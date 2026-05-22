GP przestaną wystawiać zwolnienia lekarskie w UK
Wielka zmiana w UK: GP przestaną wystawiać zwolnienia. Ucierpią osoby na zasiłkach

Paulina Markowska
W ramach nowego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie liczby osób na zasiłkach rząd wprowadza dużą zmianę. Zgodnie z nią lekarze rodzinni przestaną wystawiać zwolnienia lekarskie.

W ramach rządowego programu pilotażowego, zwolnienia lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy zastąpi wsparcie, które pomoże im utrzymać pracę. Lekarze rodzinni w dwóch regionach Anglii będą kierować pacjentów po wsparcie wraz ze zwolnieniami lekarskimi. A dwa inne całkowicie przestaną wydawać zwolnienia.

Próba naprawy wadliwego systemu

Minister pracy i emerytur, Pat McFadden, stwierdził, że „zwolnienia lekarskie zbyt często prowadzą donikąd”.

Dlatego też zapowiedział gruntowną przebudowę obecnego „zepsutego” systemu. Wskazuje on na statystyki, z których wynika, że każdego roku wystawianych jest 11 milionów zwolnień lekarskich. Z czego dziewięć na dziesięć stwierdza niezdolność do pracy.

To papierek, który mówi ludziom, że nie mogą pracować, ale w żaden sposób nie pomaga im w powrocie do zdrowia. Zmieniamy to. Łącząc pracodawców, NHS i pacjentów, możemy pomóc ludziom szybciej wrócić do zdrowia. A także utrzymać kontakt z pracą i rozruszać gospodarkę. Właśnie o to chodzi w tych programach pilotażowych i do tego dąży ten rząd – do naprawy tego, co zepsute – podsumował dobitnie McFadden system wystawiania zwolnień lekarskich.

Wspomniany program badawczy będzie początkowo realizowany w czterech lokalizacjach i obejmie setki tysięcy pracowników. Natomiast osoby ubiegające się o zasiłki będą kierowane do służb wsparcia, które opracują dla nich spersonalizowane plany „powrotu do pracy”.

Tak naprawdę już poprzedni konserwatywny rząd ogłosił plany reformy „kultury zwolnień lekarskich” i to w dodatku na krótko przed przegranymi wyborami. Plany te wstrzymano po tym, jak lekarze skrytykowali propozycje. Wobec programu pilotażowego także są sceptyczni.

Jesteśmy otwarci na reformy oparte na dowodach naukowych, które mogłyby pomóc w poprawie wyników leczenia pacjentów. Jednak każda reforma procesu wydawania zaświadczeń lekarskich musi stawiać na pierwszym miejscu zdrowie i dobrostan pacjentów, zapewniać pełne zasoby i unikać dodatkowego obciążenia pracą lekarzy rodzinnych. W związku z tym z niecierpliwością oczekujemy kompleksowej oceny tego pilotażu – powiedziała profesor Victoria Tzortziou Brown, przewodnicząca Królewskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Royal College of GPs).

Testy nowego programu

DWP i NHS przetestują nowy program w istniejących placówkach WorkWell wspierających zdrowie i zatrudnienie. Pilotaż obejmie 100 000 wizyt przez okres do roku, przy czym wystąpią pewne różnice w jego przeprowadzaniu w różnych lokalizacjach.

W Birmingham i Solihull lekarze rodzinni będą wystawiali pierwsze zaświadczenia lekarskie w razie potrzeby. A wszyscy pacjenci będą kierowani do nowej usługi wsparcia, prowadzonej głównie przez personel niekliniczny. W tym lekarzy rodzinnych i doradców zawodowych i zdrowotnych.

Z kolei w Coventry i Warwickshire lekarze rodzinni także wystawiają pierwsze zaświadczenie lekarskie. A pacjenci będą kierowani do usługi wsparcia składającej się zarówno z personelu klinicznego, jak i nieklinicznego.

W Kornwalii i na Wyspie Scilly lekarze rodzinni kierują pacjentów bezpośrednio do usługi wsparcia nieklinicznego. Bez wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

W Lancashire i Południowej Kumbrii lekarze rodzinni kierują pacjentów do usługi wsparcia składającej się zarówno z personelu klinicznego, jak i nieklinicznego. Też bez wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

