Chaos na lotniskach w UK: Loty do Dubaju i na Cypr zagrożone. Co z pasażerami z Wielkiej Brytanii? [AKTUALIZACJA]

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nadal paraliżuje ruch lotniczy. Po atakach odwetowych Iranu, niebo nad regionem stało się strefą niebezpieczną. Tysiące pasażerów z UK, w tym wielu Polaków, utknęło na lotniskach lub mierzy się z nagłym odwoływaniem rejsów. Wyjaśniamy, jaka jest sytuacja na Cyprze i w Dubaju oraz jakie prawa przysługują podróżnym.

AKTUALIZACJA: 3 marca 2026, godz. 19:20

Po weekendowych atakach rakietowych, które dotknęły bezpośrednio infrastrukturę cywilną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zagroziły bezpieczeństwu Cypru, linie lotnicze operujące z Londynu (Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted) wprowadziły nadzwyczajne środki ostrożności.

Dubaj: Otwarto korytarze, ale PLL LOT i British Airways ostrożne

Choć władze ZEA ogłosiły dziś (3 marca) otwarcie limitowanych korytarzy powietrznych nad Zatoką Perską, sytuacja na lotnisku DXB w Dubaju pozostaje krytyczna. Podczas gdy irańskie ataki dotknęły zarówno Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju, jak i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Zayeda w Abu Zabi, oba lotniska powoli zaczynają wznawiać działalność – Etihad Airways wznowiło pierwsze loty z Abu Zabi , a Emirates – pierwsze z Dubaju. Linie lotnicze oferują podróżnym bezpłatną zmianę rezerwacji, a rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadeklarował, że pokryje koszty wyżywienia i zakwaterowania dla podróżnych uwięzionych w kraju.

Większość europejskich przewoźników zawiesiła rejsy do Dubaju do co najmniej 6 marca.

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 6 marca oraz anulowały dwa kolejne loty do Rijadu, zaplanowane na 12 i 15 marca. Loty do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.

Qatar Airways – linia lotnicza, która zazwyczaj obsługuje loty z Kataru na lotniska Heathrow i Gatwick zawiesiła działalność z powodu zamknięcia katarskiej przestrzeni powietrznej.

British Airways odwołało regularne loty z Abu Zabi, Ammanu, Bahrajnu, Dohy i Dubaju na Heathrow. Virgin Atlantic również odwołał lot z Dubaju na Heathrow.

Pasażerowie z UK: Linie takie jak Emirates starają się realizować loty trasami okrężnymi (nad Arabią Saudyjską i Afryką), co wydłuża podróż z Londynu o blisko 4 godziny.

Jeśli Twój lot został odwołany z powodu „działań wojennych”, linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty standardowego odszkodowania (siła wyższa), ale musi zapewnić Ci opiekę: hotel, posiłki oraz alternatywny lot w najszybszym możliwym terminie.

Cypr: Bazy brytyjskie na celowniku. Co z lotami do Pafos i Larnaki?

Cypr znalazł się w trudnym położeniu ze względu na strategiczne bazy RAF (Akrotiri). Po wczorajszym incydencie w Pafos, gdzie systemy obrony przeciwlotniczej odparły atak dronów, lotniska na wyspie pracują w trybie zaostrzonym.

Ryanair i Wizz Air: Przewoźnicy niskokosztowi latający z UK na Cypr ostrzegają przed nagłymi przekierowaniami. Wiele lotów kończy się obecnie w Atenach lub na Krecie, skąd pasażerowie są transportowani dalej, gdy tylko „okno pogodowe” nad Cyprem jest bezpieczne.

Brytyjskie FCDO oraz polskie MSZ zalecają zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń w pobliżu obiektów wojskowych na wyspie.

Jak sytuacja dotyka Polaków w UK?

Dla społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii Cypr i Dubaj to popularne kierunki urlopowe o tej porze roku. Dubaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast na świecie. W 2024 roku odwiedziło go ponad 18 milionów osób, aby podziwiać jego wieżowce, odpocząć na plaży lub zatrzymać się w jednych z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Obecny konflikt uderza w nas bezpośrednio – nie tylko w nasze plany wakacyjne, ale i w bezpieczeństwo finansowe. W dobie kryzysu na Bliskim Wschodzie, linie lotnicze będą próbowały unikać odpowiedzialności, dlatego kluczowe jest dokumentowanie każdego opóźnienia.

Co z osobami, które utknęły na Bliskim Wschodzie?

Około 130 000 zdesperowanych obywateli brytyjskich utknęło na Bliskim Wschodzie. Mają zostać ewakuowani awaryjnymi lotami czarterowymi.

Co jeśli masz wykupiony lot na Bliski Wschód lub na Cypr w najbliższych dniach?

Sprawdź aplikację linii lotniczej. Nie jedź na lotnisko „w ciemno”. Informacje o odwołaniach pojawiają się tam najszybciej. Jeśli jesteś na Cyprze lub w Emiratach, koniecznie zarejestruj swój pobyt. To ułatwi kontakt w razie konieczności ewakuacji.

Rząd zarówno Polski jak i Wielkiej Brytanii odradza podróże na chwilę obecną. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obecnie wszelkie podróże poza niezbędnymi.

Będziemy monitorować sytuację i aktualizować ten artykuł, gdy tylko pojawią się nowe komunikaty od przewoźników.

