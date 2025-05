Monika Clark – Polka, która odmieniła swoje życie i inspiruje innych do zmiany

Rozmowa Polish Express

Wzruszająca historia, spektakularna przemiana i konkretna misja. Monika Clark – znana m.in. z programu „Rich House, Poor House” – to kobieta, która przeszła drogę od samotnej matki po właścicielkę luksusowego ośrodka rozwoju osobistego w sercu Szkocji. Jej najnowszy projekt „Ścieżka do Sukcesu” to więcej niż warsztaty – to propozycja duchowo-finansowego odrodzenia dla kobiet, które czują, że ich czas właśnie nadchodzi.

W rozmowie z „Polish Express” opowiada o przełomach, bólu, przebudzeniu i sile, która czeka na każdą z nas.

Marcin Batko: Twoja historia to podróż od samotnej mamy z eBay’a do milionerki i mentorki. Co było punktem zwrotnym na tej drodze?

Monika Clark: Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy jako samotna mama i właścicielka tonącej w długach restauracji w Londynie, zaczęłam szukać alternatywy. Zaczęłam sprzedawać biżuterię na eBay’u, potem odkryłam niszę w odzieży ciążowej i do karmienia. Tak powstała marka Happy Mama. Sprzedaż rosła lawinowo – z dnia na dzień, aż do obrotu ponad miliona funtów rocznie. Zatrudniłam zespół fantastycznych kobiet, otworzyłam biuro i zbudowałam stabilny biznes.

Ale ten sukces miał swoją cenę. Pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, byłam ciągle spięta i wypalona. Każda porażka powodowała ogromny stres. W pewnym momencie, mimo finansowego sukcesu, czułam wewnętrzną pustkę.

Prawdziwym punktem zwrotnym okazał się jednak rok 2019. Straciłam dziecko i popadłam w depresję. Przez wiele miesięcy czułam, że powoli się staczam. Wewnętrznie byłam na dnie, choć na zewnątrz wciąż byłam „tą silną kobietą z sukcesem”. Wtedy w moje ręce trafiła książka The Secret, która po raz pierwszy uświadomiła mi, że mam wpływ na swoją rzeczywistość. Od tamtej pory rozpoczęła się moja duchowa droga – zaczęłam medytować, studiować techniki rozwoju świadomości i pracy z energią. Stopniowo odzyskałam równowagę, wewnętrzny spokój i radość życia.

Równolegle, przez lata prowadzenia firmy, zdobyłam ogromne doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości – kupiłam kilka domów i mieszkań, które okazały się moją najlepszą inwestycją. To właśnie dzięki nim mogłam zainwestować w kolejne marzenie: Finn Village – luksusowy kompleks wypoczynkowy w sercu Szkocji, który stworzyłam wspólnie z mężem w 2022 roku.

To tutaj, w otoczeniu przyrody, naprawdę odnalazłam siebie. I zrozumiałam, że prawdziwy sukces zaczyna się wewnątrz nas. Duchowy rozwój ma ogromny wpływ na wszystko – na zdrowie, finanse, relacje, biznes. To właśnie dlatego postanowiłam dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem z innymi kobietami. Tak powstały moje warsztaty – autentyczne, głębokie, ale też bardzo praktyczne. Bo wierzę, że każda z nas może tworzyć życie pełne obfitości, spokoju i miłości – bez wyrzeczeń i bez udawania.

M.B.: Właśnie uruchamiasz serię warsztatów rozwojowych – od rzucania palenia po transformację umysłu milionera. Skąd pomysł na taką formę pomocy innym?

Monika Clark: Pomysł dojrzewał we mnie latami. Przez ponad dekadę sama szukałam drogi do wolności – najpierw finansowej, potem emocjonalnej, a na końcu duchowej. Przeszłam długą drogę: od samotnej mamy walczącej o przetrwanie, przez uzależnienia, depresję po stracie dziecka, aż do kobiety, która dziś żyje świadomie, z miłością do siebie i świata. Każdy etap czegoś mnie nauczył – i właśnie tą wiedzą chcę się dzielić.

Tak powstała „Ścieżka do Sukcesu” – moja autorska seria warsztatów rozwojowych, stworzona z myślą o kobietach, które czują, że czas wyjść z chaosu i zacząć budować życie na nowo – od środka. To nie tylko rozwój osobisty, ale pełna transformacja wewnętrzna: umysłu, emocji, energii i tożsamości.

Warsztaty obejmują m.in. tematy rzucania nałogów, pracy z podświadomością, budowania obfitości finansowej, odbudowy pewności siebie i miłości własnej – ale także bardzo konkretne i praktyczne narzędzia, jak np. skuteczne inwestowanie w nieruchomości, oparte na moim własnym doświadczeniu. Pokazuję kobietom, jak zacząć – nawet od zera – i zbudować bezpieczeństwo oraz niezależność finansową krok po kroku.

To program zakorzeniony w praktyce, ale też inspirowany duchowością i nauką. Od lat studiuję twórczość Dr. Joe Dispenzy, uczestniczyłam w dwóch jego retreatach w USA, a także pogłębiam wiedzę u takich nauczycieli jak Robert Gilbert oraz wielu innych mentorów łączących świadomość z konkretem.

Dla mnie te warsztaty to coś więcej niż projekt – to misja. Bo kiedy kobieta budzi się do swojej mocy, zmienia się wszystko: jej życie, jej dzieci, jej przyszłość.

M.B.: Jeden z warsztatów nosi tytuł „Reset i Równowaga” i dotyczy pracoholizmu. Czy ten temat jest Ci bliski z osobistego doświadczenia?



