Polak w Wielkiej Brytanii
Polak wysłał radnej groźby na Facebooku / fot. Shutterstock.com
UKCrime
1 min.czytania

Polak odpowie za groźby wobec brytyjskiej radnej

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Internetowa wiadomość składająca się z kilku słów potrafi wywołać skutki znacznie poważniejsze niż rękoczyny. Przekonała się o tym radna Susan Fricker z Partii Pracy. Po otrzymaniu dwóch wiadomości na Facebooku zaczęła obawiać się o własne bezpieczeństwo. Sprawa zakończyła się w sądzie. Autorem wiadomości okazał się 36-letni Polak.

Od wysłania wiadomości minęło kilka miesięcy, jednak konsekwencje nadal odczuwa zarówno oskarżony, jak i dotknięta groźbą kobieta.

Zdjęcie drzewa, groźba i Polak w Wielkiej Brytanii

W październiku 2025 roku Grzegorz z Polski przesłał radnej Bingley w Anglii w hrabstwie West Yorkshire najpierw zdjęcie drzewa, z którego zwisały ciała, a chwilę później kolejną wiadomość o treści: „Pewnego dnia to ty będziesz na tym drzewie”. Przekaz został zakwalifikowany jako groźba śmierci. Podczas rozprawy przed Sądem Magistrackim w Bradford mężczyzna przyznał się do winy. Tym zwolnił sąd z prowadzenia pełnego postępowania dowodowego.

- Advertisement -

„Bałam się, że ktoś zrobi mi krzywdę”

Sprawa zwróciła uwagę nie tylko ze względu na treść wiadomości, ale także na ich wpływ na funkcjonowanie osoby pełniącej funkcję publiczną. Susan Fricker podkreślała, że po otrzymaniu gróźb nie była w stanie wykonywać swoich obowiązków z taką swobodą jak dotychczas.

– Czułam się przerażona, idąc na publiczne wydarzenia, bo obawiałam się, że ktoś zrobi mi krzywdę. To nadal się na mnie odbija – przekazała przed sądem.

Polak w Wielkiej Brytanii
Susan Fricker po otrzymaniu gróźb nie była w stanie swobodnie wykonywać swoich obowiązków / fot. Facebook

Jak wskazywała prokuratura, radna natychmiast po przeczytaniu wiadomości odczuła strach przed możliwością fizycznego ataku. Co istotne, Fricker i oskarżony się nie znali. Kobieta przyznała, że nie rozumiała, co skłoniło mężczyznę do wysłania drastycznych treści.

Polski imigrant skazany za zabicie i poćwiartowanie 67-latka.

Decyzję o zgłoszeniu sprawy na policję tłumaczyła troską o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo rodziny oraz potrzebą wysłania sygnału, że groźby kierowane wobec osób publicznych nie mogą pozostawać bez reakcji.

Wyrok poznamy w lipcu

Prokuratura przygotowuje raport, który ma pomóc w określeniu wymiaru kary. Wyrok ma zostać ogłoszony 31 lipca. Do tego czasu oskarżony pozostaje na wolności pod ścisłym warunkiem zakazu kontaktowania się z radną.

36-latka przedtem nie karano. Czysta kartoteka oraz przyznanie się do winy mogą zostać potraktowane jako okoliczności łagodzące, chociaż nie przesądzają o rozstrzygnięciu.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed oszustwem

HMRC ostrzega użytkowników TikToka przed udostępnianiem danych podatkowych, gdyż mogą je wykorzystać oszuści.
Praca i finanse

Co trzecia firma planuje zwolnienia w 2027 roku. Jaka jest pozycja Polaków na rynku pracy w UK?

Dane rynkowe i obserwacje agencji zatrudnienia wskazują, że duża część Polaków w UK ma stabilne zatrudnienie, często oparte na wieloletniej współpracy z jednym pracodawcą.  Czy unikną zwolnień w 2027 roku?
UK

Henry Nowak mógł przeżyć? Lekarz przedstawia swoją ocenę

Wiele osób śledzących sprawę morderstwa Henry'ego Nowaka zadaje sobie...
Styl życia

Jak rozpoznać i uratować tonące dziecko? (Wideo)

Rekordowe upały pod koniec maja 2026 r. spowodowały gwałtowny...
Praca i finanse

Małżeństwa w UK mogą zyskać 252 funtów rocznie. Jak działa Marriage Allowance?

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance? Kto się kwalifikuje do otrzymania "zasiłku małżeńskiego" i jakie warunki trzeba spełniać?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie