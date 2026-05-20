Pod koniec tygodnia nadejdzie fala upałów
Pod koniec tygodnia nadejdzie fala upałów / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Nadchodzi fala upałów. Temperatury wzrosną do 28 stopni

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Po wyjątkowo chłodnym maju nad Wyspy nadciąga fala upałów. Ciepła pogoda powróci już w piątek i ma się utrzymać do przyszłego tygodnia.

W ciągu kilku najbliższych dni temperatury powrócą do średniej, a następnie zaczną rosnąć. Synoptycy twierdzą, że w większości rejonów Wielkiej Brytanii w czwartek i piątek będzie sucho. A temperatury mogą wzrosnąć nawet do 28 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej Anglii.

Nad Wyspy nadciąga fala upałów

Fala upałów rozpocznie się przed długim weekendem. Według synoptyków główną jej przyczyną będzie zmiana kierunku wiatru. Ubiegły tydzień był tak zimny, gdyż wiatr wiał z północy. Od tego tygodnia natomiast wieją wiatry południowo-zachodnie znad Atlantyku. Z kolei dominującymi elementami pogody będą obszary niskiego ciśnienia. Pod koniec tygodnia wiatr już będzie wiał z południa i zrobi się bardzo ciepło.

- Advertisement -

Temperatury wzrosną nawet do 28 stopni Celsjusza w piątek, a wyjątkowo ciepłe warunki trzymają się przez kolejne dni, dlatego będziemy mogli mówić o fali upałów.

Przypomnijmy, że Met Office definiuje falę upałów jako co najmniej trzy kolejne dni z dziennymi temperaturami maksymalnymi przekraczającymi próg dla danego hrabstwa.
Temperatura progowa fali upałów jest zróżnicowana w całej Wielkiej Brytanii. W Londynie wynosi 28 stopni Celsjusza, a w Irlandii Północnej 25 stopni Celsjusza.

W piątek, sobotę i niedzielę kilka miejsc będzie spełniało definicję fali upałów. Na razie najbardziej prawdopodobne są hrabstwa takie jak Herefordshire i Worcestershire. Dużo zależy od tego, czy w długi weekend pojawią się opady deszczu.

Temperatury wzrosną nawet do 28 stopni Celsjusza w piątek
Temperatury wzrosną nawet do 28 stopni Celsjusza w piątek / fot. Shutterstock

Pogoda w Bank Holiday

W nadchodzący Bank Holiday w wielu rejonach Wysp nadal będzie ciepło ze średnimi temperaturami w przedziale od 20 do 26 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić w sobotę, zwłaszcza w Szkocji, Walii i zachodniej części Anglii.

Chociaż chmury i przelotne opady (z burzami) mogą złagodzić sobotnie upały, prognozy pogody sugerują, że, jeśli te warunki się utrzymają, temperatura może nawet przekroczyć piątkowy szczyt.

Jeśli rtęć utrzyma się na wysokim poziomie, Londyn może doświadczyć fali upałów już w niedzielę, według meteorolog Niamh Murray z Met Office.

Z kolei w niedzielę opady deszczu zmniejszą swój zasięg i ograniczą się do południowej Anglii. Sam poniedziałek najprawdopodobniej będzie suchy, jednak może pojawić się wiatr wschodni.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

HMRC wprowadza zmiany w salary sacrifice. Nowa reforma obejmie miliony osób

Reforma wejdzie w życie w kwietniu 2029 roku i według analiz może dotknąć nawet 4,7 miliona pracowników w Wielkiej Brytanii.
UK

Uszkodziłeś auto na drodze? Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie od lokalnych władz!

Wiele roszczeń nie kończy się wypłatą, ponieważ brakuje odpowiednich dowodów albo nie da się jednoznacznie powiązać uszkodzenia z konkretną dziurą. Jak starać się o odszkodowanie?
Praca i finanse

Zmiana wypłat zasiłków w tym tygodniu ze względu na Bank Holiday

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło zmianę wypłat zasiłków oraz emerytur przed długim weekendem w tym miesiącu.
Crime

Kary dla rodziców za przestępstwa dzieci? Reforma prawa dotyczącego przestępczości nieletnich

Nowy model zakłada przesunięcie akcentu z samej kary za przestępstwo w stronę wcześniejszej interwencji i kontroli środowiska rodzinnego. Dlatego rodziny nieletnich przestępców będą zaangażowane w proces resocjalizacji, a rodzice odpowiedzialni za czyny dzieci.
UK

Nowe opłaty na lotnisku w Edynburgu. Kierowcy: „To przesada”

Popularny szkocki port lotniczy postanowił podnieść opłatę za krótki postój w strefie drop-off.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie