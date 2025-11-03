Podwyżka podatku APD wpłynie negatywnie na linie lotnicze
Podwyżka podatku APD wpłynie negatywnie na linie lotnicze / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Ryanair i Wizz Air ostrzegają. Loty z i do UK będą droższe, jeśli wzrosną podatki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zarówno Ryanair jak i Wizz Air ostrzegają przed rosnącymi kosztami, z jakimi boryka się sektor lotniczy w Wielkiej Brytanii. Dalsze podatki ograniczą działalność tych przewoźników na Wyspach, a także podwyższą ceny biletów.

Podczas jesiennego budżetu na 2024 rok, kanclerz skarbu, Rachel Reeves ogłosiła podwyżkę podatków lotniczych, w tym także wyższą opłatę lotniskową (APD). Na skutek tego od kwietnia 2026 roku podróżni będą płacić około 2 funty więcej za bilety w tanich liniach lotniczych.

- Advertisement -

Podwyżka podatku APD ograniczy loty Ryanaira i Wizz Air w UK

Podatek APD został wprowadzony po raz pierwszy w 1994 roku, aby zrównoważyć wpływ podróży lotniczych na środowisko. Jednak od tego czasu stał się głównym czynnikiem kosztowym.

Podatek ten płacą linie lotnicze za każdego pasażera odlatującego z lotniska w Wielkiej Brytanii lub na Wyspie Man. Jego wysokość zależy od odległości lotu i klasy, w której podróżujemy.

Obecnie dwóch największych brytyjskich tanich przewoźników, Ryanair i Wizz Air, niezależnie od siebie ostrzegało przed rosnącymi kosztami w sektorze lotniczym po ogłoszeniu budżetu w zeszłym roku. Jak donosi „Financial Times”, obie linie lotnicze zaznaczają, że dalsze podwyżki podatków i opłat lotniskowych mogą skłonić je do ograniczenia działalności w Wielkiej Brytanii. A także przeniesienia samolotów na bardziej konkurencyjne cenowo rynki.

Wysokość podatku APD w Wielkiej Brytanii jest jedną z najwyższych na świecie
Wysokość podatku APD w Wielkiej Brytanii jest jedną z najwyższych na świecie / fot. Shutterstock

Ryanair ostrzega Wielką Brytanię

Wysokość APD w Wielkiej Brytanii już teraz jest jedną z najwyższych na świecie. Irlandzki tani przewoźnik był jednym z pierwszych, który ostrzegał przed wyższym podatkiem od podróży lotniczych. Według niego kraj stanie się mniej konkurencyjnym rynkiem dla inwestycji w turystykę i linie lotnicze. Po ogłoszeniu brytyjskiego budżetu w 2024 roku ostrzegł, że wzrost kosztów może prowadzić do mniejszej liczby lotów, wyższych cen biletów i potencjalnej utraty miejsc pracy, co dotknie w szczególności lotniska regionalne i trasy krajowe.

Michael O’Leary powiedział:

Jeśli Wielka Brytania ponownie podniesie APD na lotach krajowych, bez wątpienia nastąpi spadek przepustowości. Te trasy nie są szczególnie rentowne, ledwo wychodzą na zero.

Ryanair nie jest gołosłowny. W tym roku zmniejszył przepustowość w Hiszpanii o dwa miliony miejsc i wycofał się z lotów w Jerez i Valladolid, powołując się na, jak to określił, wygórowane opłaty pobierane przez operatora lotniska Aena.

Tak naprawdę ostatnie zmiany rozkładu lotów Ryanaira w całej Europie mówią same za siebie. Linie lotnicze zredukowały kilka tras w swoim zimowym rozkładzie lotów na 2025 rok z powodu „nadmiernych kosztów dostępu”.

W ten sposób w Niemczech Ryanair zmniejszył liczbę miejsc o ponad 800 000. A także anulował 24 trasy na dziewięciu lotniskach, powołując się na 24-procentowy wzrost podatku lotniczego. Ponadto we Francji Ryanair zmniejszył swoją przepustowość na zimę 2025/26 o około 13 proc. Czyli o około 750 000 miejsc i 25 tras, w następstwie podwyżki podatku lotniczego TSBA.

Teksty tygodnia

Podróże i turystyka

Ryanair uruchomił nową trasę z Wielkiej Brytanii do Polski

Wraz z ogłoszeniem zimowego rozkładu lotów w poniedziałek uruchomiona została nowa trasa Ryanaira z Wielkiej Brytanii do Polski.
UK

Mandat na autostradzie za 40 mph dla tysięcy kierowców! Dynamiczne ograniczenie prędkości to koszmar kierujących

Na brytyjskich autostradach trwa prawdziwa fala mandatów. Coraz więcej kierowców otrzymuje kary za przekroczenie prędkości, mimo że jechali… wolniej niż 70 mil na godzinę na autostradzie. Winne są tzw. dynamiczne ograniczenia prędkości, które wielu kierowców wciąż błędnie interpretuje jako sugestię.
Irlandia

Doniesienia o UFO w Irlandii. Mieszkańcy widzieli duży świetlny obiekt na niebie

Doniesienia o UFO w Irlandii! Na niebie widziano duży przelatujący obiekt, który rozbłyskał, ale nie wydawał żadnego dźwięku.
Praca i finanse

Wielka Brytania się starzeje. Emerytura po 70. coraz bliżej

Brytyjskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż kiedykolwiek. Według Office for National Statistics w 2024 roku w Wielkiej Brytanii żyło aż 16 600 stulatków. Co to oznacza? Że państwowy wiek emerytalny może wkrótce zostać podniesiony powyżej 70 lat.
Finanse i świadczenia

Ceny w Polsce wyższe niż w Niemczech!

Przez lata Polskę uznawano za zakupowy raj dla Niemców. Tanie jedzenie, tania chemia, a do tego pełne bazary w przygranicznych miejscowościach. Wszystko to przyciągało klientów z zachodu. Dziś jednak ten obraz staje się przeszłością. Ceny w Polsce w wielu przypadkach są wyższe niż w Niemczech.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet