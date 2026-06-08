Oferty pracy stałej głównie w opiece zdrowotnej i medycznej. Czy w UK Polakom łatwiej znaleźć pracę stałą niż Brytyjczykom?

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii przechodzi wyraźną zmianę strukturalną. Firmy coraz rzadziej oferują etaty stałe. Natomiast coraz częściej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. Jednocześnie jeden sektor wyraźnie odstaje od reszty — opieka zdrowotna i społeczna, gdzie nadal rośnie liczba ofert pracy stałej. Ta nierównowaga zmienia sytuację zarówno młodych Brytyjczyków, jak i pracowników z zagranicy, w tym dużej grupy Polaków obecnych w brytyjskiej opiece. Tu rodzi się pytanie, czy obecnie Polakom łatwiej znaleźć pracę stałą niż Brytyjczykom?

Rynek pracy traci apetyt na etaty, dlatego trudno znaleźć pracę stałą

Dane z agencji rekrutacyjnych w Wielkiej Brytanii pokazują wyraźny trend. Podsumowanie ofert pracy w maju wzbudza wiele pytań. Co wskazują? Otóż firmy ograniczają rekrutację na stałe stanowiska i coraz częściej sięgają po pracowników tymczasowych. Powody są dość jednoznaczne – wysokie koszty działalności, niepewność gospodarcza oraz napięcia geopolityczne. Te czynniki sprawiają, że pracodawcy wolą zachować elastyczność niż wiązać się długoterminowymi umowami.

W praktyce oznacza to wzrost liczby ofert przez agencje pracy, kontrakty krótkoterminowe oraz tzw. elastyczne grafiki, zamiast klasycznych etatów. Stałość zatrudnienia przestaje być standardem. Obecnie jest wyjątkiem dla wybranych.

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Młodzi Brytyjczycy wchodzą w rynek bez „pierwszego stopnia”

Najbardziej odczuwają to osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wcześniej to właśnie stanowiska entry-level w handlu, gastronomii czy administracji stanowiły naturalny punkt startu do stabilnej kariery. Dziś te stanowiska coraz częściej są dostępne wyłącznie w formie tymczasowej.

Efekt jest widoczny w rosnących trudnościach młodych Brytyjczyków ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Pracodawcy niechętnie inwestują w szkolenie nowych pracowników na etatach. Wolą osoby doświadczone lub pracowników „na już”, dostępnych przez agencje.

Wyjątek: opieka społeczna, zdrowotne i sektor medyczny

Na tle całego rynku wyraźnie wyróżnia się jeden obszar — opieka zdrowotna, społeczna i medyczna. W przeciwieństwie do handlu czy usług, sektor ten nadal notuje wzrost liczby ofert pracy stałej. Dlaczego?

Powodem jest strukturalny niedobór pracowników. Starzejące się społeczeństwo, presja na NHS oraz chroniczne braki kadrowe w domach opieki sprawiają, że zapotrzebowanie na personel nie maleje. Nawet w okresach spowolnienia gospodarczego.

W efekcie opieka staje się jednym z niewielu sektorów, gdzie pracodawcy nadal oferują stabilne zatrudnienie i długoterminowe kontrakty. I to jedyny obszar, który w najnowszym badaniu „KPMG and REC UK Report on Jobs” notował wyraźny wzrost ofert stałej pracy.

Co to oznacza dla Polaków w UK?

Te tendencja jest niezwykle ważna dla migrantów,w tym Polaków w UK. Polacy od lat stanowią istotną część pracowników sektora opieki w Wielkiej Brytanii. Wiele osób weszło do branży jeszcze w okresie dużej migracji po 2004 roku. Dlatego dziś posiadają już wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje oraz stabilne miejsca pracy.

W obecnych warunkach rynkowych daje im to relatywną przewagę praktyczną. Nie chodzi o formalne uprzywilejowanie, ale o dopasowanie do realnego popytu. Pracodawcy w opiece nie kierują się narodowością, lecz dostępnością pracownika, doświadczeniem i gotowością do pracy zmianowej w wymagającym środowisku.

W praktyce oznacza to, że osoby z doświadczeniem w opiece — w tym wielu Polaków — mogą dziś szybciej znaleźć stabilne zatrudnienie niż młodzi Brytyjczycy próbujący wejść do sektora bez doświadczenia. Brzmi paradoksalnie, a jednak dzisiaj jest to realny trend.

Rynek, który dzieli się na dwie rzeczywistości

Obecny obraz brytyjskiego rynku pracy nie jest jednolity. Z jednej strony rośnie liczba prac tymczasowych, a etaty stałe znikają z wielu sektorów. Z drugiej — opieka i zdrowie pozostają obszarem, który nadal wymaga stabilnego zatrudnienia i przyciąga pracowników z zagranicy.

To powoduje coraz wyraźniejszy podział: młodzi Brytyjczycy mają coraz trudniejszy dostęp do stabilnych pierwszych prac. Zdecydowanie trudniej im znaleźć pracę stałą. Natomiast doświadczeni pracownicy migracyjni w sektorach deficytowych utrzymują względną stabilność zatrudnienia. I dla nich ofert pracy stałej nadal jest wiele.

Nie jest to jednak rynek „dla jednych i przeciw drugim”, lecz system, w którym niedopasowanie między strukturą gospodarki a potrzebami rynku pracy staje się coraz bardziej widoczne.