Tanie bilety do Polski na wakacje w nowym rozkładzie lotów Ryanaira

Irlandzka linia lotnicza, z której tak chętnie korzystają Polacy, opublikowała letni rozkład lotów na 2026 rok. Jak to Ryanair ma w zwyczaju – wraz z nowym harmonogramem ruszyła także oferta promocyjna. Możemy w niej znaleźć tanie loty do Polski.

Wraz z ogłoszeniem letniego rozkładu na 2026 rok, Ryanair poinformował także, że zwiększy częstotliwość lotów na 9 popularnych trasach z East Midlands. Między innymi do Krakowa, Wrocławia, Barcelony i Budapesztu. Oferta jest zatem bogata.

Tanie loty do Polski w rozkładzie lotów na lato 2026

W swój letni rozkład lotów Ryanair włączył 6 nowych samolotów bazujących w East Midlands. Stanowi to dla linii dużą lokalną inwestycję w wysokości 600 milionów dolarów. Wśród 33 dostępnych połączeń na zbliżający się sezon wakacyjny są też trasy do Polski.

Jak powiedziała dyrektor ds. komunikacji Ryanair, Jade Kirwan:

– Ryanair z przyjemnością ogłasza wprowadzenie rozkładu lotów na lato 2026 do East Midlands, oferując 33 trasy z dodatkowymi częstotliwościami na dziewięciu z nich, w tym do popularnych miejsc wakacyjnych, takich jak Alicante, Malta i Rodos, a także do popularnych miejsc typu city break, takich jak Rzym, Kraków i Wrocław.

Jak już wspomnieliśmy, w nowym rozkładzie lotów możemy liczyć także na tanie bilety do Polski. Na 1 czerwca z Manchesteru do Wrocławia znajdziemy loty nawet za 23 funty. Natomiast z Liverpoolu do Krakowa możemy polecieć w czerwcu za 36 funtów, ale do Poznania już za 22 funty. Podobnie też w tym czasie za 22 funty polecimy z Newcastle do Gdańska.

Jeszcze tańsze loty są z Londynu Stansted do Gdańska w czerwcu i lipcu – ceny zaczynają się już od 16 funtów. Do Krakowa od 21 funtów, do Szczecina od 17 funtów, do Łodzi od 23 funtów. Z kolei do Katowic od 19 funtów, do Olsztyna od 27 funtów, do Bydgoszczy od 23 funtów, a do Rzeszowa od 25 funtów.

Loty w przystępnej cenie na wakacje

Loty w przystępnej cenie w nowym rozkładzie lotów Ryanaira na lato 2026 możemy znaleźć nie tylko do Polski. Do wielu słonecznych destynacji w czerwcu i lipcu bilety są wprawdzie droższe ze względu na sezon wakacyjny, ale, jeśli decyzję o rezerwacji podejmiemy szybko, możemy znaleźć oferty w przystępnej cenie.

Loty z Londynu Stansted na Maltę zaczynają się od 35 funtów. Natomiast do Rzymu już od 29 funtów. Do Lizbony od 30 funtów, do Barcelony od 20 funtów, do Dubrownika od 25 funtów.

Z kolei z Manchesteru do Paryża w sezonie wakacyjnym możemy udać się Ryanairem już za 15 funtów. Do Alicante za 23 funty, do Porto za 29 funtów, do Wenecji za 15 funtów, a do Pragi za 27 funtów.

Wybór tanich biletów wciąż jest duży, jednak zainteresowanie rezerwacjami także, dlatego lepiej się pospieszyć z decyzją o podróży na wakacje.