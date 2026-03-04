Nowe trasy Ryanaira z Polski. Fala rezerwacji na święta

Szef irlandzkich linii lotniczych poinformował o wzroście rezerwacji lotów na Święta Wielkanocne z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Istnieje także groźba podwyżek cen biletów. Ponadto ogłoszono nowe trasy Ryanaira z Polski, także do Wielkiej Brytanii.

Michael O’Leary poinformował we wtorek, że Ryanair odnotował wzrost rezerwacji na Wielkanoc do europejskich destynacji. Powodem jest unikanie przez podróżnych Bliskiego Wschodu z powodu konfliktu. Dodał także, że spodziewa się poważnych długoterminowych skutków obecnej sytuacji. Najprawdopodobniej będą do nich należeć podwyżki cen biletów lotniczych, choć O’Leary mówi o rocznym zabezpieczeniu cen paliwa.

Fala rezerwacji na święta i groźba podwyżki cen biletów

Wojna między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem zakłóciła połączenia lotnicze na całym świecie. Zamknięto kluczowe węzły komunikacyjne na Bliskim Wschodzie. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, a analitycy ostrzegają przed tygodniami zakłóceń.

Oprócz chaosu na wielu lotniskach na całym świecie, podróżni będą musieli przygotować się także na podwyżki cen biletów. Ta groźba z kolei spowodowała falę rezerwacji, o których mówi też Ryanair.

Na wtorkowej konferencji prasowej Michael O’Leary powiedział:

– Z pewnością zaobserwowaliśmy znaczny spadek rezerwacji na Bliski Wschód i znaczny wzrost rezerwacji na loty krótkodystansowe w Europie, szczególnie w okresie świąt wielkanocnych. Ale nie sądzę, żeby miało to fundamentalne znaczenie lub wpływ na… długoterminowe trendy rezerwacji na maj, czerwiec i lipiec.

Groźba podwyżki cen biletów

Z powodu narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej. O około 30 proc. w tym roku, co może podnieść koszt paliwa lotniczego i zaszkodzić zyskom linii lotniczych.

O’Leary stwierdził jednak, że nie wpłynie to na Ryanaira, ponieważ firma jest dobrze zabezpieczona przed rosnącymi cenami ropy.

– Zabezpieczyliśmy się na najbliższe 12 miesięcy, do marca 2027 roku. Na poziomie około 67 dolarów za baryłkę. Nie wpłynie to więc na nasze koszty ani na nasze niskie ceny – stwierdził.

Nowe trasy z Polski, także do Wielkiej Brytanii

We wtorek Ryanair poinformował także o nowych trasach z Polski, a konkretnie z lotniska Warszawa Modlin i Warszawa Chopin. Irlandzkie linie lotnicze przewidują „rekordowy wzrost ruchu w Warszawie latem 2026 roku”. Powodem ma być przede wszystkim znaczna rozbudowa lotniska Warszawa Modlin i rozszerzenie rozkładu lotów na lotnisku Warszawa Chopin.

Z tego drugiego lotniska Ryanair będzie obsługiwał 12 tras, w tym 3 nowe połączenia – do Leeds, Porto i Sewilli. Aby uczcić rekordowy rozkład lotów Ryanaira z Warszawy, przewoźnik uruchomił 3-dniową wyprzedaż biletów.