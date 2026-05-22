Port w Dover wydał ostrzeżenie dla podróżnych przed długim weekendem

Ze względu na zintensyfikowane podróże przed i w czasie długiego weekendu port w Dover poprosił pasażerów promów o przygotowanie się na opóźnienia. W piątek rano port ogłosił 90-minutowy czas oczekiwania na granicy. Wydłuża go także pełne wdrożenie nowego unijnego systemu kontroli granicznej.

Od 10 kwietnia system wjazdu/wyjazdu (EES) miał działać we wszystkich punktach wjazdu do strefy Schengen, obejmującej wiele popularnych miejsc wypoczynkowych, takich jak Francja i Hiszpania.

W Dover, gdzie turyści przygotowują się do przekroczenia kanału La Manche, francuskie władze nie uruchomiły jeszcze urządzeń pobierających odciski palców i zdjęć w ramach EES. Wciąż tworzone są cyfrowe profile podróżnych, co wydłuża czas oczekiwania na granicy.

Port w Dover ostrzega podróżnych

Mimo pełnego wdrożenia systemu EES funkcjonariusze graniczni nadal muszą wykonać część procesu dla każdego podróżnego. Utworzenie profilu powiązanego z nowym systemem jest bardziej czasochłonne.

Port w Dover informuje, że, jeśli pasażerowie spóźnią się na planowany rejs z powodu opóźnień, mogą skorzystać z następnego dostępnego rejsu.

W Dover między piątkiem a niedzielą ma pojawić się około 18 000 samochodów. Natomiast sobota będzie dniem największego ruchu. A w sam piątek przewiduje się czterysta autokarów.

Podjęto także decyzję, że w przypadku wystąpienia poważnych opóźnień, służby graniczne mogą całkowicie zawiesić EES.

Zalecenia dla podróżnych

Port w Dover poprosił podróżnych o to, aby korzystali z głównych dróg dojazdowych do portu. A także przybyli nie wcześniej niż dwie godziny przed rejsem. I upewnili się, że mają potwierdzoną rezerwację i wszystkie dokumenty podróżne.

Węzeł Eurostar na stacji London St Pancras to kolejne miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzane są francuskie kontrole graniczne przy opuszczaniu kraju. Straż graniczna ponownie tworzyła akta, a w niektórych przypadkach pobierała dane biometryczne. Ale większość pasażerów nie skorzystała jeszcze z automatów.

Jeśli chodzi o natężenie ruchu na brytyjskich drogach, RAC uważa, że ten majowy weekend będzie najbardziej intensywny od dwóch lat. Z prawie 19 milionami wyjazdów wakacyjnych.

Zwrócono uwagę na prawdopodobne utrudnienia na trasach prowadzących do wschodniego wybrzeża. Takich jak Skegness, autostrada M4 z Londynu w kierunku Walii oraz autostrada M6 w kierunku północno-zachodniego wybrzeża.