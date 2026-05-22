Dotacje na elektryki! Wnioski można składać od 19 maja 2026 – nawet 6000 euro wsparcia

Niemcy ponownie uruchamiają szeroki program wsparcia dla elektromobilności. Po okresie przerwy wracają państwowe dopłaty do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych. Natomiast cały proces będzie w pełni cyfrowy. Dotacje na elektryki wystartowały 19 maja 2026.

Program już wzbudza duże zainteresowanie, dlatego, że łączy relatywnie wysokie kwoty dopłat z uproszczoną procedurą składania wniosków.

Nowy start programu i cyfrowe wnioski

System dopłat jest zaplanowany tak, aby ruszyć dla nowych rejestracji od 1 stycznia 2026 roku. Najważniejszy moment dla kierowców nastąpił jednak w maju 2026 roku. Kilka dni temu wystartował specjalny portal do składania wniosków online. To właśnie teraz można formalnie ubiegać się o środki.

Co istotne, program działa z mocą wsteczną. Dlatego obejmuje również samochody zarejestrowane wcześniej w 2026 roku. W efekcie osoby, które kupiły auto przed startem naboru, również mogą liczyć na wsparcie.

Ile wynosi dotacja na elektryki?

Wysokość wsparcia nie jest stała i zależy od kilku czynników, przede wszystkim dochodów gospodarstwa domowego oraz sytuacji rodzinnej. Podstawowa dopłata do samochodu elektrycznego wynosi około 3000 euro, ale w praktyce kwota może być wyższa.

W przypadku gospodarstw o niższych dochodach oraz rodzin z dziećmi dopłata może wzrosnąć nawet do 6000 euro. Dodatkowe premie przewidziano m.in. za liczbę dzieci oraz niższy próg dochodowy. To sprawia, że program ma wyraźnie charakter społeczny, a nie wyłącznie rynkowy.

Wsparcie obejmuje nie tylko samochody w pełni elektryczne, ale również wybrane hybrydy plug-in oraz pojazdy z tzw. range extenderem. Choć w ich przypadku dopłaty są niższe.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja

Z programu mogą skorzystać osoby prywatne spełniające kryteria dochodowe. Limit rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu wynosi około 80 000 euro dla gospodarstwa domowego, przy czym progi są wyższe dla rodzin z dziećmi.

Oznacza to, że wsparcie nie jest skierowane wyłącznie do najbiedniejszych. Przeciwnie, obejmie szeroką grupę klasy średniej, która dotąd często rezygnowała z zakupu auta elektrycznego ze względu na cenę.

Zakup i leasing również objęte wsparciem

Dopłata obejmuje zarówno zakup, jak i leasing nowych pojazdów. To ważne, bo w Niemczech leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów użytkowania samochodów elektrycznych. Program ma więc bezpośrednio wpływać na rynek flotowy i prywatny jednocześnie.

Dotacje na elektryki: Dlaczego Niemcy wracają do dopłat?

Rząd w Berlinie tłumaczy powrót programu chęcią przyspieszenia transformacji transportu i uniezależnienia się od paliw kopalnych. W tle są również cele klimatyczne oraz potrzeba wsparcia krajowej branży motoryzacyjnej, która w ostatnich latach mierzyła się ze spowolnieniem popytu na auta elektryczne.

Według szacunków, przeznaczone 3 miliardy euro mogą wystarczyć na wsparcie nawet około 800 tysięcy pojazdów w ciągu kilku lat, co pokazuje skalę programu.

Co to oznacza dla kierowców?

Nowa „dotacja na elektryki” w Niemczech to realna szansa na obniżenie kosztu zakupu auta elektrycznego nawet o kilka tysięcy euro. Jednocześnie system premiuje rodziny i gospodarstwa o niższych dochodach. Takie działania zwiększają dostępność elektromobilności dla szerszej grupy użytkowników.

Najważniejsze z punktu widzenia kierowców jest jedno: wnioski ruszą w maju 2026 roku, ale kwalifikują się już samochody zarejestrowane od początku roku, więc decyzji zakupowych nie trzeba odkładać na później.