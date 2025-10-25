Niedziele handlowe 2025 w Polsce. Co wiedzieć jeśli przyjeżdżasz z zagranicy?

Dla mieszkańców Polski zakaz handlu w niedziele nie jest już niczym niezwykłym. Jednak dla Polaków przyjeżdżających z zagranicy, jest to nadal nowość, która nierzadko utrudnia życie. Zobacz ile jeszcze niedziel jest handlowych w Polsce w 2025 roku. Które sklepy są otwarte w każdą niedzielę, oraz na co zwrócić uwagę, jeśli przylatujesz do Polski z zagranicy.

Kiedy są niedziele handlowe w 2025 roku

Zgodnie z obowiązującą ustawą Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni i kalendarzami dostępnymi w mediach, niedziele, kiedy większe sklepy i galerie handlowe mogą być otwarte („niedziele handlowe”) w Polsce w 2025 roku to:

26 stycznia 2025 r.

13 kwietnia 2025 r.

27 kwietnia 2025 r.

29 czerwca 2025 r.

31 sierpnia 2025 r.

7 grudnia 2025 r.

14 grudnia 2025 r.

21 grudnia 2025 r.

W sumie 8 niedziel handlowych było przewidzianych w 2025 roku. Do końca roku zostały jeszcze 3 niedziele grudnia, które zaznaczamy powyżej.

Które sklepy mogą być otwarte w niedziele z zakazem handlu?

To kolejna niespodzianka dla niezaznajomionych z tematem, gdyż pomimo zakazu handlu w niedzielę, wiele sklepów jednak jest otwartych. Są to apteki, sklepy na stacjach paliw, sklepy osiedlowe lub punkty handlowe, w których handluje właściciel osobiście lub jego najbliższa rodzina. Dodatkowo sklepy-franczyzy lub małe punkty handlowe (np. sieć Żabka) działające na zasadzie, że właściciel prowadzi sam – te często są otwarte.

W praktyce oznacza to, że jeśli jesteś w Polsce w niedzielę nie handlową — nie licz na otwarte galerie handlowe i supermarkety. Możesz natomiast znaleźć otwartych kilka punktów usługowych, sklepów osiedlowych czy stacji paliw.

Co warto wiedzieć, jeśli przylatujesz do Polski z zagranicy

Sprawdź datę, czy w dany weekend wypada niedziela handlowa czy nie. Może to mieć wpływ na to, czy zrobisz zakupy w dużym centrum handlowym tego dnia. Jeśli potrzebujesz konkretnych usług (np. elektronika, sprzęt RTV/AGD) nie kupisz ich w niedzielę z zakazem handlu.

Czy sklepy na lotniskach i dworcach są otwarte w niedzielę?

Sklepy znajdujące się na dworcach i lotniskach zazwyczaj mogą być czynne w niedziele niehandlowe, dzięki wyjątkom przewidzianym w ustawie. Według Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (art. 6) istnieją wyjątki od zakazu handlu w niedziele, czyli placówki, które nie są objęte zakazem.

Wśród tych wyjątków wymieniane są m.in.: sklepy na dworcach i lotniskach („w placówkach handlowych zlokalizowanych na dworcach kolejowych lub autobusowych oraz innych miejscach obsługi podróżnych”) — to znaczy, że w tych miejscach handel może funkcjonować również w niedzielę niehandlową.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy na lotniskach czy dworcach są otwarte w każdą niedzielę. Na pewno dasz radę kupić coś do picia i jedzenia na każdym lotnisku, jednak jeśli będziesz szukał konkretnej rzeczy np. ładowarki do telefonu, warto sprawdzić czy dany sklep jest otwarty w niedziele.

Fakt, że sklep jest „na dworcu” lub „na lotnisku” nie gwarantuje automatycznie, że będzie otwarty — trzeba sprawdzić, czy spełnia warunki „obsługi podróżnych” i czy właściciel zdecydował się być otwarty.

Duże galerie handlowe przy dworcach mogą nie być objęte wyjątkiem — chyba że faktycznie są częścią infrastruktury dworca/lotniska i świadczą usługi podróżnym.