich, takich jak matematyka czy język angielski, w planach lekcji pojawią się zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji, produkcji, budownictwa, mechaniki czy kodowania.

Od kodowania po budownictwo. W jaki sposób brytyjskie szkoły się zmienią do 2028 roku?

Istotą zapowiadanych przekształceń jest ścisłe powiązanie edukacji z lokalnym rynkiem pracy i potrzebami regionalnych przedsiębiorców. Dzieci od dziesiątej klasy zyskają okazję do spędzania czasu w firmach i zdobywania realnego doświadczenia praktycznego.

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Nowa wizja czerpie z doświadczeń programu Greater Manchester Baccalaureate (MBacc). Ten dał młodzieży elastyczność w łączeniu teorii z praktyką w rozwijających się branżach, takich jak zielona energia czy technologie cyfrowe. Aby zrealizować te zamierzenia, brytyjskie szkoły się zmienią również pod kątem ewaluacji ich pracy. Dlatego nadzór pedagogiczny Ofsted zacznie oceniać placówki również pod kątem jakości kształcenia technicznego. To stanowi wyraźne przesunięcie akcentu z dotychczasowego prymatu wyłącznie akademickich wskaźników.

Przełomowa reforma edukacji na Wyspach: szansa na sukces czy przedwczesna selekcja?

Dla wielu rodzin zapowiedź ta przynosi powiew świeżego powietrza. Przez lata brytyjski system stawiał niemal wyłącznie na akademickie podejście. Spychał szkolnictwo zawodowe na margines. Sugerując, że tylko dyplom uniwersytecki gwarantuje sukces i społeczny szacunek. W dobie rewolucji technologicznej zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów, elektryków czy specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa jest wyższe niż kiedykolwiek. Z perspektywy rodziców, których dzieci nie wykazują zacięcia czysto teoretycznego, nowa ścieżka może być ogromną szansą na zdobycie poszukiwanych umiejętności oraz łagodne, naturalne wejście na rynek pracy.

Przełomowa reforma edukacji na Wyspach. Czy brytyjskie szkoły się zmienią na dobre?
Przełomowa reforma edukacji na Wyspach. Czy brytyjskie szkoły się zmienią na dobre?
fot. shutterstock.com

Z drugiej strony propozycja wywołuje ożywioną debatę wśród ekspertów oraz polityków. Krytycy wskazują, że podejmowanie tak kluczowych decyzji w wieku zaledwie 14 lat niesie ryzyko zbyt wczesnego szufladkowania młodzieży. Zamiast aktywizować młodzież, utrwali  nierówności społecznych.

Pojawiają się również głosy, że dzieciom należy zapewnić pełną elastyczność, aby w razie zmiany zainteresowań mogły bez przeszkód wracać na ścieżkę akademicką. Przedstawiciele opozycji zwracają ponadto uwagę, że to tradycyjny, bogaty w wiedzę program nauczania był dotąd najskuteczniejszą windą społeczną dla dzieci z najbardziej zaniedbanych środowisk.

Nadchodząca  reforma edukacji na Wyspach. Wizja kontra rzeczywistość

Nawet najbardziej obiecujące plany mogą rozbić się o prozę życia, jaką są ograniczenia budżetowe i kadrowe. Dyrektorzy placówek oświatowych z jednej strony popierają kierunek zmian. Jednak głośno pytają również o szczegóły wykonawcze oraz finansowanie. Szkoły zmagają się obecnie z mocno okrojonymi budżetami i równoległymi reformami edukacji włączającej, dlatego stworzenie od podstaw nowoczesnych pracowni technicznych czy pozyskanie wykwalifikowanej kadry będzie ogromnym wyzwaniem organizacyjnym.

Choć pierwsze pilotażowe ścieżki mają ruszyć w wybranych rejonach do 2028 roku, eksperci podkreślają, że bez realnego wsparcia finansowego ze strony rządu i partnerstwa z biznesem brytyjskie szkoły się zmienią jedynie na papierze. Najbliższe lata pokażą, czy wielka obietnica odbudowy prestiżu pracy fachowej stanie się rzeczywistością, czy kolejnym niepełnym projektem politycznym.

 

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