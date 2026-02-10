Podwyżka opłaty za ETA od lutego
Podwyżka opłaty za ETA od lutego / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Wzrost opłaty za ETA i zaostrzenie przepisów wjazdowych

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wraz z wprowadzeniem surowszych przepisów wjazdowych do Wielkiej Brytanii, rząd podnosi opłatę za ETA (Electronic Travel Authorisation) dla podróżujących.

Podwyższenie opłaty za ETA zbiega się z końcem fazy przejściowej systemu i wprowadzeniem surowszych przepisów wjazdowych. Ostatnia podwyżka opłaty (do 16 funtów) miała miejsce zaledwie dziesięć miesięcy temu. Natomiast surowsze przepisy wjazdowe dotyczą wprowadzenia restrykcyjnej polityki sprowadzającej się do zasady – „brak ETA, brak podróży”.

- Advertisement -

Podwyżka opłaty za ETA od lutego

Home Office niedawno potwierdziło, że opłata za ETA wzrośnie o 25 proc. z 16 do 20 funtów. W ten sposób czteroosobowa rodzina wyjeżdżająca na wakacje zapłaci teraz 80 funtów zamiast 64 – jak do tej pory. A firma międzynarodowa, przenosząca pracowników do powtarzających się, krótkoterminowych zadań, może odnotować wzrost rocznych kosztów podróży służbowych o setki funtów.

Podwyżka opłat spotkała się już z krytyką ze strony grup biznesowych. Twierdzą one, że posunięcie to podważa konkurencyjność Wielkiej Brytanii. I to w momencie, gdy UE przygotowuje się do wprowadzenia własnego zwolnienia z ETIAS w wysokości 20 euro. Rząd argumentuje jednak, że wyższa opłata jest konieczna, aby utrzymać bezpieczeństwo i zapewnić „samofinansowanie” usług ETA. Dzięki temu można uniknąć obciążenia podatków ogólnych.

Bezwzględny wymóg posiadania ETA wchodzi 25 lutego 2026 roku
Bezwzględny wymóg posiadania ETA wchodzi 25 lutego 2026 roku / fot. Shutterstock

Zaostrzenie przepisów wjazdowych

Przypomnijmy, że Wielka Brytania po raz pierwszy wprowadziła Elektroniczną Autoryzację Podróży w 2023 roku i wdrażała ją stopniowo. Natomiast 25 lutego 2026 roku osoby, które nie będą posiadały ETA, zostaną pozbawione prawa wjazdu do UK lub wejścia na pokład samolotu.

W ramach programu ETA obywatele, którzy są obecnie zwolnieni z obowiązku wizowego na pobyty krótkoterminowe – w tym obywatele UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii – muszą uzyskać cyfrowe zezwolenie przed wejściem na pokład samolotu, promu lub pociągu Eurostar do Wielkiej Brytanii.

Natomiast linie lotnicze i inni przewoźnicy będą podlegać karom cywilnym, jeśli przewiozą pasażerów, którzy nie posiadają ETA. Podwyżka cen ma na celu zrekompensowanie rosnących kosztów weryfikacji biometrycznej. A także łączności z przewoźnikami i wdrożenia „cyfrowej granicy” w UK.

Z nowego wymogu zwolnione są tylko osoby podróżujące z ważnym paszportem brytyjskim lub irlandzkim. Osoby posiadające brytyjską wizę długoterminową lub status rezydenta powinny okazać go na granicy. Nie ma zwolnienia dla obywateli UE, którzy są w związku małżeńskim z Brytyjczykiem lub Brytyjką.

Podróżujący muszą ubiegać się o ETA przed podróżą. Dokument można uzyskać wyłącznie online. Szczegółowe instrukcje dotyczące jego uzyskania znajdują się na stronie rządowej GOV.UK.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Czy UK znajdzie się pod wodą? Ponad 100 ostrzeżeń powodziowych i kolejne ulewy nad krajem

Poniedziałek i kolejne dni tygodnia przyniosą dalsze opady, zwłaszcza w południowo-zachodniej Anglii i w południowej Walii. Meteorolodzy ostrzegają przed powodziami i podtopieniami oraz wodą na drogach
UK

Dzisiaj i jutro spadnie śnieg! Czy znowu czeka nas biały armagedon?

Front atmosferyczny przesuwający się z południa na północ przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Opady będą szczególnie odczuwalne w godzinach nocnych i porannych.
UK

5 najtańszych miejsc na kupno domu lub mieszkania w UK

Kupno domu w najtańszych lokalizacjach UK może być opłacalne, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie finansowym, przestrzeni i niższych kosztach życia. Poznaj TOP 5 lokalizacji!
Praca i finanse

Możesz otrzymać bonusy finansowe do Universal Credit. Nie każdy o tym wie

Universal Credit to jedno z najważniejszych świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii. Nie każdy wie, że można w prosty sposób je zwiększyć.
Londyn

Zakłócenia na kolei po wielu incydentach. Wykolejenie pociągu i awarie sparaliżowały kluczowe trasy

Wykolejenie pociągu w zajezdni Selhurst oraz niemal równocześnie awaria systemu sygnalizacji doprowadziły do paraliżu jednej z najbardziej obciążonych sieci kolejowych w Wielkiej Brytanii. Władze wydały zakaz podróży!

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet