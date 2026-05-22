Wielka zmiana w UK: GP przestaną wystawiać zwolnienia. Ucierpią osoby na zasiłkach

W ramach nowego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie liczby osób na zasiłkach rząd wprowadza dużą zmianę. Zgodnie z nią lekarze rodzinni przestaną wystawiać zwolnienia lekarskie.

W ramach rządowego programu pilotażowego, zwolnienia lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy zastąpi wsparcie, które pomoże im utrzymać pracę. Lekarze rodzinni w dwóch regionach Anglii będą kierować pacjentów po wsparcie wraz ze zwolnieniami lekarskimi. A dwa inne całkowicie przestaną wydawać zwolnienia.

Próba naprawy wadliwego systemu

Minister pracy i emerytur, Pat McFadden, stwierdził, że „zwolnienia lekarskie zbyt często prowadzą donikąd”.

Dlatego też zapowiedział gruntowną przebudowę obecnego „zepsutego” systemu. Wskazuje on na statystyki, z których wynika, że każdego roku wystawianych jest 11 milionów zwolnień lekarskich. Z czego dziewięć na dziesięć stwierdza niezdolność do pracy.

– To papierek, który mówi ludziom, że nie mogą pracować, ale w żaden sposób nie pomaga im w powrocie do zdrowia. Zmieniamy to. Łącząc pracodawców, NHS i pacjentów, możemy pomóc ludziom szybciej wrócić do zdrowia. A także utrzymać kontakt z pracą i rozruszać gospodarkę. Właśnie o to chodzi w tych programach pilotażowych i do tego dąży ten rząd – do naprawy tego, co zepsute – podsumował dobitnie McFadden system wystawiania zwolnień lekarskich.

GP przestaną wystawiać zwolnienia lekarskie

Wspomniany program badawczy będzie początkowo realizowany w czterech lokalizacjach i obejmie setki tysięcy pracowników. Natomiast osoby ubiegające się o zasiłki będą kierowane do służb wsparcia, które opracują dla nich spersonalizowane plany „powrotu do pracy”.

Tak naprawdę już poprzedni konserwatywny rząd ogłosił plany reformy „kultury zwolnień lekarskich” i to w dodatku na krótko przed przegranymi wyborami. Plany te wstrzymano po tym, jak lekarze skrytykowali propozycje. Wobec programu pilotażowego także są sceptyczni.

– Jesteśmy otwarci na reformy oparte na dowodach naukowych, które mogłyby pomóc w poprawie wyników leczenia pacjentów. Jednak każda reforma procesu wydawania zaświadczeń lekarskich musi stawiać na pierwszym miejscu zdrowie i dobrostan pacjentów, zapewniać pełne zasoby i unikać dodatkowego obciążenia pracą lekarzy rodzinnych. W związku z tym z niecierpliwością oczekujemy kompleksowej oceny tego pilotażu – powiedziała profesor Victoria Tzortziou Brown, przewodnicząca Królewskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Royal College of GPs).

Testy nowego programu

DWP i NHS przetestują nowy program w istniejących placówkach WorkWell wspierających zdrowie i zatrudnienie. Pilotaż obejmie 100 000 wizyt przez okres do roku, przy czym wystąpią pewne różnice w jego przeprowadzaniu w różnych lokalizacjach.

W Birmingham i Solihull lekarze rodzinni będą wystawiali pierwsze zaświadczenia lekarskie w razie potrzeby. A wszyscy pacjenci będą kierowani do nowej usługi wsparcia, prowadzonej głównie przez personel niekliniczny. W tym lekarzy rodzinnych i doradców zawodowych i zdrowotnych.

Z kolei w Coventry i Warwickshire lekarze rodzinni także wystawiają pierwsze zaświadczenie lekarskie. A pacjenci będą kierowani do usługi wsparcia składającej się zarówno z personelu klinicznego, jak i nieklinicznego.

W Kornwalii i na Wyspie Scilly lekarze rodzinni kierują pacjentów bezpośrednio do usługi wsparcia nieklinicznego. Bez wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

W Lancashire i Południowej Kumbrii lekarze rodzinni kierują pacjentów do usługi wsparcia składającej się zarówno z personelu klinicznego, jak i nieklinicznego. Też bez wystawiania zaświadczenia lekarskiego.