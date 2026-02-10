Wzrost opłaty za ETA i zaostrzenie przepisów wjazdowych

Wraz z wprowadzeniem surowszych przepisów wjazdowych do Wielkiej Brytanii, rząd podnosi opłatę za ETA (Electronic Travel Authorisation) dla podróżujących.

Podwyższenie opłaty za ETA zbiega się z końcem fazy przejściowej systemu i wprowadzeniem surowszych przepisów wjazdowych. Ostatnia podwyżka opłaty (do 16 funtów) miała miejsce zaledwie dziesięć miesięcy temu. Natomiast surowsze przepisy wjazdowe dotyczą wprowadzenia restrykcyjnej polityki sprowadzającej się do zasady – „brak ETA, brak podróży”.

Podwyżka opłaty za ETA od lutego

Home Office niedawno potwierdziło, że opłata za ETA wzrośnie o 25 proc. z 16 do 20 funtów. W ten sposób czteroosobowa rodzina wyjeżdżająca na wakacje zapłaci teraz 80 funtów zamiast 64 – jak do tej pory. A firma międzynarodowa, przenosząca pracowników do powtarzających się, krótkoterminowych zadań, może odnotować wzrost rocznych kosztów podróży służbowych o setki funtów.

Podwyżka opłat spotkała się już z krytyką ze strony grup biznesowych. Twierdzą one, że posunięcie to podważa konkurencyjność Wielkiej Brytanii. I to w momencie, gdy UE przygotowuje się do wprowadzenia własnego zwolnienia z ETIAS w wysokości 20 euro. Rząd argumentuje jednak, że wyższa opłata jest konieczna, aby utrzymać bezpieczeństwo i zapewnić „samofinansowanie” usług ETA. Dzięki temu można uniknąć obciążenia podatków ogólnych.

Zaostrzenie przepisów wjazdowych

Przypomnijmy, że Wielka Brytania po raz pierwszy wprowadziła Elektroniczną Autoryzację Podróży w 2023 roku i wdrażała ją stopniowo. Natomiast 25 lutego 2026 roku osoby, które nie będą posiadały ETA, zostaną pozbawione prawa wjazdu do UK lub wejścia na pokład samolotu.

W ramach programu ETA obywatele, którzy są obecnie zwolnieni z obowiązku wizowego na pobyty krótkoterminowe – w tym obywatele UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii – muszą uzyskać cyfrowe zezwolenie przed wejściem na pokład samolotu, promu lub pociągu Eurostar do Wielkiej Brytanii.

Natomiast linie lotnicze i inni przewoźnicy będą podlegać karom cywilnym, jeśli przewiozą pasażerów, którzy nie posiadają ETA. Podwyżka cen ma na celu zrekompensowanie rosnących kosztów weryfikacji biometrycznej. A także łączności z przewoźnikami i wdrożenia „cyfrowej granicy” w UK.

Z nowego wymogu zwolnione są tylko osoby podróżujące z ważnym paszportem brytyjskim lub irlandzkim. Osoby posiadające brytyjską wizę długoterminową lub status rezydenta powinny okazać go na granicy. Nie ma zwolnienia dla obywateli UE, którzy są w związku małżeńskim z Brytyjczykiem lub Brytyjką.

Podróżujący muszą ubiegać się o ETA przed podróżą. Dokument można uzyskać wyłącznie online. Szczegółowe instrukcje dotyczące jego uzyskania znajdują się na stronie rządowej GOV.UK.