HMRC wprowadza zmiany w salary sacrifice. Nowa reforma obejmie miliony osób
Joanna Baran
Brytyjski urząd skarbowy HMRC wraz z rządem przygotowuje zmianę zasad dotyczących tzw. salary sacrifice, czyli popularnego sposobu odkładania pieniędzy na emeryturę bez pełnych obciążeń podatkowych. Reforma wejdzie w życie w kwietniu 2029 roku i według analiz może dotknąć nawet 4,7 miliona pracowników w Wielkiej Brytanii. HMRC wprowadza zmiany w salary sacrifice – co to oznacza w praktyce?

Zmiany są częścią szerszego pakietu reform podatkowych. Ten – jak wskazują eksperci – znacząco zwiększy wpływy do budżetu państwa oraz ograniczy lukę w systemie podatkowym.

HMRC wprowadza zmiany w salary sacrifice. Na czym polega obecny system?

Salary sacrifice to rozwiązanie, w którym pracownik zgadza się na obniżenie swojej pensji brutto. Natomiast w zamian pracodawca przekazuje tę kwotę bezpośrednio na emeryturę lub inne świadczenia. Dzięki temu od tej części wynagrodzenia nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). To daje realną oszczędność zarówno pracownikowi, jak i firmie.

W praktyce oznacza to, że część wynagrodzenia „omija” standardowe obciążenia podatkowe i trafia bezpośrednio do systemu emerytalnego w bardziej korzystnej formie.

Na czym polega nowa reforma?

Plan rządu zakłada wprowadzenie limitu 2000 funtów rocznie na składki emerytalne wpłacane w ramach salary sacrifice. Dlatego powyżej tej kwoty środki miałyby podlegać standardowym składkom na ubezpieczenie społeczne.

Oznacza to istotną zmianę mechanizmu. Dotychczas całość wpłat w tym modelu była zwolniona z części obciążeń. Po zmianach część składek emerytalnych przestanie dawać pełną ulgę podatkową.

Według wyliczeń Instytutu Studiów Fiskalnych (IFS) reforma obejmie miliony pracowników. Natomiast  jej skutki będą odczuwalne dla milionów osób.

HMRC wprowadza zmiany w salary sacrifice. Dlaczego rodziny mogą stracić?

Eksperci wskazują, że nowy limit zmieni sposób, w jaki pracodawcy i pracownicy korzystają z systemu wynagrodzeń. Dla wielu osób oznacza to wyższe obciążenia składkami, a w konsekwencji niższy dochód rozporządzalny.

Instytut Studiów Fiskalnych szacuje, że około miliona gospodarstw domowych może stracić średnio blisko 900 funtów rocznie. W ujęciu ogólnym przeciętna strata dla osób objętych reformą ma wynieść około 540 funtów rocznie.

Zmiana uderza nie tylko w osoby o wysokich oszczędnościach emerytalnych. Jak podkreślają ekonomiści, nawet pracownicy o umiarkowanych dochodach mogą odczuć skutki reformy, ponieważ firmy mogą ograniczać elastyczność systemów wynagrodzeń lub kompensować nowe koszty w inny sposób.

Zmiany w salary sacrifice. Co to oznacza w praktyce?

W praktyce reforma może zmienić sposób planowania wynagrodzeń w wielu firmach. Dotychczas salary sacrifice było często wykorzystywane jako narzędzie optymalizacji kosztów pracy i budowania pakietów świadczeń pracowniczych.

Po wprowadzeniu limitu część pracowników może zauważyć, że ich realne korzyści podatkowe z odkładania na emeryturę będą mniejsze niż obecnie. Pracodawcy z kolei mogą być zmuszeni do modyfikacji systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych.

Kiedy zmiany wejdą w życie i dlaczego rząd je wprowadza?

Reforma ma zostać wdrożona w kwietniu 2029 roku. Rząd argumentuje, że celem zmian jest zwiększenie sprawiedliwości systemu podatkowego oraz ograniczenie sytuacji, w których część wynagrodzeń unika składek na ubezpieczenie społeczne.

Według HMRC i Ministerstwa Finansów większość pracowników nie odczuje skutków zmian,. Jednak analizy niezależnych instytutów sugerują, że wpływ reformy będzie znacznie szerszy i obejmie miliony gospodarstw domowych.

 

