Nie będzie dostępu do kart pokładowych Ryanaira. Co muszą zrobić pasażerowie?

Ryanair wydał pilne ostrzeżenie dla pasażerów podróżujących irlandzkimi liniami w tym tygodniu. Powiadomił, że w wyniku prac konserwacyjnych nie będzie dostępu do kart pokładowych.

Ryanair powiadomił tysiące pasażerów, że niezbędne prace konserwacyjne spowodują tymczasową niedostępność jego strony internetowej i aplikacji Ryanair. Niestety w tym czasie nie będzie dostępu do kart pokładowych. Co powinni zatem zrobić pasażerowie?

Kiedy nie będzie dostępu do kart pokładowych?

Pasażerowie, którzy mają zaplanowany lot w tym tygodniu, powinni zwrócić uwagę na ostrzeżenie Ryanaira. Linia lotnicza będzie prowadzić prace konserwacyjne między godziną 23.00 we wtorek (10 marca), a godziną 5.00 rano w środę (11 marca). Wtedy też zarówno strona internetowa Ryanaira i aplikacja nie będą dostępne.

Pasażerowie, którzy mają zaplanowany lot na środę rano, powinni dokonać odprawy online i wygenerować cyfrową kartę pokładową przed godziną 23.00 we wtorek.

Irlandzki przewoźnik wydał w tej sprawie ostrzeżenie: „Z powodu niezbędnych prac konserwacyjnych nasza strona internetowa i aplikacja będą tymczasowo niedostępne od godziny 23.00 we wtorek, 10 marca do godziny 17.00 w środę, 11 marca. Dostęp do rezerwacji oraz do odprawy, będzie w tym czasie niemożliwy. Pasażerowie, którzy mają zaplanowany lot w tym sześciogodzinnym okresie, powinni dokonać odprawy online. I wygenerować cyfrową kartę pokładową przed godziną 23.00 we wtorek, 10 marca”.

Obowiązek posiadania cyfrowych kart pokładowych

Tanie linie lotnicze wprowadziły obowiązek posiadania cyfrowych kart pokładowych w ubiegłym roku. Nie zwracając uwagi na sprzeciw ze strony wielu podróżnych Ryanair poinformował, że drukowane karty pokładowe nie będą już akceptowane.

Przewidywano, że ten krok „wyeliminuje niemal wszystkie opłaty za odprawę na lotnisku”. A także umożliwi „bezpośrednie aktualizacje z centrum operacyjnego Ryanair w przypadku zakłóceń”. Przy okazji pozwoli zaoszczędzić 300 ton papieru rocznie.

Pasażerowie muszą pobrać aplikację Ryanair na swój smartfon lub tablet, aby uzyskać dostęp do swojej cyfrowej karty pokładowej. Przewoźnik zaznacza też, że osoby, które zgubią smartfon lub tablet, ale zdążyły się już odprawić, otrzymają bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.