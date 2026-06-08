Jakie choroby uprawniają do obniżki council tax – uaktualniona lista

Wysokie rachunki za council tax od lat są jednym z największych obciążeń dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Po kolejnych podwyżkach w 2026 roku coraz więcej osób zaczyna sprawdzać, czy przysługuje im ulga lub całkowite zwolnienie z opłat. Okazuje się, że odpowiedź na pytanie, jakie choroby uprawniają do obniżki council tax, może zaskoczyć wiele rodzin. Szczególnie tych opiekujących się osobami z problemami neurologicznymi lub psychicznymi.

Jakie choroby uprawniają do obniżki council tax? Lista uaktualniona po podwyżkach opłat

Eksperci od świadczeń socjalnych alarmują, że tysiące mieszkańców Anglii, Szkocji i Walii wciąż nie korzysta z przysługujących im ulg. Największe znaczenie ma status osoby uznanej za „Severely Mentally Impaired” (SMI). Czyli osoby z trwałym poważnym zaburzeniem funkcji intelektualnych i społecznych.

To właśnie w tym przypadku możliwe jest uzyskanie częściowego lub nawet całkowitego zwolnienia z council tax. W praktyce oznacza to oszczędność sięgającą setek, a czasem nawet tysięcy funtów rocznie.

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Na liście schorzeń, które najczęściej kwalifikują do ulgi, znajdują się między innymi demencja, schizofrenia, stwardnienie rozsiane, trwałe skutki udaru mózgu, ciężkie uszkodzenia mózgu czy choroba afektywna dwubiegunowa. Pod uwagę brane są również poważne trudności w uczeniu się oraz inne schorzenia wpływające na funkcjonowanie intelektualne i społeczne.

Nie każda diagnoza oznacza ulgę. Liczy się stopień zaburzenia

Specjaliści podkreślają jednak, że sama diagnoza nie wystarczy. To ważna informacja dla osób wpisujących w wyszukiwarkę hasło „jakie choroby uprawniają do obniżki council tax. Ostateczna decyzja zależy od spełnienia konkretnych kryteriów.

Fundamentalne znaczenie ma zaświadczenie lekarskie potwierdzające trwałe i poważne zaburzenia funkcji poznawczych. Dodatkowo osoba ubiegająca się o ulgę musi zwykle pobierać określone świadczenia związane z niepełnosprawnością lub mieć do nich prawo.

W praktyce lokalne samorządy analizują każdy przypadek indywidualnie. Oznacza to, że dwie osoby z tą samą diagnozą mogą otrzymać różne decyzje w zależności od stanu zdrowia i sytuacji życiowej.

Jakie choroby uprawniają do obniżki council tax i kiedy można nie płacić wcale?

Największe zainteresowanie budzi możliwość całkowitego zwolnienia z council tax. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy osoba z orzeczeniem SMI mieszka sama albo mieszka wyłącznie z osobami nieuwzględnianymi przy naliczaniu podatku. Przykładowo studentami lub opiekunami.

Jeżeli natomiast w domu mieszka jedna osoba dorosła, która nie jest objęta zwolnieniem, gospodarstwo domowe może otrzymać 25-procentową zniżkę.

Eksperci zwracają uwagę, że wiele rodzin przez lata nie składało wniosków, mimo że miało do tego prawo. W części przypadków możliwe jest nawet uzyskanie wyrównania za poprzednie lata. Choć, co ważne, decyzję w tej sprawie podejmuje lokalny urząd.

Rosnące rachunki sprawiają, że coraz więcej osób pyta, jakie choroby uprawniają do obniżki council tax

Tegoroczne podwyżki council tax sprawiły, że temat ulg wrócił do debaty publicznej. Organizacje wspierające seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami podkreślają, że system nadal jest mało przejrzysty, a wielu mieszkańców po prostu nie wie o dostępnych możliwościach.

Dlatego eksperci radzą, aby każda rodzina opiekująca się osobą z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi sprawdziła lokalne przepisy i skontaktowała się z council w swojej okolicy. W wielu przypadkach może się okazać, że odpowiedź na pytanie „jakie choroby uprawniają do obniżki council tax” oznacza realną ulgę dla domowego budżetu.