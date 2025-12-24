podróż samolotem do Gdańska
Nowe połączenie do Gdańska będzie realizowane dwa razy w tygodniu / fot. Shutterstock.com
Podróże i turystykaUK
2 min.czytania

Nowa trasa z East Midlands. Jet2 poleci do Gdańska

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Zimowa oferta lotnicza z regionu East Midlands wyraźnie się poszerza, odpowiadając na rosnące zainteresowanie krótkimi, świątecznymi podróżami do europejskich miast. Linie Jet2 wraz z operatorem Jet2CityBreaks zapowiedziały uruchomienie nowej trasy do Gdańska.

Nowa podróż samolotem to reakcja na utrzymujący się popyt na wycieczki łączące klimat świąt z wygodą city breaku – podał portal Derbyshire Live.

- Advertisement -

Gdańsk jako wizytówka Europy

Gdańsk od lat buduje renomę jednego z najbardziej malowniczych miast Europy Środkowej. Jego wizytówką jest dobrze znany jarmark bożonarodzeniowy. Wypełnia on brukowane ulice zapachem grzanego wina, przypraw i lokalnych specjałów. To właśnie ten wyjątkowy klimat sprawia, że miasto coraz częściej pojawia się na mapie świątecznych podróży Brytyjczyków.

Historia gdańskich jarmarków bożonarodzeniowych sięga XVII wieku. Już wtedy pierwsze targi odbywały się w pobliżu słynnej bazyliki Mariackiej, wówczas zwanej farą Głównego Miasta. Również wtedy jarmarki stanowiły ważne wydarzenie w życiu miasta, przyciągając nie tylko osoby zainteresowane towarami, ale jednocześnie wszystkich, którzy chcieli poczuć świąteczną atmosferę.

W XIX wieku jarmarki przeniosły się do Dworu Artusa, gdzie zyskały nazwę Bożonarodzeniowych Dominików. Po I wojnie światowej ich forma zaczęła przypominać dzisiejszą; na dobre stała się miejscem przedświątecznych zakupów, spotkań towarzyskich i kulinarnych przyjemności. Co więcej, dzięki tej ewolucji jarmarki zaczęły tworzyć niezapomniany klimat świąt w sercu Gdańska.

Podróż samolotem do Gdańska dwa razy w tygodniu

Nowe połączenie do Gdańska będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Będzie dostępne od końca listopada do grudnia przyszłego sezonu zimowego. Dzięki temu podróżni zyskają elastyczność w planowaniu zarówno weekendowych wypadów, jak i dłuższych pobytów.

podróż samolotem
Jet2 umożliwia rezerwację przelotów oraz pakietów podróżnych / fot. Shutterstock.com

Rozszerzenie oferty sprawia, że z lotniska East Midlands dostępnych będzie aż sześć miast słynących z jarmarków bożonarodzeniowych. Obok Gdańska dotyczy to Berlina, Budapesztu, Krakowa, Pragi i – poza tym Wiednia.

Dzięki zwiększonej liczbie kierunków turyści mają większą swobodę wyboru, a jednocześnie mogą cieszyć się świąteczną atmosferą w różnych zakątkach Europy. W rezultacie zarówno miłośnicy tradycyjnych jarmarków, jak również dodatkowo osoby poszukujące mniej znanych atrakcji, znajdą coś dla siebie.

City breaki jako trend zimowych wyjazdów

Popularność świątecznych city breaków rośnie wraz z ofertą dopasowaną do różnych potrzeb podróżnych. Jet2 umożliwia zarówno rezerwację samych przelotów, jak i pakietów obejmujących hotel w centrum miasta oraz bagaż rejestrowany i podręczny.

Podsumowując, niewielki depozyt pozwala zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem. Z perspektywy branży turystycznej to przykład, jak odpowiedź na konkretne oczekiwania klientów przekłada się na rozwój połączeń i promocję mniej oczywistych, a jednocześnie atrakcyjnych kierunków. Nowa trasa do Gdańska wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania „magii świąt” w europejskich miastach o bogatej historii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Niemcy

Patologia na rynku najmu. Szokujące kwoty za podnajem mieszkań

Berlin od lat zmaga się z narastającym kryzysem mieszkaniowym,...
Praca i finanse

Obniżono stopy procentowe do najniższego poziomu od trzech lat

W czwartek Bank Anglii zdecydował się obniżyć stopy procentowe do najniższego poziomu od prawie trzech lat. czyli do 3,75 proc.
Holandia

Miasta w Holandii. Które z czego słyną i gdzie warto zamieszkać?

Holandia ma wiele do zaoferowania, od starych historycznych miast z urokliwymi kanałami, po nowe miasta ze współczesną architekturą.
Niemcy

Minijob 2026: Polacy w Niemczech zarobią więcej. Nowe limity i stawki

Dla mnóstwa Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech Minijob od lat jest prostym sposobem na dodatkowy dochód. Od 1 stycznia 2026 roku miesięczny limit Minijob wzrośnie.
UK

Polacy na Londyńskiej Paradzie Noworocznej 2026

1 stycznia 2026 roku Polacy pojawią się na ulicach...

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet