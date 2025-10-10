Już 12 października startuje system EES
Już 12 października startuje system EES / fot. Shutterstock
Parę dni przed wprowadzeniem systemu EES przewidywane utrudnienia na lotniskach

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Już w najbliższą niedzielę, 12 października startuje system EES. Niestety kilka dni przed wprowadzeniem dodatkowych formalności urzędnicy przewidują utrudnienia na lotniskach. Ponadto aplikacja umożliwiająca wstępną rejestrację w systemie nie jest jeszcze dostępna.

Nowy cyfrowy system EES (Entry/Exit System) zacznie obowiązywać od 12 października na zewnętrznych granicach strefy Schengen. W związku z tym wchodzi wymóg dla turystów związany z obowiązkiem rejestracji swoich danych biometrycznych.

Niebawem startuje system EES, a już są przewidywane utrudnienia

Na kilka dni przed wprowadzeniem dodatkowych formalności dla podróżnych w związku z systemem EES, urzędnicy przewidują utrudnienia na lotniskach. Samo wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu ma potrwać sześć miesięcy i rozpocząć się 12 października.

Od tego dnia przy przekraczaniu granic UE, trzeba będzie przejść dodatkowe formalności łącznie z rejestracją danych biometrycznych. Aplikacja, która ma przyspieszyć cały proces, nie jest jeszcze gotowa.

Brytyjski rząd ostrzega: „Rejestracja w systemie EES może zająć każdemu pasażerowi kilka dodatkowych minut. Dlatego należy się przygotować na dłuższe niż zwykle oczekiwanie na granicy”.

Natomiast rumuńska straż graniczna poinformowała: „Zalecamy, aby obywatele państw trzecich objęci procedurami EES, zwłaszcza w kontekście podróży lotniczych, przybywali na lotnisko z dodatkowym wyprzedzeniem przed planowanymi lotami międzynarodowymi”.

Od 12 października podróżnych przekraczających granicę UK-UE czekają kolejki
Od 12 października podróżnych przekraczających granicę UK-UE czekają kolejki na lotniskach / fot. Shutterstock

Kolejki dla podróżnych i niedostępna aplikacja

Większość kontroli (dla brytyjskich podróżnych) związana z systemem EES będzie odbywać się na lotniskach po przylocie z Wielkiej Brytanii. Zainstalowano wiele specjalnych punktów, aby umożliwić przylatującym pasażerom rejestrację swoich danych i danych biometrycznych.

Jeszcze nie ma dostępnej aplikacji, która będzie umożliwiała wcześniejszą rejestrację i skrócenie czasu spędzonego np. na lotnisku.

Unijna agencja straży granicznej i przybrzeżnej, Frontex, opracowała aplikację pod nazwą „Travel to Europe”. Jej celem jest umożliwienie obywatelom państw trzecich, takim jak Brytyjczycy, „wstępnej rejestracji danych z dokumentu podróży i wizerunku twarzy w systemie wjazdu/wyjazdu (EES) przed przybyciem na przejście graniczne”.

Przyszli podróżni będą mogli zarejestrować dane z dokumentu podróży i wizerunek twarzy w systemie EES w ciągu 72 godzin przed przybyciem do UE lub opuszczeniem jej. Będą mogli również z wyprzedzeniem wypełnić kwestionariusz dotyczący „warunków wjazdu” w kraju docelowym.

Frontex informuje: „Dobrowolna wstępna rejestracja w systemie EES to jeden ze sposobów skrócenia czasu na granicy. Z korzyścią zarówno dla organów krajowych, jak i podróżnych. Nie zastępuje ona procedur kontroli granicznej, lecz ma na celu ich usprawnienie i przyspieszenie. Ponadto ułatwia grupom wrażliwym, takim jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy dzieci, rejestrację danych dotyczących podróży”.

