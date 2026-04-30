Robisz zdjęcia stewardesom albo nagrywasz w samolocie? Będziesz miał problemy

Miłosz Magrzyk
Robienie zdjęć na pokładzie samolotu może stać się powodem problemów. British Airways wprowadza zasady, które kończą ze swobodnym nagrywaniem wszystkiego i wszystkich. Wraz z rosnącą popularnością transmisji linie lotnicze zaczynają wytyczać granice – i robią to zdecydowanie.

Linie lotnicze wprowadziły zakaz fotografowania, nagrywania i transmitowania załogi bez jej zgody – i nie jest to jedynie uprzejma prośba, lecz zapis w oficjalnych warunkach przewozu. Jak podkreśla przewoźnik, kabina samolotu to przestrzeń prywatna, a nie publiczna scena dla mediów społecznościowych.

Co dokładnie wolno, a czego nie w British Airways?

Nowe regulacje w British Airways są bardziej restrykcyjne niż wcześniejsze zalecenia i obejmują szeroki zakres działań. Zakaz dotyczy nie tylko klasycznych zdjęć, ale również:

  • wideo,
  • rejestrowania dźwięku,
  • transmitowania,
  • używania kamer sportowych,
  • korzystania z tzw. inteligentnych okularów, takich jak Meta Ray-Ban.

Kluczowym słowem jest „zgoda”. Jeśli pasażer chce uwiecznić członka załogi, musi najpierw go o to zapytać i zaakceptować ewentualną odmowę.

Jednocześnie przewoźnik nie zakazuje całkowicie fotografowania na pokładzie. Nadal można robić zdjęcia posiłkom, wnętrzu kabiny czy widokom za oknem – pod warunkiem, że inni pasażerowie i załoga nie są bez ich wiedzy widoczni na fotografiach.

Surowe konsekwencje dla nieposłusznych pasażerów

To, co wyróżnia nowe podejście, to katalog potencjalnych kar. W przypadku złamania regulaminu linie mogą podjąć natychmiastowe działania wobec nieposłusznego pasażera.

Można nagrywać widoki za oknem, ale nie wolno bez zgody robić zdjęć personelowi albo pasażerom

Do konsekwencji należą:

  • usunięcie pasażera po wylądowaniu,
  • anulowanie dalszych lotów bez zwrotu kosztów,
  • zakaz korzystania z usług przewoźnika w przyszłości,
  • zgłoszenie sprawy policji.

Wprowadzenie tych zasad zbiegło się z instalacją szybkiego internetu pokładowego od Starlink, umożliwiającego szybkie dzielenie się treścią. Prawdopodobnie właśnie to zwiększyło ryzyko rozpowszechniania materiałów bez kontekstu.

Najczęściej przywoływane miejsca związane z tego typu sytuacjami to: Londyn (lotnisko Heathrow), Amsterdam, Sydney, Delhi oraz Tijuana. Na trasach między tymi miastami najczęściej dochodziło do incydentów związanych z nagrywaniem.

