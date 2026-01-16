Podwójne obywatelstwo i podróż do UK. Bez tego dokumentu nie przekroczysz granicy

Podróż do Wielkiej Brytanii dla części obywateli przestaje być formalnością. Od 25 lutego 2026 roku wchodzą w życie przepisy, które mocno zmieniają zasady wjazdu dla ludzi z podwójnym obywatelstwem.

Brytyjczycy mający także inne obywatelstwo nie będą już mogli przekraczać granicy, posługując się wyłącznie paszportem wydanym poza Wielką Brytanią.

Kogo dotyczą zmiany i co trzeba mieć przy sobie przy przekraczaniu granicy?

Dotychczas możliwe było przekroczenie granicy na podstawie paszportu innego państwa i ewentualne potwierdzenie obywatelstwa dodatkowymi dokumentami. Ten model przechodzi do historii, w związku z czym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już od miesięcy rekomendowało podróżowanie z brytyjskim paszportem, aby wyrobić u ludzi dobry nawyk.

Teraz przy wjeździe konieczne będzie okazanie ważnego brytyjskiego paszportu lub specjalnego zaświadczenia o uprawnieniu, które potwierdza prawo do wjazdu, pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii. To zaświadczenie jest niestety bardzo drogie – jego cena sięga aż 589 funtów, co czyni je rozwiązaniem znacznie mniej atrakcyjnym.

Osoby podróżujące najpóźniej 24 lutego 2026 roku zachowają jeszcze prawo wjazdu na dotychczasowych zasadach.

ETA – Electronic Travel Authorisation

Zmiany są częścią szerszego programu cyfryzacji systemu imigracyjnego, którego filarem jest elektroniczne zezwolenie na podróż, czyli ETA. To właśnie ten system wymusił doprecyzowanie zasad identyfikacji podróżnych jeszcze przed wylotem. Linie lotnicze i służby graniczne sprawdzają status pasażerów przed rozpoczęciem podróży, co uniemożliwia wjazd bez odpowiednich dokumentów.

Obowiązek posiadania ETA dla Polaków wszedł w życie 2 kwietnia 2025 roku. Od 25 lutego władze brytyjskie będą go bezwzględnie egzekwować wobec obywateli 85 państw. ETA powiązana jest z paszportem i pozostaje ważna 2 lata, a jej brak poskutkuje odmową wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. Wniosek o wydanie ETA można złożyć przez stronę internetową gov.uk lub przez aplikację UK ETA App. Opłata wynosi 16 funtów. Zalecane jest złożenie wniosku o wydanie ETA na trzy dni przed planowaną podróżą.

Poza obywatelami Irlandii Wielka Brytania zwalnia z obowiązku posiadania ETA osoby, które legalnie mieszkają w Irlandii i jednocześnie nie potrzebują wizy przy wjeździe do UK, mają legalny status rezydenta w Irlandii oraz podróżują w ramach Common Travel Area (CTA). CTA to Wspólny Obszar Podróżowania obejmujący Wielką Brytanię, Wyspy Normandzkie, wyspę Man i Irlandię.