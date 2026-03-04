Nowe trasy Ryanaira z Polski, także do Wielkiej Brytanii
Nowe trasy Ryanaira z Polski, także do Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
Nowe trasy Ryanaira z Polski. Fala rezerwacji na święta

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Szef irlandzkich linii lotniczych poinformował o wzroście rezerwacji lotów na Święta Wielkanocne z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Istnieje także groźba podwyżek cen biletów. Ponadto ogłoszono nowe trasy Ryanaira z Polski, także do Wielkiej Brytanii.

Michael O’Leary poinformował we wtorek, że Ryanair odnotował wzrost rezerwacji na Wielkanoc do europejskich destynacji. Powodem jest unikanie przez podróżnych Bliskiego Wschodu z powodu konfliktu. Dodał także, że spodziewa się poważnych długoterminowych skutków obecnej sytuacji. Najprawdopodobniej będą do nich należeć podwyżki cen biletów lotniczych, choć O’Leary mówi o rocznym zabezpieczeniu cen paliwa.

Fala rezerwacji na święta i groźba podwyżki cen biletów

Wojna między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem zakłóciła połączenia lotnicze na całym świecie. Zamknięto kluczowe węzły komunikacyjne na Bliskim Wschodzie. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a analitycy ostrzegają przed tygodniami zakłóceń.

Oprócz chaosu na wielu lotniskach na całym świecie, podróżni będą musieli przygotować się także na podwyżki cen biletów. Ta groźba z kolei spowodowała falę rezerwacji, o których mówi też Ryanair.

Na wtorkowej konferencji prasowej Michael O’Leary powiedział:

– Z pewnością zaobserwowaliśmy znaczny spadek rezerwacji na Bliski Wschód i znaczny wzrost rezerwacji na loty krótkodystansowe w Europie, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych. Ale nie sądzę, żeby miało to fundamentalne znaczenie lub wpływ na… długoterminowe trendy rezerwacji na maj, czerwiec i lipiec.

Groźba podwyżki cen biletów

Z powodu narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej. O około 30 proc. w tym roku, co może podnieść koszt paliwa lotniczego i zaszkodzić zyskom linii lotniczych.

O’Leary stwierdził jednak, że nie wpłynie to na Ryanaira, ponieważ firma jest dobrze zabezpieczona przed rosnącymi cenami ropy.

Zabezpieczyliśmy się na najbliższe 12 miesięcy, do marca 2027 roku. Na poziomie około 67 dolarów za baryłkę. Nie wpłynie to więc na nasze koszty ani na nasze niskie ceny – stwierdził.

Nowe trasy z Polski, także do Wielkiej Brytanii

We wtorek Ryanair poinformował także o nowych trasach z Polski, a konkretnie z lotniska Warszawa Modlin i Warszawa Chopin. Irlandzkie linie lotnicze przewidują „rekordowy wzrost ruchu w Warszawie latem 2026 roku”. Powodem ma być przede wszystkim znaczna rozbudowa lotniska Warszawa Modlin i rozszerzenie rozkładu lotów na lotnisku Warszawa Chopin.

Z tego drugiego lotniska Ryanair będzie obsługiwał 12 tras, w tym 3 nowe połączenia – do Leeds, Porto i Sewilli. Aby uczcić rekordowy rozkład lotów Ryanaira z Warszawy, przewoźnik uruchomił 3-dniową wyprzedaż biletów.