Monika Clark: Absolutnie. Pracoholizm długo był moim „naturalnym” stanem. Praca dawała mi poczucie bezpieczeństwa i kontroli, ale też… odcinała mnie od siebie. Przez wiele lat funkcjonowałam jak maszyna: 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, w napięciu i bez przestrzeni na odpoczynek. Dopiero gdy moje ciało i psychika zaczęły odmawiać posłuszeństwa, zaczęłam szukać równowagi. W „Ścieżce do Sukcesu” temat równowagi życiowej jest kluczowy – bo wiem z własnego doświadczenia, że bez niej nawet największy sukces smakuje gorzko. Uczę, jak działać z lekkością, ufać sobie i… żyć, nie tylko pracować.

M.B.: Brzmi intrygująco: „Manifestuj Mentalność Jackpotu”. Czy naprawdę można nauczyć się szczęścia i przyciągania obfitości?



Monika Clark: Tak, zdecydowanie! I właśnie tego uczę w jednym z modułów „Ścieżki do Sukcesu”. Mentalność Jackpotu to sposób myślenia, w którym nie czekasz aż świat da Ci zgodę na sukces – tylko sama decydujesz, że jesteś gotowa. Uczę, jak przeprogramować ograniczające przekonania, podnieść swoją energetykę i zacząć przyciągać pieniądze, ludzi i możliwości, które wcześniej wydawały się nierealne. To nie magia – to świadoma zmiana tożsamości, codziennych rytuałów i postrzegania siebie. Obfitość nie przychodzi do nas z zewnątrz – ona wypływa z wewnątrz.

M.B: Duży nacisk kładziesz na zmianę mentalności i pracę z przekonaniami. Co Twoim zdaniem najczęściej blokuje ludzi przed sukcesem?



Monika Clark: Najczęściej – nieświadome przekonania i lęki wyniesione z dzieciństwa. „Nie zasługuję”, „muszę ciężko pracować, żeby mieć”, „pieniądze są złe”, „sukces przyciąga zazdrość” – to tylko kilka z nich. Do tego dochodzi nieumiejętność radzenia sobie z porażkami i brak zaufania do siebie. Ludzie często sabotują własne marzenia, bo boją się, że nie udźwigną sukcesu lub że zostaną odrzuceni.

Praca z przekonaniami to jak porządki w duszy – kiedy robisz miejsce na nowe, stare ograniczenia przestają Cię trzymać. Właśnie dlatego w „Ścieżce do Sukcesu” zaczynamy od fundamentu – oczyszczenia umysłu z tego, co już nie służy, i zapisania nowej, wspierającej historii o sobie. Bo sukces nie zaczyna się na koncie bankowym – tylko w głowie i w sercu.

M.B.: W warsztacie „Przyjmij swoją moc” mówisz o budowaniu pewności siebie i miłości własnej. Czy właśnie tego najbardziej brakuje kobietom w świecie biznesu?



Monika Clark: Zdecydowanie tak. Kobiety często są niesamowicie utalentowane, kreatywne, odpowiedzialne – ale brakuje im wiary w siebie. Nie dlatego, że są słabe, tylko dlatego, że przez lata uczono je, że „nie wypada się wychylać” albo że trzeba „być grzeczną”. Właśnie dlatego w ramach „Ścieżki do Sukcesu” stworzyłam przestrzeń, gdzie kobiety mogą bezpiecznie odbudować relację ze sobą – bez ocen, bez presji. Kiedy kobieta przyjmie swoją moc – zmienia wszystko: swoje życie, rodzinę, biznes, świat. I na to zasługujemy.

M.B.: Jakie masz plany na przyszłość? Czy Finn Village Lodges stanie się centrum rozwoju osobistego dla Polonii w Wielkiej Brytanii?

Monika Clark: Z całego serca – tak. Finn Village już teraz przyciąga osoby, które szukają czegoś więcej niż tylko relaksu – szukają przestrzeni, gdzie można poczuć spokój, wewnętrzne odrodzenie i inspirację do zmiany życia. Moją wizją jest, aby Finn Village stało się centrum rozwoju osobistego i duchowego dla Polonii w Wielkiej Brytanii – miejscem transformacji, wzrostu i prawdziwego resetu.

Właśnie dlatego stworzyłam serię warsztatów rozwojowych pod wspólnym szyldem „Ścieżka do Sukcesu”. To nie tylko program, to proces głębokiej zmiany – od pracy z podświadomością, przez rzucanie nałogów, budowanie pewności siebie, aż po kreowanie mentalności bogactwa i życia w zgodzie ze sobą. Te warsztaty są dostępne zarówno online, jak i wkrótce stacjonarnie – w formie retreatów w Finn Village.

Moim celem jest stworzenie miejsca, gdzie Polki (i nie tylko!) będą mogły się zatrzymać, uzdrowić przeszłość i odnaleźć nową wersję siebie – silną, spokojną i wolną. A Finn Village ma być tą bezpieczną przestrzenią, gdzie wszystko się zaczyna – od ciała, przez umysł, aż po duszę.

Nowa ścieżka, nowe życie

Monika Clark pokazuje, że prawdziwy sukces nie zaczyna się w portfelu, lecz w sercu. Jej „Ścieżka do Sukcesu” to zaproszenie do życia w harmonii – z sobą, ze światem i z obfitością. Polkom w Wielkiej Brytanii daje coś więcej niż inspirację – daje konkretne narzędzia, by zacząć od nowa.

Wierzysz w sekret? Czy jesteś gotowa przyjąć swoją moc?



