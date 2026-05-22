Port w Dover wydał ostrzeżenie dla podróżnych przed długim weekendem

Paulina Markowska

Ze względu na zintensyfikowane podróże przed i w czasie długiego weekendu port w Dover poprosił pasażerów promów o przygotowanie się na opóźnienia. W piątek rano port ogłosił 90-minutowy czas oczekiwania na granicy. Wydłuża go także pełne wdrożenie nowego unijnego systemu kontroli granicznej.

Od 10 kwietnia system wjazdu/wyjazdu (EES) miał działać we wszystkich punktach wjazdu do strefy Schengen, obejmującej wiele popularnych miejsc wypoczynkowych, takich jak Francja i Hiszpania.

W Dover, gdzie turyści przygotowują się do przekroczenia kanału La Manche, francuskie władze nie uruchomiły jeszcze urządzeń pobierających odciski palców i zdjęć w ramach EES. Wciąż tworzone są cyfrowe profile podróżnych, co wydłuża czas oczekiwania na granicy.

Mimo pełnego wdrożenia systemu EES funkcjonariusze graniczni nadal muszą wykonać część procesu dla każdego podróżnego. Utworzenie profilu powiązanego z nowym systemem jest bardziej czasochłonne.

Port w Dover informuje, że, jeśli pasażerowie spóźnią się na planowany rejs z powodu opóźnień, mogą skorzystać z następnego dostępnego rejsu.

W Dover między piątkiem a niedzielą ma pojawić się około 18 000 samochodów. Natomiast sobota będzie dniem największego ruchu. A w sam piątek przewiduje się czterysta autokarów.

Podjęto także decyzję, że w przypadku wystąpienia poważnych opóźnień, służby graniczne mogą całkowicie zawiesić EES.

Port w Dover poprosił podróżnych o to, aby korzystali z głównych dróg dojazdowych do portu. A także przybyli nie wcześniej niż dwie godziny przed rejsem. I upewnili się, że mają potwierdzoną rezerwację i wszystkie dokumenty podróżne.

Węzeł Eurostar na stacji London St Pancras to kolejne miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzane są francuskie kontrole graniczne przy opuszczaniu kraju. Straż graniczna ponownie tworzyła akta, a w niektórych przypadkach pobierała dane biometryczne. Ale większość pasażerów nie skorzystała jeszcze z automatów.

Jeśli chodzi o natężenie ruchu na brytyjskich drogach, RAC uważa, że ten majowy weekend będzie najbardziej intensywny od dwóch lat. Z prawie 19 milionami wyjazdów wakacyjnych.

Zwrócono uwagę na prawdopodobne utrudnienia na trasach prowadzących do wschodniego wybrzeża. Takich jak Skegness, autostrada M4 z Londynu w kierunku Walii oraz autostrada M6 w kierunku północno-zachodniego wybrzeża.

