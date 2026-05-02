Odwołany lot - przepisy, zwyczaje i prawo w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów
Odwołany lot - przepisy, zwyczaje i prawo w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów fot. shutterstock.com
5 min.czytania

Odwołany lot przepisy, zwyczaje i prawo w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów w UE i UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Odwołania i opóźnienia lotów stały się trwałym elementem współczesnego podróżowania. Rosnący ruch lotniczy, napięcia operacyjne i czynniki zewnętrzne sprawiają, że nawet dobrze zaplanowana podróż może zostać zakłócona. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają przepisy chroniące pasażerów. Obowiązują one zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii.

Podstawą prawną w Europie pozostaje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, natomiast w Wielkiej Brytanii jego odpowiednik funkcjonuje jako tzw. UK261. Choć Brexit formalnie rozdzielił oba systemy, ich konstrukcja i zakres ochrony pozostają w dużej mierze zbieżne. W praktyce oznacza to, że pasażerowie mogą liczyć na bardzo podobny poziom ochrony.

Opóźnienia lotów i zasada trzech godzin

Jednym z najważniejszych mechanizmów przewidzianych w przepisach jest możliwość uzyskania odszkodowania za opóźnienie. Ogromne znaczenie ma tutaj próg trzech godzin, który odnosi się do momentu przylotu do miejsca docelowego, a nie do opóźnienia samego startu.

Jeżeli pasażer dociera na miejsce z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem, może ubiegać się o rekompensatę finansową. Jej wysokość uzależniona jest od długości trasy i wynosi odpowiednio 250, 400 lub 600 euro w przypadku przepisów unijnych. Natomiast w Wielkiej Brytanii odpowiada im zbliżona wartość wyrażona w funtach.

Warto podkreślić, że w 2026 roku utrzymano dotychczasowy próg trzech godzin, mimo wcześniejszych propozycji jego podniesienia.

Decyzja ta ma istotne znaczenie dla pasażerów, ponieważ zachowuje dotychczasowy, relatywnie korzystny standard dochodzenia roszczeń.

Odwołanie lotu i zakres uprawnień pasażera

W przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje wybór pomiędzy zwrotem kosztów biletu a zmianą trasy. Może on zdecydować się na najbliższy dostępny lot do miejsca docelowego albo wybrać podróż w późniejszym terminie, dogodnym dla siebie.

Istotnym elementem jest moment poinformowania o odwołaniu. Jeżeli przewoźnik przekazuje taką informację z mniej niż czternastodniowym wyprzedzeniem, pasażer może dodatkowo ubiegać się o odszkodowanie finansowe, o ile przyczyna odwołania leży po stronie linii lotniczej.

W praktyce oznacza to, że odwołanie lotu nie ogranicza się jedynie do zwrotu ceny biletu. W wielu przypadkach wiąże się także z realną rekompensatą pieniężną, niezależną od poniesionych kosztów.

Prawo do opieki – obowiązek niezależny od winy

Jednym z najczęściej niedocenianych elementów przepisów jest obowiązek zapewnienia pasażerowi opieki. Linia lotnicza musi zagwarantować odpowiednie wsparcie w czasie oczekiwania, niezależnie od tego, co było przyczyną zakłócenia.

Odwołany lot - przepisy, zwyczaje i prawo w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów
Odwołany lot – przepisy, zwyczaje i prawo w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów
fot. shutterstock.com

W praktyce oznacza to zapewnienie posiłków i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania, możliwości kontaktu z bliskimi. Natomiast, w razie konieczności, również noclegu oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Co istotne, obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie i nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Dla pasażera oznacza to realne zabezpieczenie w sytuacjach kryzysowych.

Granice odpowiedzialności – nadzwyczajne okoliczności

Przepisy przewidują wyjątki od obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacjach określanych jako nadzwyczajne okoliczności. Chodzi o zdarzenia, które pozostają poza realną kontrolą przewoźnika, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, ograniczenia w ruchu lotniczym czy zagrożenia bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak dowolności interpretacyjnej. To linia lotnicza musi udowodnić, że dana sytuacja miała charakter nadzwyczajny oraz że podjęła wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia skutków zakłócenia.

W praktyce właśnie ten obszar bywa najczęstszym źródłem sporów między pasażerami a przewoźnikami.

Różnice między systemem unijnym a brytyjskim

Choć EU261 i UK261 są niemal identyczne pod względem konstrukcji. Jednak różnią się w kilku aspektach praktycznych. W Unii Europejskiej nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawują krajowe organy lotnicze poszczególnych państw członkowskich. Natomiast w Wielkiej Brytanii rolę tę pełni jeden centralny organ.

Różnice dotyczą także waluty, w której wypłacane są odszkodowania, oraz zakresu stosowania przepisów w zależności od kierunku lotu i przewoźnika. W systemie unijnym znaczenie ma miejsce wylotu. Natomiast w Wielkiej Brytanii większą rolę odgrywa również przynależność linii lotniczej.

Mimo tych odmienności poziom ochrony pasażera pozostaje zasadniczo porównywalny.

Praktyka linii lotniczych – teoria a rzeczywistość

W praktyce stosowanie przepisów zależy nie tylko od prawa, ale również od polityki poszczególnych przewoźników.

Odwołany lot przepisy z praktyka – Ryanair

Ryanair deklaruje stosowanie zasad wynikających z przepisów unijnych i oferuje zwroty kosztów oraz możliwość zmiany lotu. Jednocześnie w praktyce często zachęca pasażerów do korzystania wyłącznie z własnych kanałów obsługi i ostrzega przed samodzielnym organizowaniem transportu. To może utrudniać szybkie podejmowanie decyzji.

Odwołany lot przepisy a praktyka – Wizz Air

Wizz Air działa w oparciu o podobne zasady, jednak jego podejście bywa bardziej restrykcyjne w zakresie interpretacji nadzwyczajnych okoliczności. W efekcie pasażerowie nierzadko muszą aktywnie dochodzić swoich praw, szczególnie w przypadku roszczeń o odszkodowanie.

Odwołany lot przepisy a praktyka – easyJet

easyJet oferuje bardziej rozbudowane narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacją. Umożliwia szybkie przebookowanie lub wybór zwrotu. Jednocześnie jasno wskazuje, że decyzja o przyjęciu zwrotu kończy jego odpowiedzialność za dalszą podróż. To ma istotne konsekwencje dla pasażera.

Wnioski: prawo silne, ale wymagające

System ochrony pasażerów w Europie należy do najbardziej rozwiniętych na świecie, a utrzymanie w 2026 roku progu trzech godzin dla odszkodowań potwierdza jego prokonsumencki charakter.

Jednocześnie praktyka pokazuje, że skuteczne korzystanie z tych praw wymaga świadomości i determinacji. Same przepisy nie gwarantują automatycznej rekompensaty – kluczowe znaczenie ma umiejętność ich egzekwowania, dokumentowanie sytuacji oraz konsekwencja w kontaktach z przewoźnikiem.

Dla współczesnego pasażera znajomość tych zasad nie jest już jedynie atutem, lecz realnym narzędziem ochrony własnych interesów w coraz bardziej wymagającym środowisku podróży lotniczych.

 

