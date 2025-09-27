Nowy system EES może zniechęcić nawet 15 milionów Brytyjczyków do podróżowania fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
2 min.czytania

System EES może sprawić, że 15 milionów osób nie pojedzie na wakacje

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Jak pokazują najnowsze badania, ponad 15 milionów ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii zrezygnuje z wakacji w Europie. Wszystko to z powodu nowego systemu wjazdu/wyjazdu w Unii Europejskiej (EES).

System EES ma zostać wprowadzony w październiku. Ma zastąpić ręczne stemplowanie paszportów dla podróżnych spoza Unii Europejskiej, w tym posiadaczy brytyjskich paszportów, którzy wjeżdżają do strefy Schengen.

15 milionów Brytyjczyków rezygnuje z wakacji w Europie przez system EES

Nowe badania zlecone przez Co-op Insurance wykazały, że niemal 30 procent dorosłych w Wielkiej Brytanii zrezygnuje z europejskich wakacji przez nowy system EES. Natomiast 60 procent ankietowanych nie było świadomych wprowadzenia nowego systemu.

System EES ma przyspieszyć kontrole na lotniskach.

Jednakże znaczna część respondentów stwierdziła, że zniechęciłaby się do podróżowania do Europy ze względu na nowe „granice cyfrowe”.

Przy pierwszym wjeździe podróżni będą musieli oddać odciski palców i zrobić zdjęcie twarzy w budce kontrolo granicznej. To sprawia, że proces kontroli potrwa nieco dłużej.

Od tego momentu daty wjazdu i wyjazdu, lokalizacja oraz dane biometryczne będą przechowywane przez następne trzy lata.

Nowy system EES może zniechęcić nawet 15 milionów Brytyjczyków do podróżowania fot. Pixabay
Obawy: przechowywanie danych biometrycznych i opóźnienia na lotniskach

Z badania wynika, że ponad jedna trzecia osób, które zniechęciłyby się od podróży do krajów Unii Europejskiej, twierdzi, że nie podoba im się pomysł przechowywania danych biometrycznych. Tymczasem w Wielkiej Brytanii jedną na dziesięć osób odstraszałyby potencjalne duże opóźnienia na granicy.

Ponadto 22 procent osób, które mogłoby się „zniechęcić”, obawia się, że oznaczało by to mniej czasu na relaks na lotnisku. Mniej czasu na relaks może nasilić nerwowość związaną z kontrolami na lotniskach. Prawie 20 procent pasażerów przyznało, że przejście kontroli bezpieczeństwa wywołuje u nich poczucie stresu. Aż 16 procent odczuwa wręcz lęk.

Obecnie niemal co siódmy (13 procent) dorosły Brytyjczyk wyjeżdża do Europy trzy lub więcej razy w roku.

Biorąc jednak pod uwagę, jak wiele osób mogłoby zostać „zniechęconych” przez system EES, popyt na podróże do krajów UE może spaść.

EES – kiedy i jak będzie wprowadzany w krajach Unii Europejskiej?

Ellis German, dyrektor ds. podróży w Co-op Insurance, powiedział:

– Przed wprowadzeniem unijnego systemu wjazdu/wyjazdu ważne jest, aby podróżni byli świadomi zmian, aby mogli odpowiednio zaplanować swoje podróże.

– Nasze badania wskazują, że większość mieszkańców Wielkiej Brytanii nie zdaje sobie sprawy z wprowadzenia systemu cyfrowych granic. Natomiast niektórzy obawiają się, jak zmiany te wpłyną na ich plany podróży.

– Zachęcamy jednak osoby udające się do krajów UE po 12 października do zapoznania się z nowym systemem kontroli granicznej. Wszystko, aby dobrze przygotować się do podróży i zapewnić sobie bezproblemowy odprawę na lotnisku – dodał.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Unii Europejskiej, państwa korzystające z systemu EES będą go wprowadzać stopniowo na swoich granicach zewnętrznych.

To oznacza, że urzędnicy będą stopniowo wprowadzać gromadzenie danych na przejściach granicznych. Pełne wdrożenie nastąpi do 10 kwietnia 2026 roku.

Celem systemu EES jest ułatwienie, zwiększenie efektywności, przyspieszenie i zwiększenie bezpieczeństwa podróży.

