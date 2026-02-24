Uciekają z UK do Dubaju. Coraz więcej biznesów przeprowadza się z Wielkiej Brytanii do Dubaju. Czy nowy trend dotyczy także Polaków? Foto: shutterstock.com
Uciekają z UK do Dubaju. Coraz więcej biznesów przeprowadza się z Wielkiej Brytanii do Dubaju. Czy nowy trend dotyczy także Polaków? Foto: shutterstock.com
Praca i finanse
2 min.czytania

Uciekają z UK do Dubaju. Czy nowy trend dotyczy także Polaków?

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Od dwóch lat Wielka Brytania traci przedsiębiorców i właścicieli firm. Przenoszą oni swoje biznesy, a często także rodziny za granicę. Powodem są chaotyczne działania rządu i coraz wyższe podatki. Czy Polacy są również w tej grupie?

Podatkowy eksodus z Wielkiej Brytanii

Jak podaje This is Money, w ciągu ostatnich dwóch lat prawie 6000 przedsiębiorców opuściło Wielką Brytanię. Na czele branż uciekających z UK stoi sektor technologiczny. Jednak przenoszą się także właściciele innych biznesów, które można prowadzić z dowolnego miejsca na świecie.

Pod koniec 2025 roku firma Rathbones przeprowadziła sondaż dotyczący planów relokacyjnych biznesów. Okazało się, że liderzy 12% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) aktywnie planowali przeniesienie za granicę. Część rozważała przeniesienie jedynie siedziby lub jedynie działalności. Jednak wielu planowało przeniesienie obu tych elementów ze względu na obecne obciążenia podatkowe. 12% odpowiada około 680 000 firm spośród 5,67 mln przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii.

- Advertisement -

Dubaj na czele listy krajów przeprowadzki

W sondażu Irlandia została oceniona jako najlepsze miejsce docelowe (26% ankietowanych) wyprzedzając Dubaj (21%) i Stany Zjednoczone (18%).

Jednak w praktyce najwięcej przedsiębiorców ucieka przed represyjnym systemem podatkowym Partii Pracy do takich miejsc jak Dubaj. Zjednoczone Emiraty Arabskie – w tym Dubaj i Abu Zabi – a także Hiszpania i Stany Zjednoczone były najbardziej popularnymi kierunkami dla właścicieli firm uciekających przed obciążeniami w UK w 2025 roku.

Rząd brytyjski odstrasza biznes

Co ich odstrasza od Wielkiej Brytanii? Chodzi przede wszystkim o zmiany w podatku od zysków kapitałowych (Capital Gain Tax), podatek od nieruchomości o wartości powyżej 2 milionów funtów, podatek spadkowy oraz podatek VAT od szkół prywatnych.

Jednak przedsiębiorcy wskazują także na wysokie koszty zatrudnienia pracowników (wzrost minimum living wage oraz składek na ubezpieczenie społeczne) oraz regularnie rosnące koszty utrzymania biznesu (w tym między innymi wzrost business rates). Narzekają na wzrost podatku od dywidend, co w połączenia z zamrożoną kolejny rok kwotą wolną od podatku sprawia, że właściciele spółek zarabiają coraz mniej.

Jednocześnie zadaniem większość MŚP rząd niewiele robi, aby wspomóc rozwój biznesu.

Wśród “uchodźców podatkowych” są także Polacy

Udało nam się porozmawiać z Eweliną, która prowadzi firmę programistyczną. Wraz z mężem przenieśli się do Hiszpanii ze względu na coraz bardziej rygorystyczną politykę podatkową brytyjskiego rządu. Jak sama stwierdziła, kiedy zaczynali działalność w 2008 roku Wielka Brytania była idealnym miejscem na start biznesu. Jednak w ostatnich latach sytuacja zmieniła się na gorsze. Regularnie zmiany podatków i przepisów oraz rosnące koszty prowadzenia firmy, sprawiły, że zaczęli szukać alternatyw.

Wobec zmian w Wielkiej Brytanii, coraz bardziej atrakcyjna dla biznesu staje się również Polska. Korzystne stawki podatkowe, mały ZUS oraz ulgi dla powracających sprawiają, że Polacy rozważają powrót do kraju i przeniesienie biznesu, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia.

Ponieważ MŚP zatrudniają 60% siły roboczej w Wielkiej Brytanii i stanowią 99% przedsiębiorstw sektora prywatnego, eksperci ostrzegają, że utrzymująca się presja fiskalna na małe firmy osłabi długoterminowy wzrost gospodarczy. Odpływ firm do innych krajów jest niekorzystny dla Wielkiej Brytanii, która jednak zdaje się nie robić nic aby mu zapobiec.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Pilna wiadomość dla 860 000 osób, które czeka nowy sposób rozliczania z HMRC

Czas ucieka. Już za niespełna dwa miesiące wchodzą w...
Praca i finanse

Jak legalnie uniknąć MTD dla samozatrudnionych?

Wprowadzenie systemu MTD dla potrzeb podatku, który płacą samozatrudnieni...
Praca i finanse

Przez najbliższe 30 lat kobiety mogą zapomnieć o równości płacowej

Luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi prawie 13 proc., co przekłada się na ponad 2500 funtów rocznie.
Praca i finanse

Dodatkowe pieniądze dla ponad 150 tys. osób

Osoby z dodatkowymi potrzebami mogą zachować nawet do 510 funtów więcej rocznie. Co istotne, zmiana nie dotyczy jedynie transferów finansowych.
Podróże i turystyka

Oświadczenie Ryanaira w sprawie osób z podwójnym obywatelstwem

Ryanair potwierdził, że osoby powiadające podwójne obywatelstwo będą mogły korzystać z wygasłego brytyjskiego paszportu podczas podróży.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa nieprzerwanie od 2003 roku. Specjalizujemy się w tematyce migracyjnej oraz sprawach istotnych dla Polaków za granicą. Piszemy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet