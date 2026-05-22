Wygrała pół miliona euro dzięki zdrapce Ryanaira. Los kupiła, wracając z Polski

Ubiegłoroczny majowy lot samolotem Ryanaira okazał się dla Helen Swindells bardzo szczęśliwy. Podróż Ryanairem z Krakowa okazała się początkiem historii pasującej na scenariusz. Kobieta kupiła zdrapkę za zaledwie 2 euro, a rok później wróciła do domu bogatsza o 500 tys. euro.

Historia zaczęła się w maju 2025 roku na trasie Kraków – Liverpool. Lot samolotem Ryanaira okazał się dla Helen Swindells szczęśliwy. Pasażerka zdecydowała się kupić pokładową zdrapkę charytatywną. Ot, 2 euro wydane przy okazji podróży. Więcej kosztuje kawa na lotnisku albo kanapka. Niewielki wydatek dał jej przepustkę do finałowego losowania „Win A Million”, a tam szczęście odpięło pasy bezpieczeństwa.

Pół miliona euro dla pasażerki

Finał tegorocznej edycji odbył się 13 maja w Slane Castle w hrabstwie Meath w Irlandii. Tam Helen usłyszała, że wygrywa 500 tys. euro. Główna pula wynosiła milion euro, ale pół miliona i tak brzmi jak solidna rekompensata za zakup zdrapki.

Zwyciężczyni nie kryła emocji. Przyznała, że nadal trudno jej uwierzyć w to, co się wydarzyło. Jak mówiła, kupiła zdrapkę wyłącznie po to, by wesprzeć działalność charytatywną. Nie zakładała, że coś wygra. Tym bardziej nie spodziewała się tak imponującej sumy.

Trudno się dziwić. Większość pasażerów po locie z Krakowa przywozi co najwyżej magnes na lodówkę, oscypka i zdjęcia. Helen wróciła z perspektywą finansowego spokoju na lata.

Co można wygrać poza główną nagrodą?

Program zdrapek Ryanaira działa przede wszystkim jako akcja charytatywna. Uczestniczy w nim 13 organizacji z różnych krajów Europy. W przypadku Helen pieniądze ze zdrapki zasiliły działalność brytyjskiej Fundacji Naomi & Jacks pomagającej ponad 600 ciężko chorym niemowlętom, dzieciom i młodym dorosłym.

Program pokładowych zdrapek Ryanaira obejmuje kilka rodzajów nagród. Pasażerowie mogą liczyć m.in. na:

nagrody pieniężne do 10 tys. euro,

kredyty do wykorzystania na pokładzie samolotów,

samochód,

udział w wielkim finale „Win A Million”.

Szanse na gigantyczną wygraną są nieduże, jednak historia Helen pokazuje, że nigdy nie wiadomo, kiedy szczęście się do kogoś uśmiechnie.

