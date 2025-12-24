Nowa trasa z East Midlands. Jet2 poleci do Gdańska

Zimowa oferta lotnicza z regionu East Midlands wyraźnie się poszerza, odpowiadając na rosnące zainteresowanie krótkimi, świątecznymi podróżami do europejskich miast. Linie Jet2 wraz z operatorem Jet2CityBreaks zapowiedziały uruchomienie nowej trasy do Gdańska.

Nowa podróż samolotem to reakcja na utrzymujący się popyt na wycieczki łączące klimat świąt z wygodą city breaku – podał portal Derbyshire Live.

Gdańsk jako wizytówka Europy

Gdańsk od lat buduje renomę jednego z najbardziej malowniczych miast Europy Środkowej. Jego wizytówką jest dobrze znany jarmark bożonarodzeniowy. Wypełnia on brukowane ulice zapachem grzanego wina, przypraw i lokalnych specjałów. To właśnie ten wyjątkowy klimat sprawia, że miasto coraz częściej pojawia się na mapie świątecznych podróży Brytyjczyków.

Historia gdańskich jarmarków bożonarodzeniowych sięga XVII wieku. Już wtedy pierwsze targi odbywały się w pobliżu słynnej bazyliki Mariackiej, wówczas zwanej farą Głównego Miasta. Również wtedy jarmarki stanowiły ważne wydarzenie w życiu miasta, przyciągając nie tylko osoby zainteresowane towarami, ale jednocześnie wszystkich, którzy chcieli poczuć świąteczną atmosferę.

W XIX wieku jarmarki przeniosły się do Dworu Artusa, gdzie zyskały nazwę Bożonarodzeniowych Dominików. Po I wojnie światowej ich forma zaczęła przypominać dzisiejszą; na dobre stała się miejscem przedświątecznych zakupów, spotkań towarzyskich i kulinarnych przyjemności. Co więcej, dzięki tej ewolucji jarmarki zaczęły tworzyć niezapomniany klimat świąt w sercu Gdańska.

Podróż samolotem do Gdańska dwa razy w tygodniu

Nowe połączenie do Gdańska będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Będzie dostępne od końca listopada do grudnia przyszłego sezonu zimowego. Dzięki temu podróżni zyskają elastyczność w planowaniu zarówno weekendowych wypadów, jak i dłuższych pobytów.

Rozszerzenie oferty sprawia, że z lotniska East Midlands dostępnych będzie aż sześć miast słynących z jarmarków bożonarodzeniowych. Obok Gdańska dotyczy to Berlina, Budapesztu, Krakowa, Pragi i – poza tym Wiednia.

Dzięki zwiększonej liczbie kierunków turyści mają większą swobodę wyboru, a jednocześnie mogą cieszyć się świąteczną atmosferą w różnych zakątkach Europy. W rezultacie zarówno miłośnicy tradycyjnych jarmarków, jak również dodatkowo osoby poszukujące mniej znanych atrakcji, znajdą coś dla siebie.

City breaki jako trend zimowych wyjazdów

Popularność świątecznych city breaków rośnie wraz z ofertą dopasowaną do różnych potrzeb podróżnych. Jet2 umożliwia zarówno rezerwację samych przelotów, jak i pakietów obejmujących hotel w centrum miasta oraz bagaż rejestrowany i podręczny.

Podsumowując, niewielki depozyt pozwala zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem. Z perspektywy branży turystycznej to przykład, jak odpowiedź na konkretne oczekiwania klientów przekłada się na rozwój połączeń i promocję mniej oczywistych, a jednocześnie atrakcyjnych kierunków. Nowa trasa do Gdańska wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania „magii świąt” w europejskich miastach o bogatej historii.