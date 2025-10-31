Nowa trasa Ryanaira do Polski
Nowa trasa Ryanaira do Polski
Ryanair uruchomił nową trasę z Wielkiej Brytanii do Polski

Paulina Markowska

W poniedziałek wraz z ogłoszeniem zimowego rozkładu lotów, Ryanair uruchomił nową trasę z Wielkiej Brytanii do Polski.

Niedawno pisaliśmy o tym, że irlandzki przewoźnik zaczął latać z lotniska Leeds Bradford do Warszawy. Także w zimowym rozkładzie lotów znalazła się kolejna nowa trasa Ryanaira do Polski.

Nowa trasa Ryanaira z UK do Polski

Tani przewoźnik poinformował o uruchomieniu nowej trasy z Edynburga do Rzeszowa tej zimy. Od poniedziałku Ryanair obsługuje dwa loty tygodniowo (w poniedziałki i piątki) zapewniając szkockim klientom większy wybór i regularne połączenia w przystępnych cenach.

Dyrektor ds. Komunikacji Ryanair, Jade Kirwan, powiedziała:

Z przyjemnością ogłaszamy pierwszy lot na naszej nowej trasie w sezonie zimowym 2025 z Edynburga do Rzeszowa. Wystartował on w poniedziałek, 27 października. Ta ekscytująca, nowa trasa zimowa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu. Uzupełniając i tak już bogaty rozkład lotów Ryanaira do Wielkiej Brytanii na zimę 2025. I oferując jeszcze większy wybór w najniższych cenach.

Ryanair wprowadza wiele tras miedzy UK i PL w tym sezonie zimowym
Ryanair wprowadza wiele tras miedzy UK i PL w tym sezonie zimowym

Brytyjczycy będą odkrywać Rzeszów?

O nowej trasie Ryanaira z Edynburga do Rzeszowa napisał także „The Sun” reklamując polskie miasto między innymi tanim piwem. Brytyjski tabloid zachęca mieszkańców Wysp do wybrania Rzeszowa jako taniej alternatywny dla Warszawy i Krakowa.

Zwraca przy okazji uwagę Brytyjczykom na fakt, że w tym polskim mieście mogą kupić piwo za 3 funty, a kawę za zaledwie 2,18 funta. Natomiast ceny biletów z Edynburga do Rzeszowa zaczynają się od 24,99 funta. Z kolei sama podróż trwa niecałe trzy godziny.

„The Sun” wymienia także atrakcje turystyczne miasta, jak Ratusz, Zamek Lubomirskich i 396-metrowa trasa łącząca 25 starych piwnic pod centralnym rynkiem. Nieustannie zwraca też uwagę na przystępne ceny. W restauracjach są one o 20,1 proc. niższe niż w Warszawie, która także uznawana jest za niedrogie miasto dla Brytyjczyków.

Ponadto tabloid namawia mieszkańców Wysp na wizytę w innym polskim mieście – Poznaniu. Można tam polecieć z wielu brytyjskich lotnisk: Bristolu, Manchesteru, Liverpoolu, Birmingham, Edynburga i Londynu Luton oraz Stansted.

