Nowe pociągi ICE na trasie Berlin - Amsterdam
Nowe pociągi ICE na trasie Berlin - Amsterdam / fot. Shutterstock
HolandiaTransportNiemcy
2 min.czytania

Od października nowe pociągi ICE między Amsterdamem i Berlinem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od 18 października nowe pociągi ICE będą kursować między Amsterdamem i Berlinem – ogłosiła holenderska spółka kolejowa NS. Będą one wygodniejsze, bardziej niezawodne i wyposażone w wagon barowy.

Już w 2022 roku niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn dodał kilka pociągów ICE 3neo do swojej floty. Natomiast pociągi dużych prędkości kursują miedzy Amsterdamem i Frankfurtem od 2024 roku. Wkrótce zastąpią one także starsze pociągi na trasie Amsterdam – Berlin.

Pociągi należące do niemieckiego operatora kolejowego DB, wyposażone w najnowocześniejsze technologie, zostały zaprojektowane z myślą o „komfortowej podróży”, jak zapewnia NS. Ten sam typ pociągu jest już wykorzystywany na trasach między Holandią, Frankfurtem i Monachium.

Nowe pociągi ICE między Amsterdamem i Berlinem

Pociągi ICE kursują między Holandią i Niemcami siedem razy dziennie. Zatrzymują się na holenderskich stacjach w Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer i Hengelo. Natomiast nowe pociągi nadal będą kursować na tej trasie i zastąpią starsze modele od 18 października. Ich czas podróży się nie zmieni i wyniesie nieco poniżej sześciu godzin.

Pasażerowie podróżujący nowymi pociągami ICE 3neo z biletem okresowym lub legitymacją studencką będą musieli uiścić opłatę za przejazd taką samą jak w pociągach krajowych, natomiast pozostali pasażerowie będą musieli uiścić opłatę ICE w wysokości 3 euro za podróż.

W niecałe sześć godzin dojedziemy pociągiem z Amsterdamu do Berlina
W niecałe sześć godzin dojedziemy pociągiem z Amsterdamu do Berlina / fot. Shutterstock

Podróż będzie wygodniejsza i bardziej niezawodna

Jak twierdzi NS – nowe pociągi ICE będą „znaczną poprawą dla pasażerów pod względem komfortu i niezawodności”. Z podanych informacji wynika, że ICE 3neo oferuje więcej miejsca na bagaż, fotele z uchwytami na tablety i gniazdkami elektrycznymi. Natomiast większa liczba drzwi umożliwi szybsze wysiadanie.

Ponadto nowe pociągi na trasie między Berlinem i Amsterdamem będą miały wagon barowy. Niestety pojawią się także minusy. Do nich należy mniejsza liczba miejsc siedzących. Dlatego w okresach wzmożonego ruchu przewiduje się większe zatłoczenie.

Holenderska spółka kolejowa podała:

Może to doprowadzić do dodatkowego tłoku, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy ten pociąg do Berlina cieszy się dużą popularnością. NS uważnie monitoruje wszelkie potencjalne wzrosty liczby pasażerów.

